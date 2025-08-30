Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Võ Hạ Trâm hát 'Nguyện là người Việt Nam', tâm sự về chặng đường ca hát nhiều trăn trở
Video Giải trí

Võ Hạ Trâm hát 'Nguyện là người Việt Nam', tâm sự về chặng đường ca hát nhiều trăn trở

Thạch Anh - Hải Duy
30/08/2025 06:00 GMT+7

Gây dấu ấn với 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình', Võ Hạ Trâm tiếp tục ra mắt MV 'Nguyện là người Việt Nam' hướng đến dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2.9. Trong cuộc trò chuyện cùng Thanh Niên, cô đã có những chia sẻ xoay quanh chặng hành trình gần 20 năm hoạt động nghệ thuật của mình.

Trong làng nhạc Việt, cái tên Võ Hạ Trâm không gắn liền với thị phi hay chiêu trò gây chú ý. Thay vào đó, nữ ca sĩ sinh năm 1990 chinh phục khán giả bằng giọng hát nội lực, sự kiên định với dòng nhạc chính thống và hình ảnh đời tư giản dị, viên mãn bên người chồng ngoại quốc.

Võ Hạ Trâm hát 'Nguyện là người Việt Nam', tâm sự về chặng đường ca hát nhiều trăn trở- Ảnh 1.

Võ Hạ Trâm trong cuộc trò chuyện cùng Báo Thanh Niên

Ảnh: THẠCH ANH

Sinh tại TP.HCM, Võ Hạ Trâm sớm bộc lộ năng khiếu ca hát từ nhỏ, từng đoạt giải ở nhiều cuộc thi thiếu nhi và giành giải Nhất Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình TP.HCM 2007. Cô được đánh giá cao ở dòng nhạc thính phòng, nhạc đỏ và trữ tình. Gần đây, Võ Hạ Trâm bỗng trở thành "hiện tượng quốc dân" khi thể hiện bản hit "tỉ view" Viết tiếp câu chuyện hòa bình dịp lễ 30.4 vừa qua. Tháng 8.2025, cô tiếp tục giới thiệu MV Nguyện là người Việt Nam để hưởng ứng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, nhận được sự yêu thích của khán giả.

Võ Hạ Trâm hát 'Nguyện là người Việt Nam, tâm sự về chặng đường ca hát nhiều trăn trở

Bên cạnh sự nghiệp ca hát thành công, Võ Hạ Trâm còn có cuộc hôn nhân viên mãn bên người chồng Ấn Độ và hai con nhỏ. Dù khác biệt về ngôn ngữ, tôn giáo và phong tục, cả hai luôn chọn cách dung hòa, tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Nữ ca sĩ từng chia sẻ hai con chính là sợi dây gắn kết bền chặt giúp vợ chồng cô thêm gắn bó, dù bận rộn công việc nhưng vẫn ưu tiên dành thời gian chăm chút cho tổ ấm. Ông xã Vikas cũng được bạn bè trong giới nghệ sĩ gọi là "ông chồng quốc dân" nhờ sự tâm lý, yêu thương gia đình và luôn đồng hành cùng Võ Hạ Trâm trong sự nghiệp.

Võ Hạ Trâm Ca sĩ Võ Hạ Trâm Viết tiếp câu chuyện hoà bình Nguyện là người Việt Nam Quốc khánh 2.9
