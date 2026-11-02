Võ Hạ Trâm hé lộ vai trò mới, tiết lộ phản ứng của chồng Ấn Độ

Sau trailer, ê kíp Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại thu hút sự chú ý khi công bố Võ Hạ Trâm trở thành đại sứ quảng bá phim tại Việt Nam. Sự kết hợp này không chỉ tạo thêm điểm nhấn cho chiến dịch quảng bá mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi nữ ca sĩ từ lâu được biết đến với tình yêu và sự gắn bó sâu sắc với văn hóa Ấn Độ.

Sở hữu giọng hát nội lực cùng nền tảng thanh nhạc vững vàng, Võ Hạ Trâm ghi dấu ấn trong lòng khán giả bằng những sản phẩm âm nhạc chỉn chu. Đặc biệt, sau khi kết hôn với doanh nhân người Ấn Độ, giọng ca Chợt như giấc mơ thường xuyên đưa âm hưởng và hình ảnh văn hóa của quê hương của người bạn đời vào các sản phẩm âm nhạc, trong đó nổi bật là Về với em.

Võ Hạ Trâm trở thành đại sứ phim sử thi 500 triệu USD Ảnh: NVCC

Chính sự giao thoa văn hóa trong cả đời sống và âm nhạc đã giúp Võ Hạ Trâm trở thành gương mặt phù hợp để đồng hành cùng Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại. Không đơn thuần đảm nhận vai trò quảng bá một tác phẩm nghệ thuật, nữ ca sĩ được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giúp khán giả Việt hiểu thêm những giá trị văn hóa, tinh thần và tín ngưỡng lâu đời của người dân Ấn Độ được gửi gắm trong thiên sử thi nổi tiếng này.

Võ Hạ Trâm nói về vai trò mới

Lời mời trở thành đại sứ phim đưa tới niềm vui, tự hào và hãnh diện đặc biệt cho Võ Hạ Trâm khi cô có thể góp phần đưa văn hóa của quê hương chồng lan tỏa tới khán giả đất nước mình. Giọng ca 9X tiết lộ ngay khi được mời đồng hành cùng bộ phim, bản thân đã ngay lập tức chia sẻ niềm vui với chồng. Cả gia đình đều cảm thấy tự hào và hứa sẽ giúp đỡ Võ Hạ Trâm tìm hiểu sâu hơn những câu chuyện xoay quanh sử thi để cô có thể truyền tải trọn vẹn hơn ý nghĩa của tác phẩm đến khán giả Việt.

Võ Hạ Trâm chia sẻ: “Ngay từ khi có những thông tin đầu tiên của phim, cả gia đình tôi đã háo hức ngóng chờ vì đây là dự án gắn liền với giá trị văn hóa và tinh thần lâu đời của người dân Ấn Độ. Được trở thành đại sứ quảng bá phim Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại, tôi cảm thấy rất vui và hãnh diện khi được góp một phần nhỏ bé để kết nối hai nền văn hóa Việt Nam - Ấn Độ”.

Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại được chuyển thể từ sử thi nổi tiếng của Ấn Độ. Phần 2 của phim được đầu tư lên tới 500 triệu USD, quy tụ dàn diễn viên đình đám. Tại Việt Nam, dự án này dự kiến khởi chiếu từ 6.11.2026.