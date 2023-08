Vợ Hồ Quang Hiếu diễn thời trang sau khi kết hôn

Nằm trong khuôn khổ dự án Be Princess As You Are, nhà thiết kế Kim Anh Lê mang bộ sưu tập mới lên sân khấu. Người mẫu Tuệ Như (vợ Hồ Quang Hiếu) được lựa chọn trở thành vedette trình diễn cho bộ sưu tập mới này