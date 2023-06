Võ Hoàng Yến: Dù cát sê ổn định nhưng tương lai của tôi rất bấp bênh

Tiết lộ lý do chuyển hướng kinh doanh, Võ Hoàng Yến thừa nhận nghề mẫu không mang lại tương lai ổn định dù mức cát sê hiện tại đã giúp cô có cuộc sống thoải mái. Giám khảo Vietnam’s Next Top Model mùa All Stars mong muốn có kinh tế vững chắc sau này