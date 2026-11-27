Vì sao Võ Hoàng Yến không chơi 'tất tay' ở The Face Vietnam?

Dưới sự dẫn dắt của MC Hải Triều, siêu mẫu Võ Hoàng Yến cùng ba học trò đội The Face Vietnam 2026 mang đến nhiều khoảnh khắc thú vị trong chương trình Đọc vị sao. Qua hai thử thách DNA đọc vị và DNA cảm xúc, thầy trò Võ Hoàng Yến không chỉ nhìn lại chặng đường đồng hành nhiều dấu ấn tại đấu trường người mẫu truyền hình thực tế, mà còn thẳng thắn hé lộ những góc khuất hậu trường ít ai biết.

Võ Hoàng Yến và các học trò chia sẻ về quá trình tham gia The Face Vietnam 2026 ẢNH: BẢO HẠO

Ở vòng DNA đọc vị, các thành viên lần lượt trả lời câu hỏi xoay quanh Võ Hoàng Yến để kiểm tra mức độ thấu hiểu mentor, từ đó tiết lộ góc nhìn riêng về tính cách, thói quen cũng như điều ít được biết đến của nữ siêu mẫu.

Đáng chú ý, Nam Hoàng thừa nhận bản thân có tính cách nóng nảy giống Võ Hoàng Yến. Trong khi đó, Mai Bảo Vinh và Hương Nguyên cũng tiết lộ nhiều bí mật thú vị về người thầy của mình, mang đến khoảnh khắc vừa bất ngờ, vừa hài hước cho chương trình.

Nếu vòng DNA đọc vị mang đến câu chuyện thú vị về sự thấu hiểu thì phần DNA cảm xúc lại mở ra không gian để các khách mời nhìn lại hành trình tham gia chương trình truyền hình thực tế. Tại đây, Võ Hoàng Yến thẳng thắn đề cập đến những xích mích với Anh Thư và H'Hen Niê. Cô khẳng định nếu chơi "tất tay" thì chương trình còn nhiều thứ hấp dẫn hơn nữa. Tuy nhiên, nữ siêu mẫu vẫn muốn giữ lại thí sinh mạnh và cạnh tranh công bằng.

Không chỉ mentor, ba học trò Mai Bảo Vinh, Nam Hoàng và Hương Nguyên cũng có dịp đối diện với loạt ý kiến trái chiều từ khán giả. Các thí sinh lần lượt lên tiếng trước bình luận đánh giá về năng lực, qua đó thể hiện quan điểm và cách nhìn nhận về show truyền hình thực tế.