Vợ kém 31 tuổi của 'trùm phim kiếm hiệp' Trương Kỷ Trung nói không kết hôn vì tiền

Trong buổi livestream được Sina và Sohu Entertainment đưa tin ngày 27.10, Đỗ Tinh Lâm, vợ đạo diễn Trương Kỷ Trung, gây chú ý khi nhắc đến lý do gắn bó với chồng. Cô cho rằng tìm được một người đàn ông tốt như Trương Kỷ Trung không dễ dàng.

“Tôi sẽ ở bên chồng ngay cả khi ông ấy không có tiền. Một người tốt như vậy, dù trong giới người nghèo hay người giàu, đều rất khó tìm”, Đỗ Tinh Lâm nói trong livestream.

Theo Sina, cô cũng nhắc đến cách chồng đối xử với mình khi xảy ra mâu thuẫn: “Mỗi khi tôi và Trương Kỷ Trung cãi nhau, ông ấy chưa bao giờ nói một lời làm tổn thương tôi”.

Phát ngôn của Đỗ Tinh Lâm được chú ý trong bối cảnh cuộc hôn nhân của cô và Trương Kỷ Trung thường xuyên trở thành đề tài bàn luận vì khoảng cách tuổi tác. Tuy nhiên, thay vì đề cập đến tài sản hay danh tiếng của chồng, cô nhắc đến phẩm chất và cách ứng xử trong đời sống chung. Đây cũng là những khía cạnh cô chia sẻ khi phản hồi các ý kiến hoài nghi về mối quan hệ.

Trương Kỷ Trung vai Thái Thượng Lão Quân trong bộ phim Tây du ký 2011 do chính ông sản xuất Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH PHIM TÂY DU KÝ 2011

Vợ Trương Kỷ Trung bảo vệ gia đình trước những tranh luận

Trương Kỷ Trung sinh năm 1951, là đạo diễn, nhà sản xuất nổi tiếng của Trung Quốc, gắn liền với nhiều tác phẩm truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung như Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp và Thiên long bát bộ. Trong khi đó, Đỗ Tinh Lâm sinh năm 1982, từng làm trợ lý cho ông trước khi hai người kết hôn.

Cặp đôi đăng ký kết hôn vào tháng 3.2017. Mối quan hệ chênh lệch 31 tuổi của họ nhiều lần thu hút sự chú ý, đặc biệt khi cả hai thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Tháng 9.2020, Trương Kỷ Trung từng công khai giấy đăng ký kết hôn để xác nhận quan hệ vợ chồng trước những đồn đoán trên mạng.



Đỗ Tinh Lâm và Trương Kỷ Trung có ba người con chung, lần lượt chào đón con trai đầu lòng năm 2019, con gái giữa năm 2020 và con gái út năm 2024. Tháng 9.2026, cô cho biết hai vợ chồng đang lên kế hoạch sinh thêm con.

Trong buổi livestream kỷ niệm 9 năm kết hôn hồi tháng 3.2026, hai người tiếp tục nhắc đến khoảng cách tuổi tác và những khác biệt trong đời sống. Theo Sina, Đỗ Tinh Lâm cho biết ban đầu cô bị thu hút bởi khí chất và phong thái của Trương Kỷ Trung, không quá để tâm đến tuổi tác. Trong khi đó, đạo diễn cũng nhìn lại quyết định đến với nhau của hai người như một lựa chọn xuất phát từ cảm xúc.

Đỗ Tinh Lâm từng trực tiếp phản hồi những ý kiến cho rằng không thể hiểu được lý do cô kết hôn với một người đàn ông hơn mình 31 tuổi. Trong một phát ngôn được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, cô nhấn mạnh quyền tự quyết đối với chuyện tình cảm: “Đây là cuộc đời tôi, tôi là một người trưởng thành”. Câu trả lời cho thấy cô không cho rằng mình cần phải thuyết phục tất cả mọi người đồng tình với lựa chọn hôn nhân. Dù vậy, việc thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và chia sẻ chuyện gia đình cũng khiến đời tư của cô trở thành chủ đề được công chúng quan tâm.

Trước đó vào tháng 10.2025, Đỗ Tinh Lâm lên tiếng khi con gái nhỏ trở thành đối tượng của những bình luận ác ý trên mạng. “Tôi là một người mẹ, nhìn con gái mình bị người khác đem ra chế giễu trên mạng, đương nhiên tôi không thể chịu đựng được”, cô nói. Đến tháng 11.2025, cô cho biết đã báo cảnh sát và thu thập bằng chứng để chuẩn bị các bước pháp lý. “Với tư cách là người của công chúng, tôi có thể chấp nhận những lời bình luận, bàn tán, nhưng tôi nghĩ mọi chuyện cần có giới hạn”, Đỗ Tinh Lâm lên tiếng.