Vợ kém 60 tuổi của 'ông trùm Playboy' sau 8 năm chồng qua đời

Tình yêu mới

Crystal Hefner vừa đính hôn với bạn trai, sau 8 năm chồng - "ông trùm Playboy" Hugh Hefner qua đời ẢNH: INSTAGRAM CRYSTAL HEFNER

Trên Instagram ngày 4.5, Crystal Hefner chia sẻ loạt khoảnh khắc được bạn trai James Ward cầu hôn. Người mẫu 39 tuổi bày tỏ: "Tất nhiên em đồng ý với nụ cười của em, tâm hồn của em, từng tế bào của em - bởi vì yêu anh là điều tự nhiên nhất mà em từng làm". Dưới mục bình luận, nhiều người chúc mừng Crystal tìm được bến đỗ hạnh phúc mới sau 8 năm kể từ khi "ông trùm Playboy" qua đời.

Trong bài đăng hôm 5.5, người mẫu 39 tuổi chia sẻ cảm xúc sau khi đính hôn: "Chúng tôi thức dậy trong một thế giới cảm thấy nhẹ nhàng hơn, yên tĩnh hơn, như thể nó đã thay đổi để tạo không gian cho những điều tiếp theo. Có một sự tĩnh lặng trong không khí, như thể ngay cả thời gian cũng đang dừng lại đối với chúng tôi. Tôi nhìn anh ấy và biết: đây là thứ tình yêu mà bạn không tìm kiếm, nó đến khi bạn đã sẵn sàng - một cách ổn định, tò mò và đầy ngạc nhiên".

Người đẹp 39 tuổi hạnh phúc bên vị hôn phu ẢNH: INSTAGRAM CRYSTAL HEFNER

Theo Us Weekly, Crystal Hefner được người yêu cầu hôn đầy bất ngờ vào cuối tháng 4.2025 tại nhà riêng của cô ở Hawaii với chiếc nhẫn kim cương 6 carat. Cô tiết lộ mình và vị hôn phu đã bắt đầu bàn về kế hoạch tổ chức đám cưới vào năm sau. Họ mong muốn đó là một buổi lễ ngoài trời ấm cúng, ngập tràn tình yêu, ý nghĩa và sự gắn kết.

Crystal Hefner và James Ward bắt đầu hẹn hò vào tháng 4.2024 sau khi được bạn bè chung giới thiệu. Chồng sắp cưới của người mẫu 8X hơn cô khoảng 2 - 3 tuổi, sở hữu một công ty tại Hawaii chuyên cung cấp các tour du lịch và chụp ảnh.

Crystal Hefner ở hiện tại ẢNH: INSTAGRAM CRYSTAL HEFNER

Trong cuộc trò chuyện hồi tháng 9 cùng năm, Crystal Hefner chia sẻ cô đang có một mối quan hệ khác biệt so với cuộc hôn nhân trước của mình. Người đẹp tâm sự khi ở bên bạn trai hiện tại, cảm xúc của cô được trân trọng, bản thân được nhìn nhận và được lắng nghe.

Sau khi dành thời gian chữa lành vết thương trong quá khứ, Crystal tiết lộ bản thân có cái nhìn khác về mối quan hệ với người yêu. "Tôi đang nuôi dưỡng con người thật của mình, tinh thần phiêu lưu, đứa trẻ bên trong mình. Tôi cảm thấy mình đã trở thành người mà tôi luôn muốn khi còn nhỏ. Tôi cảm thấy được chấp nhận và là chính mình hơn bao giờ hết", cô tâm sự.

Tìm lại chính mình sau khi 'ông trùm Playboy' qua đời

Crystal Hefner hẹn hò Hugh Hefner từ đầu năm 2009, kết hôn hồi 2012 và gắn bó cho đến lúc "ông trùm" này qua đời năm 2017 ẢNH: AP

Crystal Hefner trải qua cuộc hôn nhân 5 năm với Hugh Hefner (người sáng lập tạp chí Playboy) trước khi ông này qua đời hồi 2017. Mối quan hệ của họ từng gây bàn tán xôn xao suốt nhiều năm khi Crystal kém chồng tới 60 tuổi. "Tôi bị ảnh hưởng bởi đủ mọi định kiến. Mọi người xem tôi là một cô gái tóc vàng ngốc nghếch, giả tạo, một kẻ đào mỏ và không thực sự yêu Hef", người đẹp từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với The Sun. Chân dài 8X tiếp tục: "Tôi sợ phải trả lời phỏng vấn vì ngay khi tôi ngồi xuống, họ sẽ tấn công tôi. Vì chênh lệch tuổi tác nên điều đầu tiên họ hỏi là: Đời sống tình dục của bạn thế nào?".

Theo The Sun, sau khi Hugh Hefner qua đời, Crystal nhận được khoảng 7 triệu USD tiền mặt đồng thời được thừa kế một ngôi nhà trị giá 5 triệu USD ở khu Hollywood Hills (Mỹ) mà ông đã để lại trong một quỹ tín thác. Trở về cuộc sống độc thân, cựu người mẫu mất một thời gian để ổn định lại tinh thần, sắp xếp cuộc sống và thực hiện những điều mà cô đã bỏ lỡ khi ở bên "ông trùm" khét tiếng. Cô đi du lịch khắp nơi, khám phá thế giới với mong muốn tìm lại chính mình sau gần chục năm sống dưới cái bóng của người chồng quá cố.

Cuộc tình lệch nhau 60 tuổi của họ từng chịu nhiều sự đàm tiếu ẢNH: AFP

Hồi tháng 1.2024, Crystal Hefner ra mắt cuốn hồi ký Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself kể lại quãng thời gian sống tại biệt thự Playboy, cuộc hôn nhân với Hugh Hefner và hành trình tìm lại chính mình. Cô từng tiết lộ mình bị "giam cầm", kiểm soát trong biệt thự. Trong cuộc trò chuyện với People, người đẹp sinh năm 1986 thừa nhận mối quan hệ của cô với "ông trùm Playboy" là đau thương và bản thân chưa bao giờ yêu người chồng quá cố.