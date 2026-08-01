Võ Lâm Tình Kiếm 3D - Ký ức năm nào trở lại trong diện mạo 3D mới

Thế giới Võ Lâm được xây dựng lại bằng đồ họa 3D

Nếu lối chơi tạo nên cảm giác quen thuộc, phần hình ảnh chính là điểm mang đến trải nghiệm mới cho Võ Lâm Tình Kiếm 3D. Tepaylink xây dựng lại hệ thống nhân vật, bản đồ, ngoại trang và hiệu ứng kỹ năng trong không gian ba chiều, tạo nên diện mạo riêng cho phiên bản này.

Hiệu ứng chiến đấu không được áp dụng đồng loạt theo một khuôn mẫu, mà phát triển dựa trên đặc trưng của từng môn phái. Chuyển động nhân vật, quỹ đạo chiêu thức, màu sắc và hiệu ứng Ngũ Hành được thể hiện rõ ràng, giúp người chơi dễ nhận biết phong cách chiến đấu của từng hệ phái trên chiến trường.

Hệ thống camera linh hoạt cũng mở rộng góc quan sát, làm nổi bật quy mô bản đồ và diễn biến của những trận giao tranh đông người. Nhờ đó, các địa danh, tuyệt kỹ và hoạt động quen thuộc được thể hiện trực quan hơn nhưng vẫn giữ được tinh thần của thế giới Võ Lâm nguyên bản.

Sự kết hợp giữa nền tảng Công Thành Chiến nguyên bản và đồ họa 3D mới là hướng phát triển trọng tâm của trò chơi: đổi mới trải nghiệm thị giác mà không làm mất đi những cơ chế đã gắn bó với cộng đồng nhiều năm.

AlphaTest 01 chính thức mở cửa từ ngày 1.8.2026

AlphaTest 01 của Võ Lâm Tình Kiếm 3D sẽ diễn ra từ 19 giờ ngày 1.8.2026 đến hết ngày 10.8.2026.

Xem thêm thông tin Alphatest và tải game: TẠI ĐÂY

Trong thời gian AlphaTest, cộng đồng sẽ được trở lại Ba Lăng Huyện, thành Tương Dương và hệ thống bản đồ luyện công kéo dài từ cấp 10 đến cấp 90. Nhiều địa danh quen thuộc như Hoa Sơn Cảnh Kỹ Trường, Mãnh Hổ Động, Thổ Phỉ Động, Thanh Loa Đảo, Lâm Du Quan, Trường Bạch Sơn Nam và Mạc Cao Quật cũng được tái hiện trong không gian 3D.

AlphaTest 01 đồng thời chuẩn bị sẵn nhiều hỗ trợ, giúp người chơi nhanh chóng tiếp cận các nội dung quan trọng:

Nhận ngay cấp 125

Mở đầy đủ kỹ năng, miễn phí reset điểm

Trang bị xanh full option

Hỗ trợ trang bị, nguyên liệu và thú cưỡi

Tự do chuyển đổi môn phái

Tham gia PK, săn Boss và các hoạt động nổi bật

Nhờ đó, người chơi có thể tập trung thử nghiệm kỹ năng, trang bị và nhiều hướng phát triển nhân vật mà không cần mất thời gian luyện cấp từ đầu.

Giữ lại chất Võ Lâm của phiên bản Công Thành Chiến

Võ Lâm Tình Kiếm 3D được xây dựng trên nền tảng lối chơi từng tạo nên sức hút của phiên bản Công Thành Chiến. Những yếu tố cốt lõi không bị thay thế mà tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong quá trình phát triển nhân vật và cạnh tranh giữa người chơi.

Trò chơi quy tụ 10 môn phái kinh điển gồm Thiếu Lâm, Thiên Vương, Đường Môn, Ngũ Độc, Nga My, Thúy Yên, Cái Bang, Thiên Nhẫn, Võ Đang và Côn Lôn. Mỗi môn phái có thế mạnh, vai trò và phương thức chiến đấu khác nhau, tạo nên nhiều lựa chọn khi PK cá nhân hoặc phối hợp bang hội.

Hệ thống Ngũ Hành tương sinh tương khắc tiếp tục chi phối trực tiếp các cuộc đối đầu. Việc mạnh hay yếu không chỉ phụ thuộc vào trang bị, mà còn nằm ở cách lựa chọn mục tiêu, xây dựng nhân vật và vận dụng lợi thế hệ phái.

Trang bị Đồ Xanh, luyện công, săn Boss, Tống Kim, nhiệm vụ Dã Tẩu, Săn Boss, Vượt ải và nhiều tính năng nguyên bản khác của Võ Lâm vẫn được giữ lại, giúp Võ Lâm Tình Kiếm 3D duy trì bản sắc quen thuộc.

Trải nghiệm thuận tiện trên máy tính và thiết bị di động

Võ Lâm Tình Kiếm 3D được phát triển theo hướng đa nền tảng, hỗ trợ PC Client, Android APK, giả lập và iOS qua TestFlight. Người chơi có thể lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu mà không bị giới hạn trong một hình thức trải nghiệm duy nhất.

Phiên bản PC hướng đến không gian hiển thị rộng, phù hợp với các hoạt động chiến đấu và giao tranh đông người. Trong khi đó, phiên bản dành cho điện thoại và máy tính bảng mang lại sự thuận tiện, giúp người chơi dễ dàng tham gia luyện công, săn Boss hoặc đồng hành cùng bang hội.

Giao diện và khả năng điều khiển được tối ưu theo từng nền tảng, bảo đảm trải nghiệm liền mạch trên cả máy tính lẫn thiết bị di động. Đây là bước chuyển giúp thế giới Võ Lâm quen thuộc phù hợp hơn với thói quen chơi game hiện nay.

Với lối chơi chuẩn Võ Lâm nguyên bản, hệ thống Ngũ Hành có chiều sâu, đồ họa 3D được xây dựng riêng và khả năng trải nghiệm trên nhiều thiết bị, AlphaTest 01 là cơ hội để cộng đồng trực tiếp khám phá hướng đi mới của Võ Lâm Tình Kiếm 3D.

Xem thêm thông tin AlphaTest 01 tại Fanpage: Võ Lâm Tình Kiếm 3D - Võ Lâm 1 3D - TPL

Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi Võ Lâm Tình Kiếm 3D số 427/QĐ-PTTH&TTĐT, cấp ngày 17.7.2026. Trò chơi dành cho người chơi từ 18 tuổi trở lên - vui lòng cân nhắc độ tuổi trước khi trải nghiệm.