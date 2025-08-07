Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Game

Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0: 'Quà sinh nhật' tuổi 20 dành tặng cho cộng đồng game thủ

Tuấn Anh
Tuấn Anh
07/08/2025 12:44 GMT+7

Sau nhiều ngày chờ đợi, thông tin về Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 - tựa game PC tiếp nối hành trình 20 năm Võ Lâm Truyền Kỳ đã chính thức hé lộ, đánh dấu bước tiến mới về trải nghiệm lẫn nội dung.

Trong khuôn khổ sự kiện Đại Hội Võ Lâm 2025 diễn ra vào đầu tháng 8 vừa qua, VNGGames đã chính thức công bố tựa game Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0, mở ra một chương mới cho dòng game huyền thoại. Đây không phải là một bản cập nhật mà là một sản phẩm hoàn toàn mới trên PC, cuộc “lột xác” toàn diện về hình ảnh, gameplay và trải nghiệm người chơi, được đầu tư nghiêm túc và bài bản đúng như kỳ vọng của cộng đồng suốt thời gian qua.

- Ảnh 1.

VNGGames đã chính thức công bố tựa game Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0

Ảnh: CTV

Bước cải tiến vượt bậc của Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0

Phiên bản Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 trên PC mang đến một diện mạo hoàn toàn mới với nền đồ họa 2D đạt chuẩn Full HD, sắc nét hơn, lung linh hơn nhưng vẫn trung thành với chất hoài cổ và bản sắc nguyên bản của thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ. Cùng với đó, tốc độ khung hình được nâng lên 60FPS, mang lại cảm giác PK mượt mà, nhanh nhạy và đậm tính cạnh tranh - điều mà game thủ kỳ cựu luôn mong đợi.

Trong Đại Hội Võ Lâm 2025, các game thủ kỳ cựu đã có dịp trải nghiệm tốc độ khung hình mới với chất lượng đồ họa của Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 PC trong trận giao hữu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang. Không chỉ cải tiến về hình ảnh, bối cảnh trong game cũng được làm mới dựa trên những nét đặc trưng cũ. Bản đồ Công Thành Chiến cũng được thiết kế lại toàn diện, nâng cấp về thể thức thi đấu để tăng độ thử thách, đẩy mạnh tinh thần tổ đội và phối hợp bang hội. 

Hệ thống trang bị cải tiến: Linh hoạt và đột phá hơn

Một trong những thay đổi quan trọng nhất của Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 nằm ở hệ thống trang bị. Game mở rộng trang bị xanh tới bậc 13, đồng thời bổ sung các thuộc tính cải tiến như tăng thời gian làm chậm, tăng thời gian choáng... nâng tầm chiến thuật trong mỗi trận đấu.

Đặc biệt, trang bị xanh giờ đây có thể nâng cấp thành trang bị hoàng kim, bổ sung các hiệu ứng đặc biệt hơn. Ngoài ra, các trang bị hoàng kim môn phái cũng sẽ được cải tiến, với nhiều dòng mới, chẳng hạn như gây thêm sát thương lên mục tiêu khắc hệ... Không còn hệ thống trang bị bộ, Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 cho phép game thủ tự do phối trang bị theo phong cách và chiến thuật riêng, gia tăng tính cá nhân hóa trong trải nghiệm. 

- Ảnh 2.

VNGGames giới thiệu lộ trình ra mắt của Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0

Ảnh: CTV

Lộ trình ra mắt của Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0

Từ ngày 23.07, sự kiện “Ghi danh giang hồ” đã được khởi động, mở màn cho chiến dịch ra mắt Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0. Trong lộ trình này, người chơi sẽ có thể trải nghiệm Alpha Test từ ngày 12.08. Theo VNGGames, Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 sẽ chính thức ra mắt vào tháng 9.2025.

Với một vài thông tin được tiết lộ, rõ ràng Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0 là lời khẳng định từ VNGGames về một sản phẩm chất lượng, được đầu tư chỉn chu để phục vụ cộng đồng trung thành cũng như các game thủ thế hệ sau này. 

