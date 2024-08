Võ Lê Quế Anh đăng quang Miss Grand Vietnam 2024

Miss Grand Vietnam 2024 Võ Lê Quế Anh BTC

Cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024 diễn ra tại TP.Phan Thiết với sự tranh tài của 36 thí sinh. Dàn giám khảo đêm chung kết Miss Grand Vietnam năm nay gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban giám khảo), NSND Vương Duy Biên (phó ban giám khảo), Hoa hậu Thùy Tiên, Đoàn Thiên Ân, Lê Hoàng Phương, siêu mẫu Minh Tú, diễn viên Quốc Trường và nhà thiết kế Đỗ Long. Đảm nhận vai trò dẫn dắt đêm chung kết là MC Thiên Vũ và Hoa hậu Lương Thùy Linh.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương nổi bật khi đồng diễn cùng 36 thí sinh Miss Grand Vietnam 2024 BTC

Mở màn đêm chung kết, Hoa hậu Lê Hoàng Phương cùng 36 người đẹp có màn đồng diễn đầy sôi động. Tiếp đó, các thí sinh lần lượt hô tên, quê quán của mình. Nhiều người đẹp như Thu Hiền, Quế Anh, Thiên Hương, Hà Phương, Huyền Trang... nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Sau phần thi này, ban tổ chức công bố giải thưởng Best in Troduction Award (Giải hô tên ấn tượng nhất) thuộc về thí sinh Nguyễn Vĩnh Hà Phương.

Nhiều thí sinh sáng tạo bằng cách hát, đọc thơ trong phần hô tên khiến khán giả thích thú. Trong đó, Nguyễn Vĩnh Hà Phương (giữa) chiến thắng giải thưởng này BTC

Tiếp đến, các thí sinh bước vào phần thi trình diễn trang phục bikini. Trên nền nhạc sôi động, dàn người đẹp Miss Grand Vietnam 2024 tự tin khoe hình thể quyến rũ cùng bước nhảy sôi động khiến khán giả phấn khích.

Kết thúc phần trình diễn, ban tổ chức công bố top 20 thí sinh xuất sắc bước vào vòng thi tiếp theo gồm Trần Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Hương Lan, Nguyễn Thị Yến Nhi, Phạm Liên Anh, Trần Thị Thùy Trâm, Lâm Thị Bích Tuyền, Phạm Hoàng Kim Dung, Nguyễn Đặng Huyền Trang, Nguyễn Vĩnh Hà Phương, Đặng Trần Thủy Tiên, Kim Tú Bình, Dương Thị Phương Anh, Vũ Thị Thu Hiền, Lê Phan Hạnh Nguyên, Khuất Nguyễn Bảo Châu, Phạm Thị Ánh Vương, Võ Lê Quế Anh, Bùi Lý Thiên Hương, Nguyễn Thị Thu Cúc và Nguyễn Thị Lệ Nam xuất sắc bước vào vòng thi tiếp theo.

36 cô gái diện bikini, khoe dáng nóng bỏng trên sân khấu BTC

Các thí sinh sải bước tự tin theo điệu nhạc, gây ấn tượng với vóc dáng vô cùng quyến rũ BTC

Đáng chú ý, thí sinh Trần Hồng Ngọc giành chiến thắng giải thưởng Best in swimsuit do giám khảo bình chọn, còn thí sinh Nguyễn Thị Hương Lan nhận giải thưởng Best in swimsuit by fan vote do khán giả bình chọn.

Trở lại sân khấu, lần lượt các người đẹp trong top 20 tự tin sải bước trong thiết kế bikini màu nâu đồng. Một số thí sinh có hình thể nổi bật, kỹ năng trình diễn tốt như Quế Anh, Kim Dung, Thiên Hương, Thu Hiền, Lệ Nam, Thùy Trâm... Sau phần thi này, ban tổ chức lựa chọn 15 người đẹp xuất sắc nhất để bước vào thi trình diễn trang phục dạ hội, gồm: Trần Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Yến Nhi, Phạm Liên Anh, Trần Thị Thùy Trâm, Lâm Thị Bích Tuyền, Phạm Hoàng Kim Dung, Nguyễn Đặng Huyền Trang, Kim Tú Bình, Vũ Thị Thu Hiền, Lê Phan Hạnh Nguyên, Khuất Nguyễn Bảo Châu, Phạm Thị Ánh Vương, Võ Lê Quế Anh, Bùi Lý Thiên Hương và Nguyễn Thị Lệ Nam.

Top 15 cô gái đẹp nhất Miss Grand Vietnam 2024 BTC

Bước vào phần thi trang phục dạ hội, nhiều thí sinh lựa chọn váy đính kết bắt mắt, bó sát hoặc cắt xẻ nhằm khoe dáng khi sải bước trên sân khấu. Sau phần thi, ban tổ chức công bố các giải thưởng phụ. Trong đó, giải thưởng Best in evening gown thuộc về Bùi Lý Thiên Hương. Giải thưởng Best Introduction Video gọi tên Lâm Thị Bích Tuyền. Thí sinh Trần Thị Thùy Trâm nhận giải Best catwalk. Nguyễn Đặng Huyền Trang được trao giải thưởng Miss Fashion. Giải Grand Voice Award gọi tên Vũ Thị Thu Hiền. Giải Best Seller thuộc về người đẹp Nguyễn Phạm Thiên Kim.



Quế Anh, Thiên Hương, Lệ Nam (từ trái sang) khoe sắc khi trình diễn trang phục dạ hội BTC

Đáng chú ý, thí sinh Vũ Thị Thu Hiền thắng giải Grand Voice Award và Dương Thị Hải My thắng giải Miss Popular Vote. Đây là 2 cô gái ghi tên mình vào top 10 chung cuộc. 8 cô gái còn lại được gọi tên trong top 10 gồm có Trần Hồng Ngọc, Lâm Thị Bích Tuyền, Nguyễn Đặng Huyền Trang, Nguyễn Phạm Thiên Kim, Lê Phan Hạnh Nguyên, Khuất Nguyễn Bảo Châu, Phạm Thị Ánh Vương và Võ Lê Quế Anh.

Người đẹp Nguyễn Thị Lệ Nam, Bùi Lý Thiên Hương gây tiếc nuối khi phải dừng chân ở top 15. Cả hai được đánh giá là thí sinh tiềm năng của cuộc thi khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, kỹ năng trình diễn tốt và nhận được sự chú ý của khán giả, truyền thông.

Sau ca khúc Tự nguyện, top 10 Miss Grand Vietnam 2024 trở lại với trang phục áo dài, tham gia phần thi thuyết trình về chủ đề hòa bình. Đây là phần thi quan trọng quyết định đến kết quả top 5 chung cuộc. Và người đẹp được ban giám khảo lựa chọn giành chiến thắng giải thưởng Thuyết trình về hòa bình ấn tượng thuộc về Khuất Nguyễn Bảo Châu.

Thí sinh Khuất Nguyễn Bảo Châu có phần thuyết trình về chủ đề hòa bình bằng tiếng Anh vô cùng ấn tượng BTC

Ngay sau đó, ban tổ chức cũng công bố top 5 cô gái đẹp nhất bước vào vòng ứng xử gồm: Phạm Thị Ánh Vương, Võ Lê Quế Anh, Vũ Thị Thu Hiền, Lâm Thị Bích Tuyền và Lê Phan Hạnh Nguyên.

Thí sinh Phạm Thị Ánh Vương là cô gái đầu tiên bước vào phần thi ứng xử. Cô nhận câu hỏi liên quan đến việc trí tuệ nhân tạo (AI) thay thế con người. Cô bày tỏ quan điểm: "Trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển, thay đổi nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Tuy nhiên con người vẫn giữ vai trò quyết định trong việc chế tạo, sửa đổi và sử dụng nó một cách tích cực, có giá trị. Sự kết hợp giữa con người và trí tuệ nhân tạo sẽ ngày càng thuận lợi khi sử dụng đúng mục đích. Thay vì lo trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế con người, thế hệ trẻ cần cố gắng học tập, nâng cao trình độ hiểu biết để sử dụng công nghệ một cách tích cực".

Thí sinh Võ Lê Quế Anh được hỏi về vai trò của phụ nữ Việt Nam trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước trong lịch sử và ngày nay. Người đẹp Quảng Nam cho rằng từ xưa, hình ảnh người phụ nữ Việt kiên cường, anh hùng được minh chứng qua Bà Trưng, Bà Triệu… "Người phụ nữ hiện đại ngày nay đang góp phần vào nhiều khía cạnh xã hội như tham gia vào bộ máy nhà nước, nghiên cứu khoa học. Người phụ nữ hiện đại không quên giá trị truyền thống như chăm sóc con cái, giáo dục… Hôm nay tôi đứng đây mang một ước mơ đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt hiện đại. Đó là mục tiêu trong tương lai của tôi", cô chia sẻ.

Top 5 Miss Grand Vietnam 2024 gồm Ánh Vương, Bích Tuyền, Hạnh Nguyên, Thu Hiền và Quế Anh BTC

Nhận câu hỏi từ NSND Vương Duy Biên về tầm quan trọng của danh dự và giá trị sống trong việc định hình nhân cách con người, xây dựng xã hội hòa bình gắn liền với câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thí sinh Lâm Thị Bích Tuyền chia sẻ: "Tôi chân thành biết ơn những giá trị mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại cho toàn công dân Việt Nam". Người đẹp chia sẻ trong hành trình của mình, cô luôn nhắc nhở bản thân cố gắng học tập, giữ gìn đạo đức để sống đúng với những giá trị tốt đẹp của con người. "Chúng tôi là thế hệ trẻ, xem câu nói như một kim chỉ nam để học tập, noi gương. Khi bản thân tốt, sẽ lan tỏa những điều tốt đẹp đến với mọi người. Khi xã hội tốt đẹp thì đất nước sẽ đi lên".

Thí sinh Vũ Thị Thu Hiền nhận câu hỏi từ giám khảo Hà Kiều Anh: "Theo bạn, mạng xã hội và các nền tảng có phải là nơi để chia sẻ những mâu thuẫn cá nhân hay các tranh luận nội bộ hay không?". Người đẹp Hà Nội cho rằng mạng xã hội có giá trị kết nối mọi người với nhau. Tuy nhiên, cô nêu hiện trạng một số người lợi dụng mạng xã hội để bôi nhọ, hủy hoại danh dự người khác. "Là một người trẻ, tôi luôn nhắc nhở mình lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp. Mạng xã hội giúp tôi được đứng trên sân khấu Miss Grand Vietnam và được nhiều người ủng hộ, yêu thương. Tôi hy vọng mọi người hãy sử dụng mạng xã hội một cách lành mạnh, văn minh", cô bày tỏ.

Người đẹp Phan Lê Hạnh Nguyên nhận câu hỏi: "Thúc đẩy thượng tôn pháp luật là nền tảng quan trọng trong việc duy trì, bảo vệ hòa bình thế giới. Hãy làm rõ vấn đề trên". Thí sinh quê Đồng Tháp chia sẻ thượng tôn pháp luật là nền tảng vững chắc, là kim chỉ nam cho các quốc gia muốn gìn giữ hòa bình. Và trách nhiệm chúng ta là tuân thủ những nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế. "Khi chúng ta tuân thủ điều đó thì có thể bước vào kỷ nguyên hòa bình, thịnh vượng. Là công dân Việt Nam, tôi tự hào vì người dân thượng tôn pháp luật và tôn trọng luật quốc tế", cô nói.

Á hậu 3 Lâm Bích Tuyền, Á hậu 2 Vũ Thị Thu Hiền, Hoa hậu Võ Lê Quế Anh, Á hậu 1 Lê Phan Hạnh Nguyên và Á hậu 4 Phạm Thị Ánh Vương trong khoảnh khắc đăng quang BTC

Cuối cùng, danh hiệu Miss Grand Vietnam 2024 đã chính thức gọi tên người đẹp Võ Lê Quế Anh (sinh năm 2001, Quảng Nam). Á hậu 1 được trao cho Lê Phan Hạnh Nguyên (sinh năm 1997, Đồng Tháp), Á hậu 2 là Vũ Thị Thu Hiền (sinh năm 1997, Hà Nội) , Á hậu 3 gọi tên Lâm Thị Bích Tuyền (sinh năm 1999, An Giang), Á hậu 4 là Phạm Thị Ánh Vương (sinh năm 2002, Bình Thuận).