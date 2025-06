Vợ Messi đăng ảnh sinh nhật chồng theo phong cách… Xì Trum: Gây bão mạng giữa Club World Cup

Messi cười hết cỡ khi trở về với gia đình ăn mừng sinh nhật

Messi không còn giữ bộ mặt đầy sự bực bội và khó chịu như sau trận Inter Miami để hòa Palmeiras tỷ số 2-2 ngày 24.6. Anh cười hết cỡ, khi được vợ, Roccuzzo và các con của mình tặng một chiếc bánh sinh nhật mừng 38 tuổi theo phong cách Xì Trum hết sức dí dỏm và đầy bất ngờ.

Vợ Messi, Roccuzzo, đăng bức ảnh danh thủ người Argentina nhân dịp sinh nhật 38 tuổi theo phong cách Xì Trum dí dỏm Ảnh: chụp màn hình Roccuzzo/Instagram

"Chúc mừng sinh nhật Ông già cáu kỉnh! Người cha tuyệt vời nhất, người bạn đời tuyệt vời nhất, mọi thứ tuyệt vời nhất!!! Thật may mắn khi cả gia đình luôn có anh bên cạnh! Cả nhà yêu anh rất nhiều", Roccuzzo viết kèm biểu tượng hình trái tim và chiếc bánh sinh nhật. "Ông già cáu kỉnh" là một nhân vật Xì Trum luôn cau có nhưng đầy sự đáng yêu trong bộ phim hoạt hình cùng tên rất ăn khách, thu hút mọi trẻ em và cả người lớn trên thế giới theo dõi.

Trước đó, Messi thể hiện sự bực bội sau khi Inter Miami để hòa Palmeiras với tỷ số 2-2 từ chỗ đang dẫn trước 2-0 đến phút 80 ngày 24.6, khiến chỉ xếp nhì bảng và đối mặt với đối thủ quá mạnh là PSG tại vòng 16 đội FIFA Club World Cup 2025™. Trận đấu này diễn ra lúc 23 giờ ngày 29.6 tới trên sân Mercedes-Benz ở Atlanta (giờ Việt Nam).

Highlight Inter Miami 2-2 Palmeiras: Messi sẽ chạm trán PSG vòng knock-out | FIFA Club World Cup 2025™

Có lẽ vì vậy, vợ và các con của Messi đã dùng hình tượng "Ông già cáu kỉnh" trong phim Xì Trum để mô tả về anh nhân dịp vừa xảy ra.

Messi có vẻ cũng không còn tiếc nuối nữa. Anh viết thông điệp trên Instagram: "Mặc dù chúng tôi đã có thể giành chiến thắng ngày hôm qua, nhưng sự thật là chúng tôi cũng đã đạt được mục tiêu vào vòng 16 đội, điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi với tư cách là một CLB. Một bước tiến lịch sử nữa cho Inter Miami và MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ)".

Về mặt tài chính, việc Messi đưa Inter Miami tiến vào vòng knock-out Club World Cup, cũng đã giúp đội bóng này kiếm được số tiền thưởng kỷ lục từ FIFA, hiện tổng cộng lên đến 21,05 triệu USD (hơn 551 tỉ đồng). Nếu họ gây sốc đánh bại luôn PSG trong trận tới đây, số tiền thưởng nhận thêm sẽ còn tăng lên mức kỷ lục nữa (khoảng 13,125 triệu USD) cho suất vào tứ kết.

Messi trong trận gặp Palmeiras, anh không ghi bàn, nhưng hỗ trợ tốt cho Allende và Suarez ghi 2 bàn giúp Inter Miami dẫn trước tỷ số 2-0 Ảnh: Reuters

Cũng trên mạng xã hội Instagram, Chủ tịch CLB Inter Miami, ông David Beckham bày tỏ: "Thật đáng chờ đợi, hẹn gặp nhé PSG. Đây là trận đấu vô cùng thú vị". PSG cũng là CLB cũ của ông David Beckham, tương tự là Messi cũng có thời gian 2 mùa giải thi đấu tại đây trước khi chuyển đến Inter Miami từ tháng 7.2023.

Tại vòng 16 đội FIFA Club World Cup 2025™, trận Inter Miami gặp PSG cũng rất đặc biệt ở một khía cạnh khác, đó là lần đầu tiên Messi và các đồng đội thi đấu vào giữa buổi trưa, sau 3 trận vòng bảng đều được thi đấu vào buổi chiều và buổi tối rất mát mẻ.

Mặc dù vậy, yếu tố này lại không ảnh hưởng bao nhiêu đến Messi và Inter Miami, do họ sẽ thi đấu trên Mercedes-Benz ở TP.Atlanta. Đây là sân đấu có mái che tự động và hệ thống điều hòa nhiệt độ hiện đại nhất thế giới. Do đó, họ sẽ không bị tác động từ thời tiết nắng nóng và nhiệt độ cao như các CLB châu Âu than phiền vừa qua.

Ngoài trận đấu giữa Inter Miami gặp PSG, vòng 16 đội FIFA Club World Cup 2025™ hiện cũng đã xác định thêm các cặp còn lại, đáng chú ý là trận Palmeiras gặp Botafogo trong trận toàn CLB Brazil tại sân Lincoln Financial Field ở Philadelphia lúc 23 giờ ngày 28.6; trận Benfica gặp Chelsea trên sân Bank of America ở Charlotte lúc 3 giờ ngày 29.6, và trận Flamengo (Brazil) gặp Bayern Munich trên sân Hard Rock ở Miami Gardens lúc 3 giờ ngày 30.6 (đều giờ Việt Nam).

