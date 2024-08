Võ sĩ Việt Nam so tài với đối thủ đẳng cấp ở sự kiện kickboxing MAXFC 29

MAXFC 29 ngoài sự góp mặt tranh tài của 3 võ sĩ chủ nhà Việt Nam còn có 11 võ sĩ đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Cambodia, Mỹ, Malaysia tạo thành 7 cặp đấu được đánh giá ngang tài ngang sức.

Kiều Duy Quân (phải) sẽ đọ tài với võ sĩ Trung Quốc Zhang Zihao NVCC

Ở hạng cân 68 kg, Kiều Duy Quân so tài với võ sĩ người Trung Quốc Zhang Zihao. Hồi tháng 6, Kiều Duy Quân tạo tiếng vang khi đánh bại võ sĩ có biệt danh "quái vật muay Hàn Quốc" Kwon Gi-seop chỉ sau hơn 1 phút thượng đài. Lần này chạm trán với đối thủ 22 tuổi đến từ Trung Quốc, người có 19 chiến thắng trong 26 lần thượng đài là thử thách lớn nhưng Võ sĩ Việt Nam đặt quyết tâm rất cao và mục tiêu không ngoài chiến thắng.

Nhà vô địch SEA Games 32 Triệu Thị Phương Thủy (phải) sẽ chạm trán võ sĩ Úc Erin Harberger tại sự kiện võ thuật MAXFC 29 NVCC

Ở hạng cân 53 kg, Triệu Thị Phương Thủy chạm trán võ sĩ Erin Harberger đến từ Úc. Phương Thủy là nhà vô địch SEA Games 32 (năm 2023) ở môn kun khmer và từng 7 lần lên ngôi vô địch quốc gia môn kickboxing. Cô cũng sở hữu thành tích đầy ấn tượng ở đấu trường chuyên nghiệp khi toàn thắng bằng 2 trận knock-out. Và thì thế dù chạm trán với đối thủ mạnh ở MAXFC 29, Phương Thủy vẫn được đặt kỳ vọng lớn.

MAXFC 29 với 7 cặp đấu hứa hẹn hấp dẫn BTC

Võ sĩ Việt Nam còn lại góp mặt ở MAXFC 29 là nhà vô địch kichkboxing hạng cân 60 kg SEA Games 31 (năm 2022) Nguyễn Quang Huy. Đối thủ của Quang Huy là võ sĩ tài năng của Campuchia Kham Konkla. Với kinh nghiệm so tài ở 30 trận chuyên nghiệp, trong đó có 19 trận thắng, Kham Konkla là thử thách không nhỏ với Quang Huy cho mục tiêu vô địch.

MAXFC 29 được Cocky Buffalo phối hợp cùng Max Fighting Championship và Liên đoàn Kickboxing Việt Nam cùng The Grand Ho Tram Strip tổ chức. Cả 7 trận đấu được phát sóng trên On Sports, ứng dụng ON, On plus của VTVCab.