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Live Vô sinh nam: Cá thể hóa điều trị - Gia tăng cơ hội có con

Huỳnh Na
Huỳnh Na
Những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị cá thể hóa đang mở ra thêm cơ hội có con cho nhiều nam giới vô sinh, bao gồm cả các ca khó.

20 giờ thứ ba ngày 7.7.2026, các chuyên gia Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ giải đáp những nguyên nhân dẫn đến vô sinh ở nam giới, cập nhật chiến lược điều trị giúp tối ưu cơ hội có con cho các cặp vợ chồng.

  • ThS-BS Nguyễn Huy Hoàng, Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội
  • BS Đặng Tuấn Anh, Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội
  • ThS-BSNT Nguyễn Thị Mến, Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn; các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em và Người lớn; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây hoặc liên hệ hotline: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.

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