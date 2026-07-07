20 giờ thứ ba ngày 7.7.2026, các chuyên gia Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ giải đáp những nguyên nhân dẫn đến vô sinh ở nam giới, cập nhật chiến lược điều trị giúp tối ưu cơ hội có con cho các cặp vợ chồng.

ThS-BS Nguyễn Huy Hoàng, Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

BS Đặng Tuấn Anh, Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

ThS-BSNT Nguyễn Thị Mến, Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

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