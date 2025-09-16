Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Live Vô sinh nam: Đừng bỏ lỡ ‘thời điểm vàng’ để điều trị hiệu quả

Huỳnh Na
Huỳnh Na
16/09/2025 08:00 GMT+7

Theo các nghiên cứu, nguyên nhân vô sinh từ nam giới tương đương nữ giới, khoảng 40%. Việc phối hợp điều trị đồng thời cho cả nam và nữ là yếu tố quyết định, giúp tối ưu thời gian, chi phí và tăng tỉ lệ thành công.

Vào lúc 20 giờ thứ Ba ngày 16.9.2025, các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ giải đáp thắc mắc thường gặp về vô sinh nam, nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết, các sai lầm cần tránh và các phương pháp điều trị hiệu quả:

  • BS.CKII Cao Tuấn Anh, Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội
  • ThS.BS Nguyễn Lệ Thuỷ, Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội
  • ThS Vũ Đình Hợp, Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây hoặc liên hệ Hotline Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/ 0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.

