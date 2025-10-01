Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe

Live Vô sinh nữ: Phát hiện sớm - Điều trị kịp thời - Tăng tỷ lệ đậu thai

Huỳnh Na
Huỳnh Na
01/10/2025 08:00 GMT+7

Với nhiều phụ nữ, hành trình tìm con không hề dễ dàng bởi phải đối mặt với những "thủ phạm" âm thầm tước đi cơ hội làm mẹ. Phát hiện sớm và điều trị đúng cách là chìa khóa giúp nâng cao cơ hội thành công.

Vào lúc 20 giờ thứ tư, ngày 1.10.2025, các chuyên gia Hỗ trợ sinh sản hàng đầu sẽ giải đáp thắc mắc thường gặp về vô sinh nữ, nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết, các sai lầm cần tránh và các phương pháp điều trị hiệu quả:

- TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

- BS.CKI Lê Đức Thắng, Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

- ThS.BS Vũ Thị Ngọc, Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây hoặc liên hệ hotline Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/ 0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.

