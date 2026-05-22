Võ Tấn Phát thừa nhận áp lực trước Đại Nghĩa, Trấn Thành

Võ Tấn Phát gây bất ngờ khi tiết lộ ban đầu anh từng từ chối lời mời từ nhà sản xuất vì khoảng thời gian quay hình trùng với lịch trình quảng bá cho hai dự án phim điện ảnh của nam diễn viên. Tuy nhiên, bằng sự đưa đẩy của cái duyên, Võ Tấn Phát cuối cùng vẫn sắp xếp được thời gian để chính thức đồng hành cùng chương trình.

Bước sang một vai trò mới đòi hỏi tính đa dạng trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật, Võ Tấn Phát không giấu được sự hồi hộp: "Ngoài niềm vui ra thì tôi cũng hơi áp lực. Tôi nghĩ ít nhất mình phải biết nhiệm vụ, vai trò của từng bộ môn là gì để từ đó khai thác được câu chuyện và tài năng của các bé".

Dù vậy, nam diễn viên tự tin nhờ quá trình tích lũy kinh nghiệm qua hàng loạt cuộc thi như Cười xuyên Việt, Én vàng hay Gương mặt thân quen. Những trải nghiệm đó đã cho anh góc nhìn đa chiều của một người đứng trên sân khấu, sẵn sàng tiếp lửa để các siêu nhí biểu diễn với tinh thần thoải mái nhất, thay vì đặt nặng câu chuyện điểm số, thắng thua.

Nam diễn viên xuất hiện lịch lãm tại buổi ra mắt, sẵn sàng cho vai trò mới

Nói về trải nghiệm thực tế khi ngồi ghế nóng, Võ Tấn Phát hài hước chia sẻ anh và Hari Won giống như hai khán giả đang thưởng thức nghệ thuật hơn là giám khảo. Chứng kiến những màn trình diễn không tưởng, cả hai liên tục rơi vào trạng thái "mắt chữ A mồm chữ O". Nam diễn viên chia sẻ: "Nếu mà để chấm thì chắc các bé chấm ngược lại chúng tôi. Chúng tôi giữ tinh thần đến đây để tiếp lửa, truyền động lực dưới góc độ một người bạn đồng hành".

Trước thắc mắc về việc gặp khó khăn khi tương tác với Hari Won, người vốn quen thuộc với sự hoạt ngôn của ông xã Trấn Thành ở các mùa trước, Võ Tấn Phát cho biết mọi chuyện diễn ra vô cùng mượt mà. Nam diễn viên nhận thấy vốn tiếng Việt của Hari Won đã cải thiện rất nhiều. Sự tự nhiên, gần gũi trong cách nói chuyện của đàn chị chính là chìa khóa tiếp thêm sự tự tin cho anh trong lần đầu phối hợp.

Một trong những thử thách của Võ Tấn Phát ở mùa 5 chính là cái bóng lớn của hai đàn anh Trấn Thành và Đại Nghĩa. Đối diện với vấn đề này, nam diễn viên bày tỏ: "Ở trong môi trường nào, lĩnh vực nào bắt buộc đều có sự so sánh. Chuyện so sánh giữa giám khảo mùa này và giám khảo mùa trước là điều không tránh khỏi". Thay vì đặt nặng áp lực, anh xem các đàn anh là chủ thể tham chiếu để bản thân học hỏi, cân chỉnh năng lượng sao cho phù hợp và gần gũi nhất với các bé. Nam diễn viên Heo 5 móng bày tỏ áp lực lớn nhất không phải là vượt qua ai, mà làm sao để tệp khán giả trung thành lẫn khán giả mới của chương trình đón nhận màu sắc riêng của mình.