Tuyên bố này của ông Thể khiến người ta nhớ lại tối hậu thư tương tự được đưa ra cuối năm 2020: “Các trạm BOT chưa hoàn thành thu phí không dừng trước 31.12.2020 sẽ buộc dừng thu phí”. Còn trước đó 1 năm, trong phiên chất vấn kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, chính ông Thể đã cam kết hạn cuối cùng thực hiện thu phí ETC cho tất cả các trạm thu phí vào 31.12.2019.

Nhưng tất nhiên, đã không có trạm nào bị dừng thu phí từ năm 2020 tới nay. Còn nếu tính từ 2019, không ai nhớ nổi đã có bao nhiêu “hạn chót” bị xô đổ, bao nhiêu lần vỡ tiến độ, bao nhiêu lần Bộ GTVT xin khất, xin lùi tiến độ hoặc xin rút kinh nghiệm. Nhưng cũng từ đó tới nay, chưa nhà đầu tư nào, chưa cá nhân hay đơn vị nào của Bộ GTVT phải chịu trách nhiệm.

Có rất nhiều nguyên nhân được Bộ GTVT lý giải khi ETC liên tục lỡ hẹn. Cuối năm 2019, khi đến hạn hoàn thành ETC, Bộ GTVT xin lùi thời hạn thêm 1 năm với lý do nhà đầu tư ETC thiếu kinh nghiệm, BOT thiếu vốn, một số chủ đầu tư BOT tìm cách chây ì, thoái thác lắp đặt ETC. Tới cuối năm 2020, lý do ETC tiếp tục lùi tiến độ do các dự án cao tốc của Tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc VN (VEC) chưa lắp đặt được làn ETC vì thiếu vốn, vướng quy định...

Dự án thu phí không dừng đến nay đã trải qua 3 đời Bộ trưởng GTVT, ngay cả Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng đã bước sang nhiệm kỳ thứ 2. Ngay cả mốc mới nhất được Bộ trưởng Thể đưa ra là dừng thu phí với các dự án chưa lắp xong ETC vào tháng 6.2022 cũng thiếu khả thi. Lý do 4 tuyến cao tốc lớn thuộc VEC hiện mới gỡ xong vướng mắc về thủ tục, nhanh nhất tháng 9.2022 mới có thể triển khai ETC.





Bên cạnh đó, để thu phí không dừng khả thi, 80 - 90% số phương tiện phải dán và sử dụng thẻ ETC, trong khi sau 6 năm triển khai, lượng ô tô dán thẻ mới đạt 2,7 triệu xe, bằng khoảng 1/2 số xe ô tô cả nước (5 triệu xe). Chính Bộ GTVT thừa nhận mốc mục tiêu đạt 90% phương tiện dán thẻ ETC vào tháng 6.2022 đã đổ bể trong báo cáo lên Chính phủ hồi đầu năm. Bản thân nhà đầu tư ETC cũng cho rằng không chỉ tới tháng 6, mà ngay cả cuối năm 2022 cũng rất khó đạt mục tiêu này.

Chính phủ đã nhiều lần thể hiện quyết tâm cao với dự án thu phí không dừng và cũng nhiều lần “nhân nhượng” khi dự án vỡ tiến độ. Mới đây nhất, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã yêu cầu Bộ GTVT, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước và VEC đẩy nhanh tiến độ triển khai ETC, đồng thời có biện pháp xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan nếu để chậm tiến độ.

Đã đến lúc thay vì “rút kinh nghiệm”, phải chỉ đích danh và có chế tài đủ mạnh với những cá nhân, tập thể kéo lùi tiến độ thu phí không dừng, ảnh hưởng đến lợi ích chung của người dân và toàn xã hội!