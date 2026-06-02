Với AI cá nhân hóa, mọi nỗ lực sống khỏe mỗi ngày đều được trân trọng

Khi AI cá nhân hóa trở thành bạn đồng hành sống khỏe

Sự lên ngôi của những kênh chia sẻ luyện tập, thực đơn eat clean hay phương pháp duy trì chánh niệm… cho thấy người trẻ đang ngày càng quan tâm nhiều hơn đến việc sống khỏe. Tuy nhiên, giữa lịch trình bận rộn và quá nhiều lời khuyên trên mạng xã hội, hành trình chăm sóc bản thân đôi khi khó bắt đầu và duy trì. Không phải ai cũng biết cơ thể mình thực sự cần gì, nên luyện tập thế nào và đâu là nhịp sinh hoạt phù hợp với bản thân.

Việc gấp gáp đặt ra các mục tiêu tăng cơ, giảm mỡ khắc nghiệt hay xem nhẹ những cải thiện nhỏ trong chế độ ăn hay giấc ngủ là nguyên nhân chính khiến người trẻ dễ bỏ cuộc khi hành trình sống khỏe chỉ mới bắt đầu. Đây là lúc công nghệ không chỉ đóng vai trò hỗ trợ, mà còn là bạn đồng hành giúp mỗi người hiểu rõ cơ thể mình hơn mỗi ngày. Trong đó, AI với khả năng cá nhân hóa cao được xem là "chìa khóa" hỗ trợ người dùng chăm sóc sức khỏe chủ động hiệu quả.

Samsung là một trong những cái tên tiên phong ứng dụng Galaxy AI trong việc đồng hành cùng người dùng xây dựng lối sống khỏe mạnh mỗi ngày. Với mục tiêu mang đến trải nghiệm sống cá nhân hóa và kết nối liền mạch, hãng đã phát triển hệ sinh thái Galaxy gồm những thiết bị như Galaxy S26 series, đồng hồ thông minh Galaxy Watch nhằm hỗ trợ người dùng chủ động xây dựng lối sống khỏe theo cách linh hoạt và phù hợp với bản thân.

Đặc biệt, ứng dụng Samsung Health được xem như trung tâm dữ liệu sống khỏe. Tại đây, người dùng không chỉ thấy rõ các chỉ số sức khỏe hằng ngày mà còn nhận được những phân tích, gợi ý phù hợp với thể trạng, thói quen và nhịp sống riêng.

Tiếp từng bước tiến trên hành trình sống khỏe

Thay vì đề ra những thay đổi thật lớn, Galaxy AI giúp người trẻ bắt đầu từ những điều nhỏ nhưng phù hợp và có thể duy trì lâu dài. Đây chính là tinh thần "Tiếp từng bước tiến" mà Samsung đang lan tỏa trong chiến dịch thúc đẩy lối sống lành mạnh và chăm sóc sức khỏe chủ động thông qua công nghệ tại Việt Nam.

Ngay cả khi không có nhiều kinh nghiệm đọc các chỉ số sức khỏe, người trẻ vẫn có thể nắm bắt được sự tiến bộ của bản thân thông qua các điểm số, chỉ số, cấp độ trực quan trên thiết bị công nghệ của Samsung. Một giấc ngủ chất lượng với đầy đủ thời gian, trải qua đủ các chu kỳ ngủ nông, ngủ sâu, REM và ít gián đoạn sẽ được lượng hóa thành Điểm năng lượng (Energy Score). Điểm năng lượng càng cao chứng tỏ bạn đã nghỉ ngơi tốt và sẵn sàng cho một ngày làm việc, tập luyện năng suất hoặc ngược lại. Với luyện tập, hệ sinh thái Galaxy cung cấp cả bài kiểm tra đầu vào để đánh giá cấp độ chạy. Cấp độ này sẽ là căn cứ để xây dựng giáo án luyện tập và giúp bạn thấy rõ sự tiến bộ của mình khi thăng cấp. Về khía cạnh dinh dưỡng, Samsung cũng là cái tên tiên phong trong ngành cho phép đo Chỉ số chống oxy hóa (Antioxidant Index), giúp người dùng kiểm tra mức độ Carotenoid (một loại chất chống oxy hóa) trên da. Khi thói quen ăn uống lành mạnh được điều chỉnh phù hợp, bạn sẽ thấy chỉ số chống oxy hóa này thay đổi và càng có động lực để duy trì chế độ ăn tốt cho sức khỏe.

Sức khỏe tinh thần cũng là khía cạnh đang ngày càng được quan tâm, nhất là trong bối cảnh cuộc sống áp lực hiện tại. Bên cạnh bộ công cụ đo nhịp tim, điện tâm đồ, huyết áp, cảnh báo nhịp tim bất thường… thiết bị của Samsung còn có tính năng đo Sức ép lên mạch máu (Vascular load) hỗ trợ đo lường mức độ áp lực trên hệ tim mạch. Việc kiên trì thực hiện các bài tập thở và thiền chánh niệm… qua ứng dụng Samsung Health trên Galaxy S26 series sẽ giúp người dùng nhận rõ những đổi thay tích cực của cơ thể từng ngày.



Không chỉ tác động lên từng cá nhân riêng lẻ, chiến dịch "Tiếp từng bước tiến" của Samsung còn xây dựng mục tiêu gắn kết một cộng đồng những người có cùng chí hướng, tiến đến mục tiêu quốc gia khỏe mạnh ngay từ hôm nay. Khi truy cập ứng dụng Samsung Health trên Galaxy S26 series, người dùng có thể dễ dàng tìm thấy mục "Together", nơi bạn có thể lập nhóm tập luyện cùng bạn bè hoặc tham gia các thử thách cùng người dùng trên khắp thế giới để cải thiện số bước chân mỗi ngày của mình. Tập luyện cùng nhau cũng không còn khó khăn khi Samsung Health cung cấp mục "Thể dục" quy tụ hàng trăm video bài tập có bản quyền, do các huấn luyện viên hàng đầu hướng dẫn. Samsung hiện cũng đang tổ chức định kỳ sân chơi Galaxy Running Club tại Hà Nội, TP.HCM để gắn kết cộng đồng và tạo môi trường rèn luyện thể chất cho người yêu vận động.

Với nhiều động thái tích cực cả về công nghệ và gắn kết xã hội, chiến dịch "Tiếp từng bước tiến" mà Samsung xây dựng đang truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người dùng, nơi mỗi bước tiến dù nhỏ đều đáng được ghi nhận. Cùng đón chờ những đổi thay tích cực của người Việt trên hành trình sống khỏe với sự đồng hành của AI cá nhân hóa từ Samsung.