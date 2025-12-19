Với chiến lược và quyết tâm cao, BSR chủ động ‘vượt bão’ năm 2026

Năm 2026 được dự báo tiếp tục có những "cơn bão" lớn về giá dầu, cung - cầu và cạnh tranh khu vực. Vì vậy, BSR đang chủ động triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm để giữ vững đà tăng trưởng, củng cố năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Quản trị biến động, tối ưu công suất và thị trường

Năm 2025 được xem là một năm thị trường năng lượng thế giới biến động mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây, khi các yếu tố địa chính trị, tài chính và xu hướng chuyển dịch năng lượng đan xen, tác động trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp lọc hóa dầu. Giá dầu thô Brent giảm gần 20%, từ mức 79 USD/thùng xuống khoảng 64 USD/thùng vào cuối năm, thậm chí có thời điểm biến động hơn 16% chỉ trong vòng 1 tuần.

Năm 2025 gặp nhiều khó khăn nhưng BSR vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh ẢNH: BSR

Cơ cấu giá sản phẩm còn chịu sức ép lớn từ sự cạnh tranh gay gắt của các tổ hợp lọc hóa dầu trong khu vực, trong khi tỉ giá USD/VND tăng cao tiếp tục tạo áp lực lên chi phí nhập khẩu dầu thô. Việc triển khai lộ trình mở rộng sử dụng nhiên liệu sinh học E10 và yêu cầu chuyển dịch năng lượng cũng buộc doanh nghiệp phải thay đổi linh hoạt chiến lược sản xuất – kinh doanh để thích ứng.

Trong bối cảnh "áp lực kép", BSR vừa phải đảm bảo hoàn thành, phấn đấu vượt các chỉ tiêu kế hoạch, giữ vững thị trường nội địa, vừa chủ động thích ứng với những biến động khó lường của thị trường tài chính và làn sóng năng lượng mới đang tái định hình bản đồ cạnh tranh toàn cầu. Với tinh thần "chủ động - đổi mới - dám nghĩ, dám làm", BSR đã tập trung quản trị biến động, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tái cấu trúc hoạt động kinh doanh, qua đó vượt khó và về đích sớm năm 2025.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được vận hành an toàn, ổn định với công suất bình quân quy đổi 120%, góp phần quan trọng gia tăng doanh thu và lợi nhuận. BSR cũng tận dụng hiệu quả "cửa sổ cơ hội" khi giá dầu thô giảm nhưng giá sản phẩm không giảm tương ứng, thậm chí có thời điểm đi ngược chiều, giúp tối ưu hóa lợi nhuận.

Năm 2025, BSR đã vận hành an toàn Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ở công suất bình quân quy đổi 120% ẢNH: BSR

Đặc biệt, việc điều hành sản xuất, tiêu thụ bám sát các kịch bản diễn biến giá dầu và crack spread đã giúp BSR chủ động điều chỉnh công suất, đẩy mạnh tiêu thụ khi thị trường thuận lợi. Trong 6 tháng cuối năm 2025, nhà máy duy trì công suất bình quân quy đổi 122%, lợi nhuận tăng 113% so với nửa đầu năm, trong bối cảnh giá dầu thô giảm 7% và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Bức tranh 2025 với nhiều gam sáng

Cùng với vận hành linh hoạt, BSR tiếp tục phát triển nhiều dòng sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao: hạt nhựa F3030, T3045, P3034, TF4035; nhiên liệu hàng không bền vững SAF; lưu huỳnh hạt; xăng E10 RON 95. Nhóm sản phẩm mới này đóng góp khoảng 1.920 tỉ đồng doanh thu, tăng 34% so với năm 2024.

Hoạt động kinh doanh quốc tế cũng được đẩy mạnh với các sản phẩm dầu DO, dầu FO, RFCC Naphtha, mang về hơn 2.050 tỉ đồng doanh thu, tăng 37% so với năm trước. Ở lĩnh vực tài chính, BSR tối ưu hóa dòng tiền, mở rộng danh sách ngân hàng gửi vốn ngoài nhóm "Big Four", đồng thời kiểm soát chặt chi phí tiêu hao năng lượng, tổn thất và chi phí điều hành. Nhờ đó, năm 2025 doanh nghiệp tiết giảm được 828 tỉ đồng chi phí, vượt 35% so với kế hoạch.

Với các giải pháp đồng bộ, kết quả sản xuất - kinh doanh của BSR năm 2025 ghi nhận nhiều con số ấn tượng: sản lượng đạt 7.9 triệu tấn (108% kế hoạch quản trị), doanh thu 142.298 tỉ đồng (102% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế 4.541 tỉ đồng (vượt 262% kế hoạch), nộp ngân sách nhà nước 14.250 tỉ đồng (110% kế hoạch).

Sản lượng sản xuất của BSR năm 2025 đạt trên 7.9 triệu tấn, cao nhất kể từ khi vận hành thương mại đến nay ẢNH: BSR

Năm 2025 cũng đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng trong quá trình vận hành của BSR. Doanh nghiệp cán mốc 100 triệu tấn sản phẩm tích lũy, đạt 54 triệu giờ công an toàn; tỷ lệ năng lượng tự tiêu thụ và hao hụt giảm xuống còn 7,2% - mức thấp nhất trong lịch sử nhà máy.

Đặc biệt, BSR đã sản xuất thành công nhiên liệu hàng không bền vững SAF, nhiên liệu hàng hải bền vững SMFO và xăng E10 RON 95, chính thức khởi động hành trình chuyển đổi năng lượng sạch. Thành công này không chỉ thể hiện năng lực làm chủ công nghệ mới mà còn mở ra hướng phát triển cho hệ sinh thái sản phẩm thân thiện môi trường, đưa BSR vào Top 10 doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025 ở lĩnh vực công nghiệp - năng lượng.

Năng lực tài chính và thương hiệu của BSR tiếp tục được khẳng định khi doanh nghiệp hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 50.707 tỉ đồng; thương hiệu được Forbes Việt Nam định giá 201,7 triệu USD, nằm trong Top 25 thương hiệu niêm yết hàng đầu; đồng thời tiếp tục được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm BB+ với triển vọng ổn định. BSR cũng vượt mốc 1.000 tỉ đồng dành cho các hoạt động an sinh xã hội.

Đồng bộ giải pháp "vượt bão" năm 2026

Theo dự báo của Wood Mackenzie và Platts, giá dầu thô Dated Brent năm 2026 có thể giảm xuống dưới 60 USD/thùng do nguồn cung dư thừa kéo dài từ OPEC+. Trong kịch bản này, doanh thu hợp nhất của BSR dự kiến có thể hụt hơn 32.000 tỉ đồng so với kế hoạch, trong khi Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã vận hành ở mức công suất cao hơn nhiều so với thiết kế.

Theo ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc BSR, doanh nghiệp sẽ tập trung triển khai 2 nhóm giải pháp trọng tâm. Với giải pháp truyền thống, BSR tiếp tục quản trị biến động, đảm bảo nhà máy vận hành an toàn, ổn định và liên tục ở công suất cao; tối ưu hóa chi phí và cơ cấu sản phẩm; phục hồi hoạt động Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất để gia tăng nguồn E100; tối ưu dòng tiền và mở rộng cung cấp dịch vụ ra bên ngoài.

Năm 2026, BSR tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh quốc tế, mở rộng thêm thị trường tiêu thụ ra các nước Đông Nam Á ẢNH: BSR

Ở nhóm giải pháp đột phá, BSR nghiên cứu nâng công suất nhà máy lên 123 - 125%, có thể gia tăng từ 6.472 đến 8.763 tỉ đồng tùy theo kịch bản giá dầu. BSR tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm mới, hướng tới doanh thu khoảng 57.000 tỉ đồng; mở rộng thương mại quốc tế với kỳ vọng tăng thêm hơn 8.000 tỉ đồng. Đồng thời, BSR nghiên cứu gia tăng sản lượng ngoài nhà máy và phát triển dịch vụ, dự kiến đóng góp từ 500 đến 3.000 tỉ đồng trong năm 2026.

Với chiến lược rõ ràng và quyết tâm cao, chủ động, BSR sẵn sàng "vượt bão" năm 2026 để tiếp tục đóng góp tích cực cho ngành năng lượng và nền kinh tế đất nước.