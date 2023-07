Vòi rồng xuất hiện ở Bạc Liêu, làm gì để an toàn khi gặp hiện tượng này?

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 7.7, tại ấp Ba Mến A (xã An Trạch A, H.Đông Hải, Bạc Liêu) xuất hiện mưa rào. Sau đó, người dân địa phương hốt hoảng khi chứng kiến cột mây màu trắng tạo thành vòi rồng cao hàng chục mét.

Vòi rồng xuất hiện ở Bạc Liêu chiều 7.7 CHỤP MÀN HÌNH

Vòi rồng tồn tại trong khoảng 10 phút và được người dân dùng điện thoại ghi lại. Theo thông tin từ xã An Trạch A, vòi rồng đã làm 4 nhà dân bị sập và tốc mái. Rất may, không xảy ra thiệt hại về người.

Vòi rồng là gì?

Lý giải về hiện tượng này, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vòi rồng là hiện tượng gió xoáy rất mạnh với đường kính rất nhỏ, hút từ bề mặt đất hoặc mặt biển lên đám mây vũ tích, tạo thành hình như cái phễu di động, trông giống như cái vòi, nhưng từ trên bầu trời thò xuống nên được người dân tôn kính gọi là vòi rồng.

Vòi rồng di chuyển có thể cuốn theo (rồi ném xuống ở một khoảng cách xa sau đó) hoặc phá hủy mọi thứ, kể cả những nhà gạch xây không kiên cố, nên đây là hiện tượng khí tượng đặc biệt nguy hiểm. Nhìn từ xa, vòi rồng có thể có màu đen hoặc trắng, tùy thuộc những thứ mà nó cuốn theo. Trong khi đó, vòi rồng xuất hiện ở trên đại dương thường hút nước biển lên cao tạo thành các cây nước.

Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân xuất hiện vòi rồng do một khối không khí nóng, ẩm di chuyển ở dưới một khối không khí lạnh, khô thì có khả năng làm xuất hiện những xoáy khí. Nếu xoáy khí này có áp suất trung tâm rất thấp nghĩa là vật chất trong tâm xoáy rất loãng thì không khí nóng, ẩm ở phía dưới bị hút lên tạo thành một cái vòi chuyển động xoáy rất mãnh liệt.

Tại Việt Nam, vòi rồng thường xuất hiện vào các tháng mùa hè. Năm nào cũng xảy ra hiện tượng này nhưng có năm nhiều, năm ít.

"Ở Bắc bộ, vòi rồng không những xảy ra trong các tháng mùa hè mà đặc biệt hay xảy ra vào các giai đoạn chuyển tiếp từ đông sang hè (tháng 4, tháng 5), mỗi khi có một đợt không khí lạnh ảnh hưởng tới. Ở Nam bộ, số lần xảy ra hiện tượng vòi rồng ít hơn ở Bắc bộ và Trung bộ", cơ quan khí tượng cho hay.

Cách an toàn khi thấy vòi rồng

Theo tài liệu về giải đáp khí tượng thủy văn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát hành năm 2010, do tính chất của giông, tố, lốc là những nhiễu động khí quyển quy mô nhỏ, hình thành nhanh nên khó có thể dự báo chính xác thời gian xuất hiện và nơi xuất hiện. Sự phát hiện và dự báo giông thường dễ hơn so với dự báo tố, lốc.

Với những trang thiết bị hiện đại quan trắc và giám sát bầu trời hiện nay như ảnh mây vệ tinh phân giải cao MTSAT, rada thời tiết, người ta có thể phát hiện được giông, tố, lốc. Song, do các hiện tượng trên xảy ra rất nhanh nên chỉ có thể dự báo cực ngắn.

Tuy nhiên, do điều kiện thông tin truyền thông, thông tin dự báo đến cộng đồng có độ trễ nhất định nên công tác dự báo phục vụ còn hạn chế. Ngay cả các nước tiên tiến, mặc dù có nhiều trang thiết bị hiện đại, khoa học - công nghệ trên lĩnh vực dự báo đã đạt tới trình độ cao nhưng việc dự báo tố, lốc vẫn còn nhiều khó khăn.

Ở nước ta, hiện nay căn cứ vào điều kiện và khả năng hình thành tố, lốc trong những hệ thống thời tiết nhất định, chúng ta chỉ có thể cảnh báo khả năng xuất hiện tố, lốc phục vụ công tác phòng, chống nhưng chưa dự báo một cách chính xác thời gian, vị trí xuất hiện.

Bởi vậy, công tác chuẩn bị, chủ động phòng, chống các thiên tai giông, tố, lốc đối với cộng đồng nói chung, đặc biệt đối với ngư dân trên biển nói riêng vẫn là giải pháp lâu dài và hiệu quả nhất nhằm giảm nhẹ thiệt hại.

Vòi rồng có khả năng di chuyển với tốc độ có thể lên đến trên 500 km/giờ, để lại những vết nứt sâu hoắm trên mặt đất, phá hủy mọi thứ trên đường đi của chúng. Vậy, cần làm gì khi gặp vòi rồng?



Trong thời gian diễn ra vòi rồng, mọi người phải ngay lập tức tìm nơi trú ẩn trong một tầng hầm hay nơi kín đáo của tòa nhà như phòng họp, phòng tắm… Tuyệt đối tránh trú ẩn trong xe hơi và nhà di động bởi chúng có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào.

Không nên ở trong những nhà lớn có mái rộng như thính phòng hay siêu thị là những nơi dễ bị sụp đổ. Nếu đang ở ngoài đường nên chui xuống một cái rãnh hay mương sâu và che đầu cẩn thận để khỏi bị thương do đất đá rơi xuống.

Trong trường hợp đang ở ngoài đường mà gặp vòi rồng thì không bao giờ được chạy đua với nó, bởi chiếc xe không thể nào đạt đến vận tốc hàng trăm km/giờ. Hãy cố gắng lái xe đến nơi trú ẩn hoặc ít nhất là ra khỏi đường đi của vòi rồng càng nhanh càng tốt.