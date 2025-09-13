Voice of Galaxy - Nguồn cảm hứng thôi thúc người Việt tạo thay đổi để vươn mình

Trong đêm Hà Nội êm ả, dưới ánh đèn lung linh của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, người trẻ Việt trải nghiệm cảm giác hòa mình vào văn hóa cổ xưa, Ghi danh - Nhập đạo - Luận đạo - Khoa cử - Trọng đạo, hóa thân thành sĩ tử xưa, cảm nhận từng nhịp thở của lịch sử, từng giá trị đạo học đọng mãi trong tâm khảm dân tộc. Đó chính là ‘Một Đêm Hóa Sĩ Tử’, điểm nhấn của chiến dịch ‘Galaxy AI hiểu tiếng Việt. Tôn vinh Tri thức Việt’ diễn ra vào cuối tháng 4 vừa qua, nơi công nghệ không chỉ là công cụ mà là nhịp cầu kết nối quá khứ và hiện đại.

‘Một Đêm Hóa Sĩ Tử’ kết nối quá khứ và hiện đại bằng công nghệ

Trước đó, cuộc thi sáng tạo nội dung ‘Galaxy AI hiểu tiếng Việt, Tôn vinh Du lịch Việt’ đã được phát động trong 1 tháng, với sự tham gia của hơn 2.000 người trẻ trên khắp đất nước, hơn 100 triệu lượt hiển thị và tương tác, tổng giá trị giải thưởng lên đến 300 triệu đồng. Chính trong chuỗi hoạt động đó, tiếng Việt được lắng nghe sâu hơn, hình ảnh quê hương được khắc họa chân thật hơn, và niềm tự hào dân tộc lại một lần nữa bừng lên trong trái tim mỗi người con đất Việt.

Với Galaxy S25 Series và Galaxy AI, trí tuệ nhân tạo được phát triển và tối ưu bởi chính các kỹ sư người Việt, chiến dịch ‘Tôn vinh Giá trị Việt’ không chỉ dừng lại ở việc quảng bá sản phẩm. Galaxy AI hiểu tiếng Việt là lời khẳng định rõ ràng: hình thức và nội dung của văn hóa bản địa cần được trân trọng, giá trị lịch sử cần được giữ gìn, và công nghệ có thể là chiếc nôi mới để gieo trồng tự hào dân tộc.

Khát vọng vươn mình, từ tiếng nói nhỏ tới sức mạnh lớn

Và rồi, từ những bức ảnh, những video, những trải nghiệm nơi Văn Miếu, từ niềm cảm hứng du lịch nội địa, từ hành trình tri thức dân tộc, một khát vọng bắt đầu ươm mầm: ta không chỉ muốn được tôn vinh, ta muốn được trao quyền, được lên tiếng, được biến những giá trị thầm lặng thành những hành động sâu sắc. Ta muốn mỗi người Việt, dù ở thành phố hay miền núi, dù biết công nghệ hay không, đều biết rằng mình có thể tạo ra sự khác biệt.

Khát vọng đó không phải là viễn cảnh mơ hồ mà đã được khơi lên ngay trong cuộc thi ‘Tôn vinh Du lịch Việt’, nơi mỗi nhà sáng tạo trẻ sử dụng Galaxy AI để dựng nên hình ảnh quê hương, để kể câu chuyện thiên nhiên và con người Việt Nam với niềm say mê, với sự tinh tế qua từng pixel. Nó được nuôi dưỡng trong ‘Một Đêm Hóa Sĩ Tử’, nơi từng bước chân qua các chặng khoa cử cổ xưa, người tham gia cảm nhận trách nhiệm của mình với quá khứ, với hiện tại và với tương lai. Và nó vang lên qua sự hợp lực của chính người Việt, bằng công nghệ của người Việt, đặt ngôn ngữ, văn hóa và bản sắc vào trung tâm trải nghiệm.

‘Voice of Galaxy’, lời mời gọi hành động và tiếng nói chung

Giờ đây, Samsung mời bạn bước tiếp một bước lớn hơn: Voice of Galaxy - Vươn mình cùng Việt Nam. Đây chính là nguồn cảm hứng thôi thúc người Việt tạo nên thay đổi để vươn mình cùng đất nước. Đây không chỉ là chiến dịch, mà là lời mời gọi của một tinh thần mới: mỗi người trong chúng ta đều có tiếng nói, đều có quyền tác động, đều có thể làm nên khác biệt.

Voice of Galaxy trao quyền cho mỗi cá nhân cất cao tiếng nói, truyền cảm hứng vươn mình cho cộng đồng.

Voice of Galaxy sẽ được viết qua 10 nhân vật, 10 câu chuyện, 10 tập, mỗi nhân vật là một biểu tượng cho khát vọng vươn xa theo cách riêng, mỗi câu chuyện là một chương trong hành trình cộng đồng Việt Nam khẳng định bản thân và giá trị của mình. Galaxy AI sẽ tiếp tục là công cụ, không chỉ hiểu tiếng Việt mà hiểu cả trái tim Việt Nam; Galaxy sẽ đồng hành để mỗi bước tiến dù nhỏ vẫn là bước tiến đáng tự hào. Khi người Việt cất lên tiếng nói, chia sẻ hành động, sáng tạo ý tưởng, bảo tồn văn hóa hay giữ gìn thiên nhiên, khi những điều tưởng nhỏ bé được nhìn thấy và tôn vinh, chính là khi chúng ta cùng nhau vươn mình. Giống như một vòng tay rộng lớn ôm lấy quá khứ, hiện tại và tương lai, Voice of Galaxy không chỉ nói về niềm tự hào, mà nói về ý chí, hành động, cống hiến.

Vươn mình cùng đất nước, hành trình bắt đầu từ bạn

Bạn, tôi, chúng ta, tất cả đều là một phần của hành trình ấy. Có thể bạn chưa từng nghĩ rằng một bức ảnh đăng lên mạng xã hội, một video nhỏ với câu chuyện quê hương, hay một sáng kiến bảo vệ môi trường ở địa phương lại có thể lan tỏa rộng lớn; có thể bạn chưa nhận ra sức mạnh được trao khi tiếng Việt được hiểu đúng, khi văn hóa được tái hiện bằng công nghệ, khi bản sắc được đặt ngang hàng với cái mới, cái hiện đại. Voice of Galaxy, không chờ đợi ngày mai, mà bắt đầu từ chính hôm nay.

Bằng những câu chuyện thật, về người trẻ dám dấn thân, về cộng đồng dám đổi mới, về những giá trị Việt Nam vẹn nguyên qua thời gian, chúng ta cùng nhau viết nên chương mới của dân tộc: chương vươn mình mạnh mẽ, giàu bản sắc và hướng ra thế giới. Với Galaxy A.I bên cạnh, không chỉ là công nghệ mà còn là người đồng hành, là người tiếp sức cho mỗi khát vọng vươn cao. Hãy để tiếng nói bạn vang lên, và để hành động bạn trở thành nguồn cảm hứng, vì khi mỗi người Việt được tự hào về chính mình, cả đất nước sẽ vươn mình cùng bạn.