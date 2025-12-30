Voices of Galaxy tập 9: Làng nghề Việt đang cần người kể chuyện cùng song hành

Khi người trẻ ý thức được vai trò của mình trong việc kể và lan tỏa những giá trị ấy, làng nghề không còn đứng ngoài dòng chảy của thời đại, mà trở thành một phần sống động trong bức tranh văn hóa đang tiếp tục được viết tiếp.

Nhiều làng nghề Việt Nam đã tồn tại qua hàng trăm năm, nhưng lại đang đối diện nguy cơ biến mất chỉ trong vài thập niên gần đây. Không phải vì tay nghề mai một, mà vì thiếu người nối tiếp và thiếu những câu chuyện đủ sức níu giữ sự quan tâm của xã hội hiện đại. Trong tập 9 Voices of Galaxy - chuỗi phim truyền cảm hứng của Samsung, hành trình của nhà sáng tạo nội dung Dế Mèn Du Ký tại làng mành trúc Tân Thông Hội không chỉ là một chuyến đi trải nghiệm, mà là lát cắt cho thấy vì sao những làng nghề ấy đang cần người kể chuyện hơn bao giờ hết.

Voices of Galaxy tập 9 - "Mành trúc du ký"

Khi người trẻ bước vào làng nghề để tìm câu chuyện

Dế Mèn Du Ký xuất hiện trong tập phim với vai trò quen thuộc của một nhà sáng tạo nội dung du lịch. Anh đến Tân Thông Hội như cách anh từng đến nhiều vùng đất khác, quan sát đời sống, trò chuyện với người làm nghề và ghi lại những gì đang diễn ra. Sự giản dị đó khiến làng nghề trở nên chân thực với tiếng cưa tre, mùi sơn mành, có khi là niềm vui hoàn thành sản phẩm và cả nỗi lo khi đầu ra ngày càng bấp bênh.

Người trẻ kết nối với những giá trị truyền thống

Không khó để nhận ra rằng sự mai một của nhiều làng nghề không chỉ đến từ yếu tố kinh tế, mà còn từ khoảng cách ngày càng lớn giữa đời sống truyền thống và nhịp sống hiện đại. Trong bối cảnh đó, câu chuyện của Tân Thông Hội trong Voices of Galaxy mang góc nhìn về sự kết nối để nối dài giá trị truyền thống. Sự kết nối ấy không nhất thiết phải đến từ những dự án lớn hay chính sách vĩ mô, mà đôi khi bắt đầu từ những câu chuyện nhỏ được kể đúng lúc. Một video, một bài viết hay một góc nhìn chân thành có thể khiến người trẻ lần đầu biết đến, rồi tò mò và dừng lại lâu hơn với một làng nghề tưởng như rất xa lạ.

Người kể chuyện và trách nhiệm trong kỷ nguyên số

Khi mạng xã hội trở thành không gian chính để lan tỏa thông tin, vai trò của người kể chuyện ngày càng quan trọng. Một nhà sáng tạo nội dung có thể đưa hình ảnh làng nghề đến hàng triệu người chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng đi cùng khả năng lan tỏa ấy là trách nhiệm kể sao cho đúng, đủ và không làm mất đi giá trị văn hóa.

Dế Mèn Du Ký lựa chọn cách kể chuyện chậm rãi, tập trung vào con người và không gian lao động. Công nghệ trong trường hợp này đóng vai trò khiêm tốn. Chiếc Galaxy S25 Ultra anh sử dụng không xuất hiện như biểu tượng công nghệ, mà như một công cụ quen thuộc giúp ghi lại hình ảnh, chỉnh sửa nội dung và sắp xếp thông tin. Những gợi ý từ Google Gemini hỗ trợ ở khâu hậu kỳ, giúp người kể chuyện hệ thống lại dữ liệu, tìm thêm thông tin nền và hoàn thiện câu chuyện mạch lạc hơn, chứ không thay thế trải nghiệm hay cảm xúc thật.

Thổi bùng sức sống mới cho di sản

Không đề cao khẩu hiệu hay thông điệp, Voices of Galaxy để câu chuyện tự cất tiếng. Khi người xem thấy được vẻ đẹp của sản phẩm mành trúc, hiểu được công sức phía sau và nhận ra những thách thức mà làng nghề đang đối diện, sự quan tâm ấy sở hữu sức lan tỏa sâu rộng. Đó không còn là sự tò mò nhất thời, mà là nền tảng để hình thành ý thức trân trọng và ủng hộ lâu dài.

Làng nghề Việt đang chờ những câu chuyện được kể tiếp

Thực tế cho thấy, nếu không có lực lượng kế cận và sự kết nối với xã hội hiện đại, nhiều làng nghề truyền thống sẽ khó tránh khỏi nguy cơ mai một. Nhưng Voices of Galaxy tập 9 cũng gợi mở một hướng đi khác, nơi những câu chuyện đời thường, được kể bởi người trẻ và lan tỏa bằng công nghệ, cũng có thể tạo ra sức sống mới.

Làng nghề Việt không thiếu giá trị, điều họ cần là được nhìn thấy và được kể lại theo cách phù hợp với thời đại. Khi người trẻ ý thức được vai trò của mình trong việc kể chuyện, mỗi chuyến đi, mỗi video hay mỗi bài viết đều có thể trở thành một sợi chỉ nhỏ, góp phần dệt nên tương lai cho những làng nghề trăm tuổi đang đứng giữa ngã rẽ của thời gian.