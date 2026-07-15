Volkswagen Golden - Urban Store top đầu châu Á, dấu ấn đẳng cấp Đức giữa lòng Chợ Lớn

Sở hữu vị trí nổi bật trên trục đường Nguyễn Trãi sôi động, Volkswagen Golden nằm giữa khu vực Chợ Lớn, một trong những trung tâm giao thương lâu đời, mang đậm dấu ấn văn hóa và nhịp sống đô thị đặc trưng của TP.HCM. Vị trí này đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng từ khu vực trung tâm và các khu vực lân cận đến tham quan, trải nghiệm xe và sử dụng các dịch vụ của đại lý.

Sự hiện diện của mô hình Urban Store giữa không gian Chợ Lớn tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa tiêu chuẩn hiện đại của Volkswagen toàn cầu và bản sắc địa phương. Không chỉ là nơi trưng bày các dòng xe mới nhất, Volkswagen Golden còn là không gian để khách hàng tìm hiểu sản phẩm, cá nhân hóa chiếc xe theo nhu cầu và cảm nhận rõ nét phong cách cùng những giá trị đặc trưng của thương hiệu Volkswagen.

Không gian Urban Store kết hợp tiêu chuẩn toàn cầu và bản sắc địa phương

Khác với mô hình showroom truyền thống, Urban Store được phát triển với định hướng đưa thương hiệu đến gần hơn với nhịp sống đô thị và văn hóa bản địa

Tại Volkswagen Golden, các tiêu chuẩn toàn cầu của Volkswagen được kết hợp hài hòa với không gian mang hơi thở Việt Nam, tạo nên trải nghiệm gần gũi nhưng vẫn giữ trọn tinh thần sang trọng, hiện đại và đẳng cấp của thương hiệu Đức.

Với diện tích hơn 500 m², showroom được thiết kế theo tiêu chuẩn mới nhất của Volkswagen, trưng bày các dòng xe thế hệ mới như Teramont Pro, Teramont President, Teramont X, Viloran, Touareg, Tiguan và Golf.

Không gian được bố trí khoa học với khu vực trưng bày sản phẩm, phòng giao xe riêng, khu vực Configuration tích hợp màn hình kỹ thuật số giúp khách hàng lựa chọn và cá nhân hóa chiếc xe theo nhu cầu, cùng khu Lounge sang trọng kết hợp khu vực phụ kiện và quà tặng chính hãng Volkswagen.

Bên cạnh trải nghiệm trực tiếp tại showroom, Volkswagen Golden còn cung cấp dịch vụ tư vấn và lái thử xe tại địa điểm khách hàng mong muốn, giúp quá trình tìm hiểu và lựa chọn xe trở nên thuận tiện hơn.

Đối với nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa và chăm sóc xe, khách hàng có thể dễ dàng sử dụng các dịch vụ hậu mãi chính hãng tại xưởng dịch vụ Volkswagen Sài Gòn, địa chỉ 682A Trường Chinh, Phường Tân Bình, TP.HCM. Việc kết nối giữa không gian trải nghiệm Volkswagen Golden và hệ thống dịch vụ chính hãng giúp khách hàng được đồng hành xuyên suốt, từ khi tìm hiểu sản phẩm đến quá trình sử dụng và chăm sóc xe lâu dài.

Nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng trong tháng 7.2026

Trong tháng 7.2026, Volkswagen Golden triển khai nhiều chương trình ưu đãi và đặc quyền dành cho khách hàng trên hầu hết các dòng xe đang được phân phối.

Nổi bật trong chương trình là đặc quyền tham gia chuyến "Hành trình đẳng cấp độc quyền – Trải nghiệm Nhà máy SAIC Volkswagen" tại Thượng Hải, dành cho khách hàng mua các dòng xe Viloran, Teramont X, Teramont President và Teramont Pro/Pro Max.

Cụ thể, các chương trình ưu đãi được áp dụng như sau:

Viloran tặng chuyến "Hành trình đẳng cấp độc quyền - Trải nghiệm nhà máy SAIC Volkswagen" tại Shanghai – Thượng Hải; Phiếu xăng 1 năm hoặc bảo hiểm vật chất 1 năm và camera hành trình cao cấp.

Teramont X tặng chuyến "Hành trình đẳng cấp độc quyền - Trải nghiệm nhà máy SAIC Volkswagen" tại Shanghai – Thượng Hải; hỗ trợ 50% Phí trước bạ và Camera hành trình cao cấp.

Teramont President tặng chuyến "Hành trình đẳng cấp độc quyền -Trải nghiệm nhà máy SAIC Volkswagen" tại Shanghai – Thượng Hải và camera hành trình cao cấp.

Teramont Pro/ Pro Max tặng chuyến "Hành trình đẳng cấp độc quyền - Trải nghiệm nhà máy SAIC Volkswagen" tại Shanghai – Thượng Hải và camera hành trình cao cấp.

Tiguan được hỗ trợ 100% phí trước bạ và tặng camera hành trình cao cấp.

Teramont ưu đãi giá chỉ từ 1,788 tỉ đồng và tặng Camera hành trình cao cấp.

Touareg Elegance và Luxury tặng bảo hiểm vật chất 2 năm, miễn phí Bảo dưỡng 3 năm và Camera hành trình cao cấp.

Touareg Highline và R-Line tặng bảo hiểm vật chất 2 năm, miễn phí bảo dưỡng 3 năm, camera hành trình cao cấp và camera 360 độ.

Golf tặng phim cách nhiệt Hi-Kool, miễn phí bảo dưỡng 2 năm, bảo hiểm vật chất 1 năm, camera hành trình cao cấp và chương trình cá nhân hóa màu sắc tại xưởng dịch vụ.

Chương trình ưu đãi được áp dụng tại Volkswagen Golden trong tháng 7.2026 hoặc đến khi có thông báo mới, tùy theo từng dòng xe, phiên bản và điều kiện thực tế tại thời điểm mua xe.