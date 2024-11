Vốn FDI có dấu hiệu chậm lại

Số liệu vừa được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố cho thấy, tính đến 31.10, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt gần 27,26 tỉ USD, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong số này, về đăng ký mới, có 2.743 dự án, với tổng vốn đăng ký đạt gần 12,23 tỉ USD, tương ứng tăng 1,4% và giảm 2,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, về điều chỉnh vốn, có 1.151 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 6%, với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 8,35 tỉ USD, tăng 41,7% so với cùng kỳ.

Số liệu cũng cho thấy, đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần từ doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam cũng giảm đến 29% so cùng kỳ. 10 tháng, có 2.669 giao dịch góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, với tổng giá trị vốn góp đạt hơn 3,68 tỉ USD, tương ứng giảm 10,4% so với tháng trước và giảm 29% so với cùng kỳ.

Nhiều dự án lớn trong các lĩnh vực bán dẫn, năng lượng tăng đầu tư vào Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Như vậy, dù vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam vẫn đang trong xu hướng tích cực, nhưng có dấu hiệu tăng chậm lại. 10 tháng, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam chỉ còn tăng 1,9%, giảm 9,7% so với mức tăng của 9 tháng.

Đặc biệt, vốn đầu tư mới đã giảm 2,5% sau một thời gian tăng khá mạnh. Số dự án đăng ký mới cũng chỉ còn tăng nhẹ 1,4% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, các dự án đầu tư mới vào Việt Nam trong tháng 10 có quy mô vốn khá nhỏ, chỉ số ít dự án có vốn đầu tư từ 100 triệu USD đến hơn 300 triệu USD. Trong khi đó, tháng 10.2023, có 3 dự án có vốn đầu tư lớn từ trên 500 triệu USD đến 1,5 tỉ USD.

Tương tự, vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần cũng đang có xu hướng giảm. Song ngược lại, vốn đầu tư điều chỉnh trong 10 tháng vẫn đang duy trì mức tăng mạnh với gần 41,7%.

Cục Đầu tư nước ngoài nhận đây chính là điểm tích cực liên quan đến bức tranh thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam kể từ đầu năm tới nay. Điểm tích cực thứ 2 là vốn giải ngân vẫn giữ phong độ tốt. Trong 10 tháng, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, khoảng 19,58 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài được giải ngân, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Thứ 3 là có nhiều dự án lớn trong các lĩnh vực bán dẫn, năng lượng (sản xuất pin, tế bào quang điện, thanh silic), sản xuất linh kiện, sản phẩm điện tử, sản phẩm nhiều giá trị gia tăng… được đầu tư mới và mở rộng vốn trong 10 tháng.

Nhận xét về tình hình thu hút vốn FDI vào Việt Nam, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, vốn đầu tư tiếp tục tập trung nhiều vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài (cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư…), như Bắc Ninh, TP.HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Hà Nội, Đồng Nai, Bắc Giang, Ninh Thuận.

Riêng 10 địa phương trên đã chiếm 79,9% số dự án mới và 70,9% số vốn đầu tư của cả nước trong 10 tháng. Về lĩnh vực đầu tư, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 17,1 tỉ USD, chiếm gần 62,6% tổng vốn đầu tư đăng ký, giảm 13,5% so với cùng kỳ; ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 5,23 tỉ USD, chiếm gần 19,2% tổng vốn đầu tư đăng ký, gấp 2,38 lần cùng kỳ; thứ 3 là các ngành sản xuất, phân phối điện; bán buôn bán lẻ...

Trong 10 tháng, Singapore tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư hơn 7,79 tỉ USD, chiếm gần 28,6% tổng vốn đầu tư, tăng 61,3% so với cùng kỳ năm ngoái; Trung Quốc đứng thứ hai với hơn 3,61 tỉ USD, chiếm 13,3% tổng vốn đầu tư, tăng 5,4% so với cùng kỳ; kế đó là Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông…