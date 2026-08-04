Vốn FDI đăng ký mới lập kỷ lục

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 7 tháng của năm tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế với mức tăng 58%.

Trong đó, vốn FDI đăng ký cấp mới ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với 2.429 dự án được cấp phép mới, tổng vốn đạt 21,05 tỉ USD (tăng 109,7%). Dù số lượng dự án chỉ tăng 7,8%, song dữ liệu cho thấy quy mô vốn đăng ký mới lại cao gấp 2,1 lần cùng kỳ.

Vốn đăng ký điều chỉnh đạt 10,43 tỉ USD, tăng 4,44% qua 666 lượt điều chỉnh; còn góp vốn, mua cổ phần đạt 6,58 tỉ USD, tăng 61,62% qua 1.815 lượt giao dịch.

Trong tổng nguồn lực FDI thu hút được trong 7 tháng qua, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với 18,68 tỉ USD, chiếm khoảng 49% tổng vốn đăng ký; tiếp đến là hoạt động kinh doanh bất động sản 5,65 tỉ USD; sản xuất, phân phối điện, khí, nước 3,28 tỉ USD; thông tin và truyền thông 3,18 tỉ USD và hoạt động chuyên môn, khoa học - công nghệ 3 tỉ USD.

Theo Bộ Tài chính, việc vốn đăng ký mới tăng mạnh là động lực chính kéo tổng vốn đăng ký tăng cao. Cùng với đó, vốn thực hiện tiếp tục tăng cao, đạt trên 15,2 tỉ USD, tăng 11,76% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 7 tháng trong 5 năm qua. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 12,55 tỉ USD, chiếm 82,6% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,1 tỉ USD, chiếm 7,5%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 549,3 triệu USD, chiếm 3,6%.

Vốn FDI mới tăng 110%, trong khi vốn giải ngân lập đỉnh 5 năm ẢNH: NGỌC THẮNG

Tính theo đối tác, Singapore dẫn đầu trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam trong 7 tháng qua, với 10,39 tỉ USD, chiếm khoảng 27,3% tổng vốn đăng ký. Tiếp đến Hàn Quốc, với 8,23 tỉ USD; Hồng Kông 4,91 tỉ USD; Trung Quốc 3,69 tỉ USD và Malaysia 3,04 tỉ USD.

Nếu tính theo địa bàn, TP.HCM dẫn đầu thu hút FDI với 10,34 tỉ USD, chiếm khoảng 27,2% tổng vốn đăng ký; tiếp đến Thái Nguyên 8,07 tỉ USD, Hà Nội 3,62 tỉ USD, Bắc Ninh 3,23 tỉ USD và Nghệ An 2,38 tỉ USD. Như vậy, dòng vốn lớn tiếp tục tập trung tại các địa phương có khu công nghiệp lớn và dự án quy mô lớn.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài trong 7 tháng qua cũng ghi nhận sự bùng nổ với 2,36 tỉ USD, tăng cao gấp 4,5 lần so với cùng kỳ. Đáng chú ý, vốn cấp mới có 106 dự án (đạt 1,17 tỉ USD, gấp 2,9 lần) và vốn điều chỉnh bổ sung đạt 1,19 tỉ USD (gấp 9,2 lần). Định hướng đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam đang tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng, logistics và năng lượng.