Vốn FDI tháng đầu năm tăng 4,2% so cùng kỳ

Trong đó, vốn đăng ký mới có 103 dự án, tăng 2,2 lần so cùng kỳ với tổng vốn đăng ký đạt gần 388 triệu USD, giảm 70,7% so với cùng kỳ; vốn điều chỉnh tăng có 71 lượt dự án, tăng 54,3% với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 1,27 tỉ USD, tăng gấp 2,7 lần so cùng kỳ; vốn mua cổ phần, góp vốn có 206 lượt, tăng 6,2% với tổng giá trị vốn góp đạt 443,5 triệu USD, tăng gấp đôi so cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, trong tháng 1, vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt trên 1,61 tỉ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT), trong tháng đầu năm, có 33 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 666 triệu USD, chiếm 31,7% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm nhẹ 2,2% so với cùng kỳ 2021; Hàn Quốc đứng thứ hai với trên 481 triệu USD, chiếm gần 23% tổng vốn đầu tư, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ. Trung Quốc đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 451 triệu USD, chiếm gần 21,5% tổng vốn đầu tư, giảm 27% so với cùng kỳ. Tiếp theo là Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan…

Nếu xét về số lượng dự án, theo đánh giá của Cục Đầu tư nước ngoài, Hàn Quốc là đối tác có nhiều nhà đầu tư quan tâm và đưa ra các quyết định đầu tư mới cũng như mở rộng dự án đầu tư và góp vốn mua cổ phần nhất trong tháng đầu năm này, chiếm 19,4% số dự án mới, 26,8% số lượt điều chỉnh và 35,4% số lượt góp vốn.





Về địa bàn đầu tư, trong tháng 1, Hà Nội dẫn đầu với tổng vốn FDI đăng ký trên 448 triệu USD, chiếm 21,3% tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp gần 30 lần so với cùng kỳ năm 2021. Nghệ An mặc dù không thu hút được dự án mới, song với 2 dự án điều chỉnh vốn quy mô lớn, Nghệ An xếp thứ hai với 400 triệu USD, chiếm trên 19% tổng vốn đầu tư cả nước. Tiếp theo lần lượt là Bắc Ninh, Long An, Phú Thọ…

Nếu xét về số dự án mới, nhà đầu tư ngoại vẫn tập trung đầu tư nhiều tại các thành phố lớn, có cơ sở hạ tầng thuận lợi như TP.HC và Hà Nội. Trong đó, TP.HCM dẫn đầu về số dự án mới, chiếm gần 38%, số lượt dự án điều chỉnh gần 17% và góp vốn mua cổ phần hơn 71%.

Trong tháng 1, các dự án FDI điều chỉnh tăng vốn đáng lưu ý là dự án nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện (Trung Quốc) điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 260 triệu USD tại Nghệ An. Dự án thương mại và dịch vụ GE Việt Nam (Hàn Quốc), điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 216,9 triệu USD tại Bắc Ninh và dự án nhà máy sản xuất linh kiện điện tử (JNTC - Hàn Quốc), điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 163 triệu USD tại Phú Thọ.

Bộ KH-ĐT nhận xét, vốn đầu tư đăng ký mới tuy giảm so với cùng kỳ do không có nhiều dự án quy mô lớn song số lượng dự án đầu tư mới lại tăng mạnh, gấp 2,2 lần so cùng kỳ cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư của Việt Nam.