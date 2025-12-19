Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vonfram lập đỉnh 12 năm, thế giới vào cuộc đua ‘vàng đen’ mới

Nguồn: Masan High - Tech Materials
Nguồn: Masan High - Tech Materials
19/12/2025 11:18 GMT+7

Giá vonfram trên thị trường quốc tế đang bước vào một chu kỳ tăng mạnh hiếm thấy. Dữ liệu thị trường đến tháng 12.2025, giá quặng vonfram tăng gần 150% so với đầu năm, mức cao nhất kể từ 2013.

Yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy giá vonfram đến từ Trung Quốc - quốc gia hiện chiếm hơn 70 - 80% sản lượng, năng lực xuất khẩu khoáng sản này trên toàn cầu. Năm 2025, nước này tăng cường kiểm soát xuất khẩu, siết hạn ngạch, thủ tục cấp phép vonfram.

Vonfram lập đỉnh 12 năm, thế giới vào cuộc đua ‘vàng đen’ mới- Ảnh 1.

MHT sản xuất các sản phẩm Vonfram có độ tinh khiết cao và sức cạnh tranh trên toàn cầu

Khi các nền kinh tế lớn tìm cách đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc thì Việt Nam đang có lợi thế khi là một trong số ít quốc gia vừa có trữ lượng đáng kể, vừa có năng lực khai thác, chế biến ở quy mô công nghiệp.

Nguồn tài nguyên này tập trung chủ yếu tại mỏ đa kim Núi Pháo (Thái Nguyên) - một trong những mỏ vonfram lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc, do Masan High-Tech Materials (mã chứng khoán MSR), Tập đoàn Masan. Dự án không chỉ khai thác quặng thô mà còn đầu tư chế biến sâu, sản xuất các sản phẩm như : APT, oxit vonfram, vật liệu công nghệ cao phục vụ nhiều ngành công nghiệp trong nước, quốc tế.

Trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị siết chặt, nhu cầu tăng mạnh, vonfram sẽ tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao trong trung hạn, trở thành một trong những khoáng sản chiến lược của nền kinh tế công nghệ cao. Diễn biến này đang mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong cuộc đua "vàng đen" mới của thế giới.

Vonfram Masan High-Tech Materials
