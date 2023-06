Vòng 11 V-League 2023: Chờ bước ngoặt trên sân Thanh Hóa

Cục diện V-League 2023 đang dần được định hình sau 10 vòng đấu. Theo thể thức mới, các đội cạnh tranh vô địch ở giai đoạn hai sẽ chơi tổng cộng 20 trận (gồm 13 trận giai đoạn 1 và 7 trận giai đoạn hai) ở mùa giải này. Điều đó đồng nghĩa, 10 vòng đầu tiên là một nửa chặng đường mà các đội đã bước qua. Dù khoảng cách điểm chưa quá lớn, nhưng nhìn chung các ứng viên đủ khả năng đua tranh vô địch đã lộ diện.

Từ chỗ "hiện tượng" đầu mùa giải, CLB Thanh Hóa đã vươn mình trở thành ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. Đình Tùng cùng đồng đội thắng 4 trong 6 trận gần nhất, giành 14 trong số 18 điểm tuyệt đối.

CLB Thanh Hóa đang bay cao VPF

Bên cạnh lối chơi giàu năng lượng, tấn công biến hóa và phòng ngự cũng rất chắc chắn, đội bóng của HLV Velizar Popov còn được đánh giá cao bởi khả năng vượt khó. Đội bóng xứ Thanh biết cách thắng ở những trận có thể hòa và hòa ở những trận có thể thua. Việc luôn biết giành điểm (ngay cả khi chơi không tốt) và vượt qua nghịch cảnh là phẩm chất cần có của một ứng viên vô địch. HLV Popov đã nhào nặn cho CLB Thanh Hóa bản lĩnh thi đấu đáng nể, dẫu còn chưa huấn luyện trọn vẹn 1 mùa giải.

Những lo ngại về chiều sâu đội hình của đội Thanh Hóa cũng không phải vấn đề lớn. Bởi dù chất lượng giữa cầu thủ đá chính và dự bị vẫn còn khoảng cách, nhưng đội bóng của HLV Popov hưởng lợi nhờ V-League 2023 có rất nhiều quãng nghỉ. Lần lượt ở tháng 3 (phục vụ U.23 Việt Nam đá Doha Cup), tháng 5 (phục vụ SEA Games 32) và tháng 6 (phục vụ đội tuyển quốc gia tập trung), V-League đã có 3 đợt hoãn, mỗi đợt kéo dài ít nhất 3 tuần. Điều này giúp CLB Thanh Hóa sạc lại năng lượng và có thể dành tối đa tâm sức cho từng trận đấu, thay vì băn khoăn với bài toán dàn trải sức lực trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc.

Lâm Ti Phông (giữa) chơi nổi bật từ khi chuyển đến CLB Thanh Hóa từ CLB TP.HCM VPF

Tuy nhiên, đối thủ CLB Công an Hà Nội của CLB Thanh Hóa ở vòng này cũng đang trên đà bứt lên. Các học trò của HLV Flavio Cruz cũng thắng 4, hòa 2, giành điểm số tương đồng với CLB Thanh Hóa trong 6 trận gần nhất. Màn thể hiện của CLB Công an Hà Nội dù để lại tranh cãi, như trong chiến thắng 2-1 đầy khó nhọc trước SLNA ở vòng 9, nhưng không thể phủ nhận đây vẫn là đội bóng bản lĩnh. Việc phải lắp ghép nhiều cầu thủ mới cùng biến động trên ghế huấn luyện khiến đội Công an Hà Nội bất ổn ở 5 vòng đầu tiên. Song khi đã vào guồng, Văn Hậu cùng đồng đội đang bứt lên rất nhanh.

Điểm tạo nên sức hấp dẫn cho cặp đấu trên sân Thanh Hóa vòng này nằm ở lối chơi tấn công cởi mở mà hai đội lựa chọn. Cả CLB Thanh Hóa và CLB Công an Hà Nội đều có xu hướng chơi kiểm soát bóng, pressing trực diện vào tuyến phòng ngự đối thủ, đồng thời đánh biên với tốc độ chóng mặt để ghi bàn. Nếu CLB Thanh Hóa có những chân chạy đột biến như Ti Phông, Quốc Phương, CLB Công an Hà Nội cũng có Tấn Tài, Văn Hậu hay Văn Thanh. Cuộc chiến nảy lửa ở từng vị trí trên sân xuất phát từ lối chơi máu lửa, không ngại va chạm của hai đội cũng là "gia vị" cần có ở một trận cầu được xem như chung kết giai đoạn một.

Văn Hậu (trái) có giúp CLB Công an Hà Nội thắng trận đấu quan trọng này? VPF

Trận đấu giữa đội Thanh Hóa và Công an Hà Nội sẽ định hình rõ ràng hơn cuộc đua vô địch. Nếu giành 3 điểm trên sân nhà, CLB Thanh Hóa bỏ xa nhóm bám đuổi ít nhất 6 điểm, qua đó tiến gần vị trí số 1 sau giai đoạn một. Nếu bại trận, khoảng cách với đội nhì chỉ còn 1 điểm, đồng thời hệ lụy đổ vỡ tinh thần có thể xảy ra. Đội bóng của ông Popov cần ít nhất một trận hòa để tạm thời cắt mạch hưng phấn của đối thủ.

CLB Thanh Hóa có ưu thế khi thắng 4 trận sân nhà gần nhất, ghi tới 13 bàn (hơn 3 bàn mỗi trận), nhưng đội Công an Hà Nội cũng không sợ sân khách khi đã thắng 2 trận gần nhất, ghi 7 bàn vào lưới đối thủ.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn và đua tranh đã rõ ràng, cuộc thư hùng trên sân Thanh Hóa hôm 5.6 được chờ đợi sẽ là trận đấu "đinh" đủ kịch tính để vãn hồi sức hấp dẫn cho V-League. Đã từ lâu, bóng đá Việt Nam thiếu những cặp đấu kình địch, có đủ sức nặng từ lịch sử, chuyên môn đến chất lượng ngôi sao. CLB Công an Hà Nội và CLB Thanh Hóa chưa có lịch sử kình địch đủ lớn, nhưng với nỗ lực thể hiện cùng tham vọng ngôi cao ở mùa giải này, hai đội hứa hẹn tạo ra cuộc so tài đáng xem.