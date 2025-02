Vòng 15 V-League: Nhìn đâu cũng thấy đại chiến, VAR tất tả ‘chạy show’

Ngày 28.2, vòng 15 V-League sẽ mở màn với 3 cặp đấu cực kỳ “nóng”, là những cuộc so kè giữa các đội bóng nhóm đầu và các đội bóng nhóm cuối. Trận đấu sớm nhất là cuộc chạm trán giữa CLB Quảng Nam và CLB Hải Phòng (17 giờ, sân Tam Kỳ). Đây là hai đội bóng đang nỗ lực để thoát khỏi nhóm cuối nên trận đấu được dự báo vô cùng hấp dẫn. Đội chủ nhà Quảng Nam đang có phong độ khá ổn thời gian gần đây và đã vươn lên vị trí thứ 9 (16 điểm). Nhưng đội khách Hải Phòng cũng đang lên tinh thần với chiến thắng ở vòng 14 trước CLB Hà Tĩnh. Đội nào chiến thắng sẽ bước vào vùng an toàn hơn trong cuộc đua.

Trên sân Vinh, CLB Hà Tĩnh sẽ tiếp đón CLB Thanh Hóa (18 giờ, sân Vinh). CLB Hà Tĩnh đã chịu thất bại đầu tiên tại V-League mùa này và chắc chắn họ không muốn điều này tạo nên cuộc gãy đổ hệ thống. Chính vì vậy, chiến thắng là mục tiêu mà thầy trò HLV Nguyễn Thành Công hướng đến nhằm tiến nhanh hơn và xa hơn. CLB Thanh Hóa cũng cần chiến thắng để duy trì sự hiện diện trong tốp 3, trước nguy cơ bị đánh bật ra ngoài.

Căng thẳng cuộc chiến giành ngôi đầu V-League

Và trận cầu nhận được sự quan tâm nhất vòng 15 chính là trận “đại chiến” tại sân Mỹ Đình (19 giờ 15) giữa CLB Thể Công Viettel và CLB Nam Định. Vị trí hiện tại đã nói lên quá nhiều về tính chất quan trọng của trận đấu này: CLB Thể Công Viettel xếp thứ 2 (25 điểm), CLB Nam Định xếp đầu bảng (27 điểm). Đội chủ nhà Thể Công Viettel khát khao chiến thắng để trở lại ngôi đầu bảng, còn đội khách dồn toàn lực hướng tới chiến thắng để xây chắc ngôi đầu, đồng thời bỏ xa đối thủ đáng gờm.

CLB Nam Định trước nhiệm vụ bảo vệ ngôi đầu, khi chạm trán Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Ngày 1.3 diễn ra hai trận đấu tiếp theo màn so tài giữa SLNA gặp CLB Công an Hà Nội (18 giờ, sân Vinh) và CLB Bình Định tiếp đón CLB Bình Dương (18 giờ, sân Quy Nhơn). Hai đội bóng nhóm cuối là CLB SLNA (vị trí thứ 13) và CLB Bình Định (vị trí thứ 12) gặp 2 thử thách lớn, là các đội thuộc nhóm đầu như CLB Công an Hà Nội (vị trí thứ 6) và CLB Bình Dương (vị trí thứ 5).

Cả hai đội chủ nhà đều muốn chiến thắng, nhưng đây là nhiệm vụ rất khó khi trước 2 đội khách đang có phong độ khá tốt, tinh thần hưng phấn. Tuy nhiên, đây là hai cặp đấu không dễ dự đoán kết quả bởi CLB SLNA và CLB Bình Định luôn là những đội bóng hay tạo ra những bất ngờ.

Ngày 2.3, vòng 15 khép lại với hai cặp đấu: CLB Hà Nội gặp CLB CLB Đà Nẵng (19 giờ 15, sân Hàng Đẫy), CLB TP.HCM gặp CLB HAGL (19 giờ 15, sân Thống Nhất). CLB Hà Nội đã trở lại đường đua vô địch và mục tiêu giành 3 điểm trước CLB Đà Nẵng là “bắt buộc” với đội chủ nhà, nếu muốn duy trì khoảng cách với các đối thủ ở nhóm đầu bảng xếp hạng. CLB Đà Nẵng đang nỗ lực thoát vị trí cuối bảng, nhưng khó cho đội bóng sông Hàn có thể tạo nên địa chấn tại Hàng Đẫy.

Trên sân Thống Nhất, CLB TP.HCM đang đứng trước cơ hội giành trọn 3 điểm trước CLB HAGL với phong độ thất thường và thiếu vắng một số trụ cột ở trận đấu này. Nếu chiến thắng, CLB TP.HCM sẽ tiến bước dài trên đường đua trụ hạng và đẩy chính đối thủ vào khó khăn.

Công nghệ VAR tiếp tục được ban tổ chức cho vào hoạt động hết công suất tại vòng 15 này với kỳ vọng phát huy được vai trò hỗ trợ tích cực cho các trọng tài điều hành trận đấu công bằng, chính xác. V-League 2024 - 2025 vừa bước vào giai đoạn lượt về, tính hấp dẫn và các cuộc đua tranh quyết liệt được thể hiện trong từng cặp đấu. Với những khoảng cách điểm số sít sao như hiện nay, cục diện trên bảng xếp hạng dự kiến sẽ có nhiều xáo trộn qua mỗi vòng đấu.

