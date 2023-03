Vòng chung kết sẽ có 3 bảng rất cân bằng

Buổi lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK sẽ diễn ra tại tòa soạn Báo Thanh Niên (268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM) lúc 14 giờ 30 ngày 9.3, sau đó đại diện 12 đội bóng sẽ họp kỹ thuật cùng với lực lượng giám sát trọng tài làm nhiệm vụ tại VCK để đăng ký màu áo thi đấu (tại VCK, mỗi đội sẽ được BTC cấp 2 bộ trang phục thi đấu khác màu nhau, có tên trên lưng áo và logo của trường trên ngực áo).

VFF cũng cho biết hạn chót thay thế bổ sung cầu thủ VCK trước ngày 7.3, số lượng đã được quy định trong điều lệ giải là các đội vào VCK được phép thay thế bổ sung tối đa 5 cầu thủ/đội.



Các trận đấu VCK rất hấp dẫn khi các lá thăm sẽ mang đến một cục diện cân bằng

Độc Lập

Về lịch thi đấu, 12 đội sẽ được chia làm 3 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng từ ngày 11 - 19.3 để chọn 6 đội nhất, nhì của 3 bảng và 2 đội thứ ba có thành tích tốt nhất vào thi đấu vòng tứ kết. Các trận tứ kết sẽ đá theo thể thức knock-out theo mã số định sẵn, vào các ngày 21 và 22.3. Sau đó, cũng theo mã số định sẵn sẽ là 2 trận bán kết vào ngày 24.3, 2 đội thắng tranh chung kết và 2 đội thua tranh hạng ba vào ngày 26.3. Các trận từ tứ kết trở đi nếu tỷ số hòa sau 80 phút sẽ đá luân lưu 11 m để xác định đội thắng đi tiếp. Thời gian diễn ra các trận đấu mỗi ngày 2 trận vào khung giờ 15 giờ 30 và 17 giờ 45.

VFF cũng công bố nguyên tắc bốc thăm xếp lịch thi đấu như sau: Chia đều mỗi khu vực vào các bảng khác nhau. Cụ thể, tách 3 đội miền Bắc là ĐH Thủy lợi, ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội và ĐH Kinh tế Quốc dân vào 3 bảng; tách 3 đội miền Trung - Tây nguyên là ĐH Huế, ĐH Kinh tế (ĐH Huế) và ĐH Tây Nguyên vào 3 bảng; tách 6 đội phía Nam gồm 5 đội TP.HCM là ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ĐH Nông Lâm, ĐH Văn Lang, ĐH Tôn Đức Thắng và đại diện Tây Nam bộ là ĐH Cần Thơ vào 3 bảng, mỗi bảng 2 đội. Một nguyên tắc khác là các đội cùng bảng ở vòng loại (không tính trận

play-off) sẽ không cùng bảng ở VCK, cụ thể ở đây có ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM và ĐH Văn Lang cùng bảng D ở khu vực TP.HCM nên sẽ không cùng bảng ở VCK.

Về thứ tự bốc thăm, đội ĐH Tôn Đức Thắng là chủ nhà sẽ nằm ở bảng A mang mã số A1 ưu tiên đá trận khai mạc. Kế tiếp bốc thăm cho 3 đội miền Bắc vào 3 bảng, rồi 3 đội miền Trung - Tây nguyên vào 3 bảng. Tiếp theo bốc thăm cho 2 đội ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM và ĐH Văn Lang vào 2 trong 3 bảng A, B, C do 2 đội cùng bảng đấu ở vòng loại. Tiếp đó bốc thăm cho 3 đội ĐH Nông Lâm, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM và ĐH Cần Thơ vào 3 bảng A, B hoặc C. Cuối cùng sẽ là bốc thăm mã số thi đấu 1 - 4 cho các đội ở từng bảng đấu. Như vậy sẽ tạo ra cục diện rất cân bằng ở 3 bảng và chắc chắn cuộc tranh đua giành vé vào tứ kết trong từng bảng cũng sẽ vô cùng gay cấn và nóng bỏng.