Vòng loại khu vực phía bắc: Chuẩn bị ‘bữa tiệc’ bóng đá giàu năng lượng

T ẤT CẢ ĐÃ SẴN SÀNG

Vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần II-2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024) khu vực phía bắc sẽ diễn ra từ ngày 26.2 - 5.3, với 11 trận đấu hứa hẹn hấp dẫn, sôi động trên SVĐ Trường ĐH Thủy lợi. Đây là năm thứ hai Trường ĐH Thủy lợi được lựa chọn làm địa điểm tổ chức vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN khu vực phía bắc. Vài tháng qua, các bên đã thường xuyên có những cuộc họp để bàn về công tác tổ chức, phối hợp chặt chẽ để mọi đầu việc được đảm bảo. Để chuẩn bị cho lễ khai mạc, trước đó 1 ngày, Báo Thanh Niên và Trường ĐH Thủy lợi sẽ tổng duyệt kỹ lưỡng sự kiện, đảm bảo chu đáo khâu hậu cần, âm thanh, tiếp đón quan khách, các đội bóng dự giải, báo chí, truyền thông, người hâm mộ. Đặc biệt, Trường ĐH Thủy lợi rất chú trọng việc làm sạch mặt bằng sân bãi, đảm bảo hình ảnh đẹp cho giải đấu.

Trường ĐH Thủy lợi họp để chốt công tác chuẩn bị cho vòng loại HỒNG NAM

"Khâu cơ sở vật chất được toàn trường chuẩn bị từ năm ngoái, từ những chi tiết nhỏ nhất như chất lượng mặt cỏ, đường kẻ sân, bãi đỗ xe, khu vực vệ sinh… khi nhận đăng cai vòng loại phía bắc, bởi chúng tôi hiểu rõ đây chính là bộ mặt của Trường ĐH Thủy lợi, góp phần xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, bài bản cho phong trào bóng đá sinh viên trên cả nước", GS-TS Nguyễn Trung Việt, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi, chia sẻ.

Các lực lượng tham gia vòng loại phía bắc giải lần I năm 2023



Thầy Nguyễn Trung Việt (thứ tư từ phải sang)

Tại cuộc họp kiện toàn công tác tổ chức vòng loại phía bắc, ông Nguyễn Trung Việt cùng ban điều hành giải đã rà soát lại các hạng mục, trong đó đặc biệt quan tâm đến vấn đề an ninh và y tế. "Báo Thanh Niên, Trường ĐH Thủy lợi và Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đã lên kế hoạch chuẩn chỉnh cho khâu tổ chức ở phương diện an ninh, y tế và chuyên môn… Các bên đã thống nhất đàm phán xong với đối tác để chuẩn bị lực lượng an ninh bảo vệ trận đấu, túc trực xuyên suốt thời gian tổ chức trận đấu cùng các lễ khai mạc, bế mạc, đảm bảo các trận đấu diễn ra văn minh, an toàn đúng với tinh thần "chơi đẹp, thắng đẹp, cổ vũ đẹp". Công tác y tế cũng được Trường ĐH Thủy lợi chú trọng. Không ai mong muốn có sự cố y tế ở các trận đấu, nhưng ban tổ chức luôn ở thế sẵn sàng hành động, đảm bảo sức khỏe cho các đội dự giải. Công tác y tế cần rà soát kỹ trong suốt quá trình diễn ra vòng loại, đáp ứng tiêu chuẩn chuyên nghiệp", lãnh đạo Trường ĐH Thủy lợi nhấn mạnh.

C Ổ VŨ BÀI BẢN, NHIỆT TÌNH

Trường ĐH Thủy lợi được đánh giá là giàu kinh nghiệm trong công tác tổ chức các giải bóng đá sinh viên, với truyền thống thể thao lâu đời. "Điều hạnh phúc nhất là khi đội Trường ĐH Thủy lợi thi đấu xa nhà, như ở vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần I - 2023, các cầu thủ vẫn luôn nhận được sự cổ vũ rất nhiệt thành. Điều đó cho thấy tình yêu bóng đá phong trào đã ngấm sâu vào cộng đồng sinh viên. Đây là động lực thôi thúc Trường ĐH Thủy lợi không chỉ thi đấu tốt hơn, mà còn phải tổ chức giải đấu thật chỉn chu với tư cách chủ nhà. Chúng tôi sẽ nỗ lực bởi đây còn là cơ hội để Trường ĐH Thủy lợi thể hiện hình ảnh nhiệt huyết, giàu năng lượng", Phó hiệu trưởng Nguyễn Trung Việt đánh giá.

Thầy Nguyễn Trung Việt chỉ đạo cuộc họp

Theo HLV Vũ Văn Trung, lực lượng CĐV sẽ là điểm tựa cho thành công của không chỉ Trường ĐH Thủy lợi, mà cho toàn bộ giải đấu: "Các trận đấu ở vòng loại giải TNSV THACO Cup 2024 sẽ có đông đảo sinh viên, người hâm mộ đến theo dõi, cổ vũ. Nhiều tuần trước giải, phía lãnh đạo trường, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên đã khuấy động phong trào, vận động sinh viên trường đến "tiếp lửa" cho các đội dự giải. Bên cạnh tổ chức đội ngũ CĐV, tình nguyện viên hùng hậu, chúng tôi còn dự định tổ chức các nhóm hoạt náo viên để công tác cổ vũ bài bản, tạo ra bầu không khí rực lửa cho các trận đấu".

Lễ khai mạc vòng loại phía bắc sẽ diễn ra vào ngày 26.2, để phát "pháo hiệu" cho cuộc cạnh tranh căng thẳng, giành 2 vé dự vòng chung kết của 9 đại diện rất mạnh tại miền Bắc.

