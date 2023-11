* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Sau 2 lượt trận ở bảng C vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024, đội tuyển nữ Việt Nam thắng 1, thua 1, giành 3 điểm, đứng nhì bảng C trước loạt đấu hạ màn. Ở lượt cuối, trong khi thầy trò HLV Mai Đức Chung phải chạm trán đội tuyển nữ Nhật Bản với hy vọng mong manh cạnh tranh ngôi nhì bảng và so sánh thành tích với các đội nhì bảng khác.

Đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu với Nhật Bản tại ASIAD 19 ĐỘC LẬP

Tuy nhiên, đối đầu với đội tuyển nữ Nhật Bản ở thời điểm này là rất khó cho bất cứ đội bóng nào trên thế giới. Hiện tại, HLV Ikeda Futoshi đang có trong đội hình những tên tuổi hàng đầu thế giới như Saki Kumagai, Moeka Minami của CLB Roma, Yui Hasegawa của Man City, Fuka Nagano của Liverpool hay Hinata Miyazawa của M.U... giúp cho đội tuyển Nhật Bản có hàng công đáng sợ nhất châu Á.

Thủ môn Kim Thanh tiếp tục đối đầu với những chân sút hàng đầu thế giới ĐỘC LẬP

Trong 2 lần chạm trán gần nhất, Hải Yến cùng đồng đội toàn thua, thủng lưới 10 bàn. Đáng nói là tại ASIAD 19, đội tuyển nữ Nhật Bản dù mang đội hình rất trẻ, nhưng vẫn thắng các cô gái Việt Nam với tỷ số cách biệt 7-0. Chính vì vậy, mục tiêu rõ ràng nhất của thầy trò HLV Mai Đức Chung chính là hạn chế bàn thua trước đội bóng hạng 8 thế giới.