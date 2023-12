Vòng loại U.19 quốc gia 2024: Nhiều ứng viên nặng ký vào cùng bảng

Do tình hình hầu hết các đội bóng trẻ chưa thể đủ kinh phí trang trải cho việc thi đấu xa nên một lần nữa VFF đã chia 35 đội U.19 tham gia vòng loại vào 7 bảng đấu theo khu vực địa lý. Việc chia bảng theo khu vực này với quãng đường di chuyển và số trận sẽ đấu trong vòng hơn 20 ngày tại vòng loại được xem là phù hợp. Nhưng về mặt chuyên môn thì sẽ có chút thiệt thòi cho những đội mạnh, đặc biệt ở khu vực phía bắc khi tranh suất dự vòng chung kết.

Các trận U.19 sẽ bắt đầu từ 7.1.2024 Khả Hòa

Bởi thực tế nhiều năm qua, bóng đá trẻ phía bắc với nhiều lò đào tạo chất lượng như Viettel, Hà Nội, PVF, Thanh Hóa, Nam Định, Sông Lam Nghệ An, Công an Nhân dân (tiền thân của Công an Hà Nội) luôn ngự trị trong bản đồ bóng đá U.21, U.19 quốc gia.

Mới năm 2023, 3 trong 4 đội đứng đầu U.19 lần lượt là Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Hà Nội. Còn ở sân chơi U.21 hồi tháng 9 vừa rồi cũng tương tự với 3 đội nhất, nhì, ba lần lượt là PVF- CAND, Sông Lam Nghệ An và Hà Nội. Nhưng vì chia theo khu vực địa lý nên bắt buộc hầu hết các đội này lại phải "nằm" chung trong 2 bảng đấu tranh ở Viettel và PVF mà theo nguyên tắc trong điều lệ mỗi bảng, chỉ lấy đội đứng đầu và có nhiều nhất 5/7 đội thứ nhì lọt vào vòng chung kết (đủ 12 đội dự vòng chung kết).

Thanh Hóa vô địch giải U.19 năm 2023 Khả Hòa

Thế nên ít nhất 6 trong 7 đội mạnh phía bắc này phải chạm trán nhau nảy lửa mà chỉ có tối đa 4 và tối thiểu 2 đội dự vòng chung kết. Đó chính là một chút thiệt thòi cho bóng đá trẻ khu vực này. Ngay cả việc một ứng viên mạnh phía bắc là Sông Lam Nghệ An rơi vào bảng Huế cũng sẽ không dễ dàng vì chủ nhà năm nay cũng rất tiềm lực rồi cộng thêm Đà Nẵng mùa 2022, 2 lần liền hạng ba U.19 và U.21 hay Quảng Nam cũng đang làm đào tạo trẻ tốt cho thấy bảng đấu này cũng rất gay cấn.

Thế nên 3 bảng phía bắc và Duyên hải miền Trung với số lượng hơn chục đội có tham vọng mà chỉ có tối đa 6 và tối thiểu 4 đội lọt vào vòng chung kết thì đội nào không lọt vào tốp 12 cũng là một sự tiếc rẻ.

Tất nhiên về lâu dài nếu kinh phí đầu tư cho các đội trẻ tốt hơn thì sẽ có nhiều hình thức giúp cho sân chơi U.19 "nâng cấp". Hoặc sẽ tách ra cho các đội trẻ tiềm lực thi đấu League như V-League hiện tại và sẽ đá mở màn cho các đội lớn. Hoặc sẽ gom về một vài địa phương lân cận, bốc thăm tổ chức vòng loại cho tất cả các đội rồi chọn đội dự vòng chung kết. Phương án sau, VFF và BTC giải từng làm vào cuối năm 2021 cho giải U.21 khi thời điểm đó đang dịch bệnh bằng cách gom hết các đội trẻ ra bắc, bốc thăm thi đấu ở các bảng Viettel, Thanh Trì, PVF và Trung tâm đào tạo VFF, sau đó chọn 12 đội đá vòng chung kết tại PVF.

U 19 sẽ diễn ra vòng loại ở 7 bảng Khả Hòa

Trở lại với vòng loại giải U.19 năm 2024, VFF chia 7 bảng như sau: Bảng A (tranh tại Trung tâm thể thao Viettel) có 5 đội gồm Thể Công Viettel, Hà Nội, PVF-CAND, Nam Định, Trung tâm Thể thao Đào Hà. Bảng B tranh tại Trung tâm đào tạo PVF) có 5 đội gồm PVF, Thanh Hóa, Công an Hà Nội, Hà Tĩnh và Luxury Hạ Long.

Bảng C (tranh tại Huế) có 5 đội gồm Huế, Đà Nẵng, Sông Trà Quảng Ngãi, Quảng Nam và SLNA. Bảng D (tranh tại Gia Lai) có 5 đội gồm LP Bank HAGL, Kon Tum, Khánh Hòa, Bình Định, Gama Vĩnh Phúc.

Bảng E (tranh tại Bình Phước) có 5 đội gồm Bình Phước, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Tây Ninh, Phú Yên. Bảng F (tranh tại Bà Rịa - Vũng Tàu) có 5 đội gồm Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM, Long An. Bảng G (tranh tại Tiền Giang) có 5 đội gồm Tiền Giang, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ.

Các trận U.19 hứa hẹn sẽ gay cấn Khả Hòa

Vòng loại sẽ khởi tranh từ ngày 7.1 đến ngày 29.1, các đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt chọn 7 đội dẫn đầu và 4 đội thứ nhì có thành tích tốt lọt vào vòng chung kết cùng với đội chủ nhà. Nếu trường hợp đội chủ nhà vòng chung kết nằm trong 11 đội này thì đội thứ nhì có thành tích tiếp theo sẽ giành suất dự vòng chung kết. Vòng chung kết sẽ diễn ra sau từ ngày 21.2 đến 5.3. Hiện tại BTC giải đang xúc tiến làm việc với địa phương đăng cai vòng chung kết và sẽ thông báo trong thời gian sớm nhất.