Thời gian và phạm vi áp dụng Vòng quay may mắn Black Fire-Day 2026

Chương trình Black Friday 2026 diễn ra từ 27.11 đến 30.11.2026 trên toàn bộ hệ thống CellphoneS toàn quốc (cửa hàng, website và app). Khách hàng có cơ hội săn hàng trăm deal giảm đến 50%++ cùng các khung giờ Flash Sale.

Thể lệ và ưu đãi từ Vòng quay may mắn

Khách hàng truy cập trang sản phẩm hoặc giỏ hàng trên website/app CellphoneS để quay voucher. Mỗi kết quả quay đem lại cơ hội nhận voucher giảm trực tiếp lên tới 2 triệu đồng khi mua thiết bị công nghệ.

Các bước tham gia đơn giản

Bước 1: Truy cập website hoặc ứng dụng CellphoneS trong thời gian từ 27.11 - 30.11.2026.



Truy cập website hoặc ứng dụng CellphoneS trong thời gian từ 27.11 - 30.11.2026. Bước 2: Chọn sản phẩm cần mua và nhấn vào mục "Vòng quay Voucher" ở trang sản phẩm hoặc giỏ hàng.



Chọn sản phẩm cần mua và nhấn vào mục "Vòng quay Voucher" ở trang sản phẩm hoặc giỏ hàng. Bước 3: Quay, nhận mã voucher và dùng đúng số điện thoại đã thu thập để thanh toán.

Điều kiện sử dụng voucher

Voucher có thời hạn 24 giờ và gắn với số điện thoại đăng ký.



Được kết hợp với ưu đãi khác và chiết khấu Smember (không áp dụng chồng nhiều voucher trên 1 đơn).



Lưu ý: Voucher áp dụng cho các sản phẩm có hiển thị vòng quay, kiểm tra trang sản phẩm/giỏ hàng tại CellphoneS. Không áp dụng cho thẻ cào, dịch vụ thu hộ và đơn thanh toán thất bại.