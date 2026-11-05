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    Vòng xoáy tình yêu và bi kịch gia đình trong 'Nỗi đau ký ức'

    Thu Thủy
    Thu Thủy
    'Nỗi đau ký ức' khai thác bi kịch gia đình kéo dài qua hai thế hệ, với những mâu thuẫn tình thân, tình yêu và tham vọng chiếm đoạt tài sản, lên sóng THVL1 từ ngày 16.11.

    Bộ phim truyền hình Nỗi đau ký ức quy tụ dàn diễn viên Văn Phượng, Lê Phương, Minh Luân, Thanh Thức, Thành Được, Huỳnh Hồng Loan… khai thác những bi kịch gia đình kéo dài qua hai thế hệ, khi lòng tham, sự phản bội và những bí mật quá khứ đẩy nhiều số phận vào vòng xoáy nghiệt ngã, sẽ lên sóng THVL1 từ thứ hai đến thứ bảy mỗi tuần lúc 20 giờ từ ngày 16.11.

    Nỗi đau ký ức thuộc thể loại tâm lý, tình cảm gia đình, dài 53 tập, do Trương Dũng đạo diễn, Nguyễn Thị Mộng Thu viết kịch bản. Lấy bối cảnh miền Tây sông nước, gắn với nghề thu mua, kinh doanh lúa gạo, phim mở ra câu chuyện về những mâu thuẫn tình thân, tình yêu và tham vọng chiếm đoạt tài sản, để lại hậu quả dai dẳng qua nhiều năm tháng.

    Vòng xoáy tình yêu và bi kịch gia đình trong 'Nỗi đau ký ức'- Ảnh 1.
    Vòng xoáy tình yêu và bi kịch gia đình trong 'Nỗi đau ký ức'- Ảnh 2.

    Cảnh phim Nỗi đau ký ức

    Ảnh:THVL1 cung cấp

    Trung tâm câu chuyện là hai chị em Hiền (Văn Phượng) và Thục (Thùy Trang), sớm mồ côi mẹ, lớn lên dưới sự chăm sóc của người cha nghiêm khắc. Trong khi Hiền hiền lành, chịu thương chịu khó, Thục luôn mặc cảm vì cho rằng cha thiên vị chị gái. Mâu thuẫn càng trở nên gay gắt khi Tùng (Minh Luân), người làm công đầy tham vọng, xuất hiện.

    Không chinh phục được Hiền, Tùng lợi dụng tình yêu của Thục để từng bước chiếm đoạt sản nghiệp gia đình. Những toan tính của Tùng cùng sự mù quáng của Thục khiến người cha lâm vào cảnh khánh kiệt rồi qua đời, đẩy Hiền vào cuộc sống tha phương

    Giữa những ngày khốn khó, Hiền gặp Bình (Thành Được) và tưởng tìm được chỗ dựa tình cảm. Tuy nhiên, khi phát hiện Bình đã có vợ là Châu (Lê Phương), cô quyết định rời xa anh. Bi kịch tiếp tục ập đến khi Hiền mang thai, sau đó nhận tin đứa con đã chết. Tuyệt vọng, cô tìm đến cái chết nhưng được Vũ (Thanh Thức), người luôn dành tình cảm cho mình, cứu sống. 

    Câu chuyện được tiếp tục với 23 năm sau, tiếp nối thế hệ với Ngọc Diệp (Huỳnh Hồng Loan); Hoàng Phong (Lê Minh Thành); Thiên Nga (Mai Tâm Như)… kéo theo những bí mật được hé lộ.

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