Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Vortex - ‘Cơn lốc tốc độ’ tái định nghĩa chuẩn giày pickleball hiện đại

Nguồn: Động Lực
17/04/2026 08:00 GMT+7

Tại giải PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup vừa qua, Sophia Phương Anh là một trong những tay vợt Việt Nam có thành tích tốt nhất. Bên cạnh phong độ cao, một trong những điểm đặc biệt nhất của Sophia Phương Anh góp phần đem đến thành công ở giải đấu lần này phải kể đến đôi giày cô mang, mẫu giày mới của Jogarbola có tên Vortex.

Giày pickleball Jogarbola Vortex là sự lựa chọn của các tay vợt hàng đầu Việt Nam như Trương Vinh Hiển, Đỗ Minh Quân, Sophia Phương Anh hay Sophia Huỳnh Trần

Với Vortex trên chân, Sophia Phương Anh là tay vợt Việt Nam tiến sâu nhất ở nội dung đơn nữ của giải khi vào đến Round of 16. Cô cũng đạt được thành tích tương tự ở nội dung đôi nữ khi đánh cặp cùng đồng đội Sophia Huỳnh Trần – người cũng lựa chọn Vortex làm giày thi đấu. Vậy dòng giày mới của Jogarbola có gì đặc biệt mà các VĐV chuyên nghiệp lại tin dùng đến vậy? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Vortex có thiết kế tối ưu cho chuyển động tốc độ cao trong pickleball

Pickleball là môn thể thao của phản xạ nhanh, đổi hướng liên tục và những pha xử lý trong tích tắc. Vortex được phát triển để thích nghi hoàn hảo với nhịp độ đó, đóng vai trò như "tâm xoáy" giúp người chơi kiểm soát trận đấu.

Phần upper sử dụng vải dệt cao cấp với cấu trúc sợi đan chặt, mang lại sự cân bằng giữa độ nhẹ, độ bền và khả năng thoáng khí. Nhờ đó, bàn chân luôn khô ráo ngay cả trong những trận đấu kéo dài, đồng thời vẫn giữ được cảm giác ôm chân tự nhiên. Độ co giãn linh hoạt của chất liệu cũng giúp giày thích ứng nhanh với các chuyển động đặc trưng như split-step, di chuyển ngang hay phục hồi vị trí, từ đó hỗ trợ người chơi phản xạ nhanh và giữ thăng bằng tốt hơn trong các pha bóng sát lưới.

Bên cạnh đó, hệ khung TPU được gia cường tại các vị trí quan trọng giúp cố định bàn chân chắc chắn, hạn chế trượt bên trong giày khi thực hiện các động tác như side-step, pivot hay stop & go. Điều này đặc biệt quan trọng trong những tình huống cần đổi hướng đột ngột hoặc di chuyển ngang để kiểm soát khu vực kitchen line, giúp người chơi duy trì sự ổn định trong các pha rally tốc độ cao.

Thiết kế hiện đại, màu sắc đa dạng và công nghệ tối ưu là điểm mạnh của Jogarbola Vortex

Hệ thống đế Vortex êm ái, bám sân và phản hồi vượt trội

Không chỉ tập trung vào phần thân, Vortex còn được đầu tư mạnh mẽ ở cấu trúc đế nhằm tối ưu hiệu suất thi đấu. Phần đế giữa làm từ Phylon siêu nhẹ giúp hấp thụ lực hiệu quả khi tiếp đất, giảm áp lực lên bàn chân trong các pha bật nhảy và di chuyển liên tục. Lớp đệm mang lại cảm giác êm ái nhưng vẫn giữ độ phản hồi tốt, giúp người chơi duy trì tốc độ mà không bị "lún" hay mất lực.

Bao ngoài là lớp đế cao su có độ bám cao, tăng ma sát với mặt sân và hỗ trợ tối đa cho các chuyển động tăng tốc, dừng gấp và đổi hướng nhanh. Đây là yếu tố then chốt khi thi đấu ở khu vực non-volley zone - nơi từng bước di chuyển nhỏ đều ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả pha bóng.

Điểm nhấn công nghệ nằm ở tấm sợi carbon tích hợp trong cấu trúc đế. Thành phần này giúp tăng độ cứng vững, hạn chế xoắn khi di chuyển mạnh, đồng thời hỗ trợ truyền lực hiệu quả từ gót đến mũi chân. Nhờ đó, từng bước chạy trở nên ổn định hơn, phản xạ nhanh hơn và đặc biệt hiệu quả trong các pha bứt tốc hoặc chuyển hướng đột ngột.

Vortex có 5 phối màu dành cho nam và 4 phối màu dành cho nữ, mang đến sự đa dạng cho người chơi. Vortex không đơn thuần là một đôi giày pickleball, mà là một hệ thống hỗ trợ chuyển động toàn diện, một sản phẩm giúp người chơi làm chủ tốc độ, kiểm soát thế trận và tự tin trong từng pha bóng. Vortex chính là lợi thế đáng giá trên sân.

Khám phá thêm chủ đề

VORTEX PPA Asia 1000 MB Hanoi Cup Sophia Phương Anh Pickleball JOGARBOLA
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận