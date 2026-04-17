Vortex - ‘Cơn lốc tốc độ’ tái định nghĩa chuẩn giày pickleball hiện đại

Giày pickleball Jogarbola Vortex là sự lựa chọn của các tay vợt hàng đầu Việt Nam như Trương Vinh Hiển, Đỗ Minh Quân, Sophia Phương Anh hay Sophia Huỳnh Trần ẢNH: ĐỘNG LỰC

Với Vortex trên chân, Sophia Phương Anh là tay vợt Việt Nam tiến sâu nhất ở nội dung đơn nữ của giải khi vào đến Round of 16. Cô cũng đạt được thành tích tương tự ở nội dung đôi nữ khi đánh cặp cùng đồng đội Sophia Huỳnh Trần – người cũng lựa chọn Vortex làm giày thi đấu. Vậy dòng giày mới của Jogarbola có gì đặc biệt mà các VĐV chuyên nghiệp lại tin dùng đến vậy? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Vortex có thiết kế tối ưu cho chuyển động tốc độ cao trong pickleball

Pickleball là môn thể thao của phản xạ nhanh, đổi hướng liên tục và những pha xử lý trong tích tắc. Vortex được phát triển để thích nghi hoàn hảo với nhịp độ đó, đóng vai trò như "tâm xoáy" giúp người chơi kiểm soát trận đấu.

Phần upper sử dụng vải dệt cao cấp với cấu trúc sợi đan chặt, mang lại sự cân bằng giữa độ nhẹ, độ bền và khả năng thoáng khí. Nhờ đó, bàn chân luôn khô ráo ngay cả trong những trận đấu kéo dài, đồng thời vẫn giữ được cảm giác ôm chân tự nhiên. Độ co giãn linh hoạt của chất liệu cũng giúp giày thích ứng nhanh với các chuyển động đặc trưng như split-step, di chuyển ngang hay phục hồi vị trí, từ đó hỗ trợ người chơi phản xạ nhanh và giữ thăng bằng tốt hơn trong các pha bóng sát lưới.

Bên cạnh đó, hệ khung TPU được gia cường tại các vị trí quan trọng giúp cố định bàn chân chắc chắn, hạn chế trượt bên trong giày khi thực hiện các động tác như side-step, pivot hay stop & go. Điều này đặc biệt quan trọng trong những tình huống cần đổi hướng đột ngột hoặc di chuyển ngang để kiểm soát khu vực kitchen line, giúp người chơi duy trì sự ổn định trong các pha rally tốc độ cao.

Thiết kế hiện đại, màu sắc đa dạng và công nghệ tối ưu là điểm mạnh của Jogarbola Vortex ẢNH: ĐỘNG LỰC

Hệ thống đế Vortex êm ái, bám sân và phản hồi vượt trội

Không chỉ tập trung vào phần thân, Vortex còn được đầu tư mạnh mẽ ở cấu trúc đế nhằm tối ưu hiệu suất thi đấu. Phần đế giữa làm từ Phylon siêu nhẹ giúp hấp thụ lực hiệu quả khi tiếp đất, giảm áp lực lên bàn chân trong các pha bật nhảy và di chuyển liên tục. Lớp đệm mang lại cảm giác êm ái nhưng vẫn giữ độ phản hồi tốt, giúp người chơi duy trì tốc độ mà không bị "lún" hay mất lực.

Bao ngoài là lớp đế cao su có độ bám cao, tăng ma sát với mặt sân và hỗ trợ tối đa cho các chuyển động tăng tốc, dừng gấp và đổi hướng nhanh. Đây là yếu tố then chốt khi thi đấu ở khu vực non-volley zone - nơi từng bước di chuyển nhỏ đều ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả pha bóng.

Điểm nhấn công nghệ nằm ở tấm sợi carbon tích hợp trong cấu trúc đế. Thành phần này giúp tăng độ cứng vững, hạn chế xoắn khi di chuyển mạnh, đồng thời hỗ trợ truyền lực hiệu quả từ gót đến mũi chân. Nhờ đó, từng bước chạy trở nên ổn định hơn, phản xạ nhanh hơn và đặc biệt hiệu quả trong các pha bứt tốc hoặc chuyển hướng đột ngột.

Vortex có 5 phối màu dành cho nam và 4 phối màu dành cho nữ, mang đến sự đa dạng cho người chơi. Vortex không đơn thuần là một đôi giày pickleball, mà là một hệ thống hỗ trợ chuyển động toàn diện, một sản phẩm giúp người chơi làm chủ tốc độ, kiểm soát thế trận và tự tin trong từng pha bóng. Vortex chính là lợi thế đáng giá trên sân.