VOV khánh thành trụ sở Cơ quan thường trú khu vực ĐBSCL

Chiều 27.6, tại TP.Cần Thơ, VOV tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập VOV và khánh thành trụ sở VOV khu vực ĐBSCL.

Tham dự buổi lễ có ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng giám đốc VOV; ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cùng đại diện bộ ngành T.Ư, Quân khu 9 và các tỉnh thành.

Trụ sở mới của VOV khu vực ĐBSCL tọa lạc trên trục đường rộng thoáng, thuận tiện giao thông ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Thông tin tại buổi lễ cho biết, từ một đài phát thanh do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ngày 7.9.1945, đến nay, VOV đã không ngừng phát triển, trở thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của quốc gia; thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân. Chặng đường dài đã qua, VOV vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng.

VOV khu vực ĐBSCL thành lập ngày 1.4.1998, trụ sở đặt tại 102 Lý Tự Trọng, P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Hơn 27 năm qua, các thế hệ cán bộ, phóng viên của VOV khu vực ĐBSCL đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh vùng ĐBSCL; đồng thời còn phối hợp triển khai hiệu quả nhiều chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng…

Trụ sở mới của VOV khu vực ĐBSCL được khánh thành tọa lạc đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài), P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Theo nhà báo Bùi Trọng Điển, Giám đốc VOV khu vực ĐBSCL, trụ sở mới có quy mô 7 tầng, được xây dựng trên diện tích hơn 3.000 mét vuông, tổng kinh phí đầu tư 76 tỉ đồng. Tòa nhà chính có tổng diện tích sử dụng trên 3.500 mét vuông, gồm phòng làm việc, phòng thu, trường quay, hội trường, phòng kỹ thuật… Công trình còn có các hạng mục nhà công vụ, nhà để xe, sân bãi và các hạ tầng kỹ thuật khác.

Công trình này mở ra một tầm vóc mới cho VOV khu vực ĐBSCL, một cơ sở hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí truyền thông trong kỷ nguyên số.