VP Bá Vương tạo không gian âm nhạc ở Bưu điện Trung tâm TP.HCM

VP Bá Vương trở lại với âm nhạc bằng một dự án được đầu tư chỉn chu NVCC

Tối 26.8, ca sĩ VP Bá Vương góp mặt trong sự kiện Saigon art LINE được tổ chức trước cổng Bưu điện Trung tâm TP.HCM. Ở buổi biểu diễn này, giọng ca Em đang ở đâu rũ bỏ vẻ ngoài điển trai, lịch lãm và hóa thân thành một chàng rocker. Trên sân khấu, VP Bá Vương thể hiện các ca khúc như Quái, S.O.S và Trăng thư.

Theo VP Bá Vương, những ca khúc này đều thể hiện nội tâm giằng xé của mình khi không thể làm hài lòng khán giả trong suốt hành trình làm nghệ thuật của mình. Được biết trong đó ca khúc Quái của nam ca sĩ đã được anh sáng tác và có bản demo cách đây 7 năm. Và bài hát này cũng là sản phẩm đầu tiên nằm trong album W.O.L.F 1 Why me? Find me! sẽ được phát hành trong thời gian sắp tới.

MV Quái của VP Bá Vương chính thức trình làng vào ngày 28.8 NVCC

Buổi biểu diễn trước trước cổng của Bưu điện Trung tâm TP.HCM cũng là dự án khởi động và quảng bá cho album mới của VP Bá Vương. Theo đó ngoài ca khúc Quái, trong album sắp tới của nam ca sĩ sinh năm 1996 còn có 8 ca khúc mang những màu sắc như pop, rock, R&B, EDM, hip hop, future bass... Những bài hát này sẽ tạo nên một câu chuyện hoàn chỉnh về hành trình đi tìm "cái tôi" trong âm nhạc của VP Bá Vương. Nam ca sĩ tiết lộ bìa album do chính mình vẽ bằng bút ký hoạ, bút xoá, màu acrylic và có hoạ tiết được đắp nổi.

VP Bá Vương sinh năm 1996, quê ở Bến Tre. Anh từng tham gia chương trình The Debut 2018 và The Heroes 2021. Ngoài khả năng ca hát, nam ca sĩ còn sở hữu ngoại hình ưa nhìn, kỹ năng sáng tác và vũ đạo tốt. Từ khi tham gia lĩnh vực giải trí, VP Bá Vương đã phát hành được nhiều sản phẩm như Bài ca đi cày, Em đang ở đâu, Biệt phủ...