VPBank biến trải nghiệm văn hóa thành chiến lược phục vụ khách hàng đa phân khúc

Hành trình chạm đến trái tim

Hai ngày cuối tuần qua, khán phòng White Palace (TP.HCM) đã trở thành không gian đặc biệt, mang tới trải nghiệm hiếm có trong đời cho hàng nghìn khán giả. Sound Healing Concert - Journey Into Silence đã mở ra một không gian khác biệt, nơi âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà còn mang đến cảm giác chữa lành.

Nơi đây, thiền ca huyền thoại Ani Choying Drolma - người sở hữu "giọng hát chạm đến trái tim" - lần đầu đến biểu diễn tại Việt Nam, thông qua sự đồng hành của VPBank. Âm nhạc của bà đã vượt qua mọi ranh giới ngôn ngữ và văn hóa, chạm đến hàng triệu trái tim trên toàn thế giới.

Trong không gian tĩnh lặng với tiếng chuông ngân, ánh sáng dịu nhẹ và hương tinh dầu, giọng hát từ huyền thoại thiền ca của dãy Himalaya vang lên, khán phòng lặng đi. Sự run rẩy hỗn loạn của tâm trí đã nhường chỗ cho sự tĩnh lặng từ trái tim. Âm nhạc và tiếng hát sâu thẳm đã xoa dịu nỗi đau, đánh thức khát vọng yêu thương của tất cả mọi người. Những tràng pháo tay không dứt cùng với những giọt nước mắt đồng cảm và hạnh phúc của khán giả đã cho thấy, "Hành trình tĩnh lặng" không phải cuộc chạy trốn khỏi thế giới ồn ào, mà là một cuộc hành hương sâu vào bên trong bản thể. Trong sự tĩnh tại, con người hiện đại mới thực sự đối diện với chính mình, hiểu rõ những mong manh và cả sức mạnh tiềm ẩn; của bản ngã và sự bình yên bên trong.

Một doanh nhân chia sẻ: "Được trực tiếp lắng nghe Ani Choying Drolma - giọng ca của lòng từ bi ngay tại Việt Nam là một trải nghiệm có một không hai, thực sự cảm xúc và mang lại cho người nghe sự tĩnh tại trong tâm trí. Đây quả là một món quà tinh thần vượt trên giá trị vật chất từ VPBank".

Trước đó, vào tháng 6.2025, VPBank đã tạo tiếng vang với VPBank K-Star Spark in Vietnam 2025, nơi biểu tượng văn hóa vượt khỏi biên giới âm nhạc G-Dragon trở lại sân khấu Việt Nam sau hơn 1 thập niên vắng bóng. Sự kiện thu hút hơn 40.000 khán giả, vé bán hết chỉ trong vài giờ, tạo ra hàng triệu lượt thảo luận trên mạng xã hội. Concert của VPBank vượt lên một lễ hội âm nhạc trở thành "cơn địa chấn truyền thông" trong nước và quốc tế.

Hai sự kiện - một sôi động, một tĩnh lặng - phản chiếu cách VPBank phục vụ khách hàng đa phân khúc. Giới trẻ và nhóm khách hàng đại chúng tìm thấy năng lượng và thần tượng trong đại nhạc hội K-pop. Nhóm khách hàng Private và Diamond Elite có xu hướng "hướng nội" tìm được sự tĩnh tại và cân bằng qua đêm nhạc thiền.

Giới chuyên gia nhìn nhận, dù có thể khác biệt về sắc thái, các sự kiện âm nhạc của VPBank đã truyền tải một thông điệp thống nhất: Mọi khách hàng được thấu hiểu nhu cầu tinh thần và VPBank đáp ứng bằng trải nghiệm giàu cảm xúc.

Chiến lược cảm xúc - nền tảng tăng trưởng bền vững của VPBank

Từ những phút giây lắng đọng của thiền ca đến sự bùng nổ của văn hóa đại chúng, thương hiệu VPBank xuất hiện dày đặc trong đời sống văn hóa, thay vì chỉ trong lĩnh vực tài chính. Đây chính là cách VPBank tạo ra sự gần gũi và khẳng định vị thế khác biệt trên thị trường.

Các nghiên cứu quốc tế củng cố thêm tính đúng đắn của hướng đi này. Harvard Business Review chỉ ra rằng "động lực cảm xúc" là chỉ báo mạnh nhất về giá trị lâu dài của khách hàng, vượt qua các chỉ số nhân khẩu học hay hành vi mua sắm. Nghiên cứu của Bloomreach và eMarketer năm 2024 cũng cho thấy kết nối cảm xúc là yếu tố hàng đầu duy trì lòng trung thành thương hiệu, hiệu quả hơn nhiều so với giảm giá ngắn hạn.

Nếu như việc đồng hành cùng đại nhạc hội có sự góp mặt của G-Dragon giúp VPBank gia tăng độ phủ truyền thông, củng cố định vị thương hiệu và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh, hướng đến tập khách hàng trẻ, thì "Sound Healing Concert 2025" mang đến trải nghiệm đặc biệt đối với những khách hàng phân khúc Private và Diamond Elite có xu hướng "hướng nội". Điều này cho thấy chiến lược phục vụ khách hàng đa phân khúc thông qua các chương trình nghệ thuật, văn hóa giải trí đỉnh cao vẫn luôn là hoạt động nhất quán và tâm huyết của VPBank.

Từ các sự kiện thể thao như VPBank Hanoi International Marathon, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon đến những chương trình nghệ thuật như Sound Healing Concert hay đại nhạc hội K-pop, VPBank xây dựng và ghim sâu hình ảnh với công chúng là một thương hiệu của trải nghiệm xuyên suốt: Nuôi dưỡng sự thịnh vượng từ bên trong, để mỗi khách hàng cảm nhận sự trọn vẹn cả về tài chính lẫn tinh thần. Và đây là nền tảng cho sự phát triển bền vững của VPBank trong tương lai.