VPBank ‘chơi lớn’ ra mắt thẻ độc quyền cho gamer với chữ ký T1

Sự kiện ra mắt thẻ diễn ra trong khuôn khổ "VPBank presents eSport Festival: Legends Unite" - ngày hội thể thao điện tử lớn nhất năm, tổ chức từ 20-21.12.2025, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Sự kiện có sự góp mặt của T1 - đội tuyển eSports huyền thoại thế giới cùng "Quỷ vương bất tử" Faker, mang đến làn sóng phấn khích cho cộng đồng game thủ Việt.

Thẻ có đủ chữ ký của toàn bộ 5 thành viên đội tuyển T1 ẢNH: VPBANK

Không đơn thuần là một sản phẩm tài chính, VPBank GameON Mastercard là sự kết hợp giữa công nghệ, phong cách sống số và đam mê giải trí, hướng đến thế hệ trẻ gen Z và Millennials, những người vừa "chất chơi" vừa "sống số".

Thẻ tín dụng VPBank GameON Mastercard được thiết kế nổi bật với phong cách hiện đại, đậm chất gaming. Mặt trước sử dụng nền đen sang trọng kết hợp hiệu ứng chữ GAME ON dạng 3D với màu sắc chuyển đổi lấy cảm hứng từ những dải màu neon rực rỡ và phím điều khiển huyền thoại trong chơi game.

VPBank còn mang đến đặc quyền hiếm có khi ra mắt tấm thẻ phiên bản giới hạn với thiết kế có chữ ký của 5 thành viên đội tuyển huyền thoại T1 - đội eSports với 6 lần giành chức vô địch thế giới. Chữ ký của đội tuyển huyền thoại T1 biến tấm thẻ thành vật phẩm sưu tầm độc quyền, khẳng định cá tính, niềm tự hào của người sở hữu và là biểu tượng đẳng cấp dành cho cộng đồng gamer, fan eSports.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, ông Nguyễn Chí Hiền - Phó giám đốc Khối khách hàng cá nhân VPBank cho biết: "Với việc ra mắt thẻ GameON, VPBank mong muốn xây dựng một hệ sinh thái tài chính hiện đại, nơi mỗi giao dịch đều góp phần tiếp sức cho đam mê và hành trình chinh phục đỉnh cao của khách hàng."

VPBank GameON Mastercard là một tấm thẻ tín dụng toàn diện cho gamer, phục vụ đa dạng nền tảng số như Google Play, Apple Store, Steam đồng thời tích hợp các ưu đãi cho các dịch vụ giải trí số như Netflix, Spotify, Youtube Premium… Cụ thể, chủ thẻ sẽ được tích điểm lên đến 10% khi nạp game, các giao dịch giải trí số như các gói giải trí trong game, mua vé xem phim, vé ca nhạc online, thanh toán phí hội viên các nền tảng trực tuyến như Netflix, Spotify, Youtube Premium… Bên cạnh đó, các giao dịch mua phụ kiện tại cửa hàng điện tử (gaming gear, thiết bị công nghệ) cũng được tích điểm với mức tích tối đa tới 800.000 đồng.

Không chỉ vậy, chủ thẻ VPBank GameON cũng sẽ được tích điểm lên đến 5% cho các giao dịch ăn uống, thanh toán không tiếp xúc qua ví Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay… Toàn bộ số điểm tích lũy này có thể quy đổi thành các voucher nạp game, quà tặng và hàng nghìn voucher ưu đãi trực tiếp khác trên ứng dụng LynkiD.

Đặc biệt, khách hàng mở thẻ trong thời gian đầu sẽ nhận ngay 400.000 điểm loyalty như một lời chào mừng hấp dẫn từ VPBank tới những game thủ sẵn sàng lên level trong trải nghiệm tài chính.

Với thông điệp "Ưu đãi ON, đam mê không OFF", VPBank GameON Mastercard không chỉ là thẻ tín dụng, mà là biểu tượng của một thế hệ sống số, yêu thích công nghệ, đam mê giải trí và sẵn sàng chi tiêu cho trải nghiệm cá nhân hóa.