VPBank Hanoi International Marathon 2025: Giải chạy lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống thịnh vượng

Giải chạy thành công vượt bậc về chuyên môn

VPBank Hanoi International Marathon 2025 quy tụ 11.000 vận động viên đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Từ 1h30 sáng 26.10, vận động viên ở các cự ly 42km, 21km, 10km và 5km lần lượt xuất phát trên cung đường đậm mang tính biểu tượng tại Hà Nội. Với nhiệt độ ngoài trời khoảng 20 độ C, tạnh ráo - thời tiết lý tưởng cho cuộc đua marathon, 11.000 runner có cơ hội thưởng lãm hơn 30 danh thắng tại Hà Nội qua cung đường đạt chuẩn AIMS.

Huỳnh Anh Khôi (trái) và Nguyễn Văn Lai so kè trên đường chạy VPBank Hanoi International Marathon 2025.

Cuối cùng Huỳnh Anh Khôi là người là người xuất sắc hơn để về nhất.

Ở cự ly 42km, vận động viên Huỳnh Anh Khôi xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 25 phút 15 giây, vượt trên "lão tướng" Nguyễn Văn Lai - người về nhì với thành tích 2 giờ 26 phút 12 giây. Runner sinh năm 2003 không giấu được xúc động khi phá kỷ lục cá nhân của chính bản thân - từ khi bén duyên với đường chạy marathon cách đây 2 năm.

Hồng Lệ về nhất chặng đua 42km.

Tại nội dung của nữ, "bông hồng thép" Phạm Thị Hồng Lệ về nhất cự ly marathon với thành tích 2 giờ 53 phút 57 giây, trong khi Doãn Thị Oanh về thứ hai với thành tích 2 giờ 55 phút 25 giây.

Cự ly bán marathon 21km chứng kiến màn bứt tốc ấn tượng từ runner người Nhật Bản Makino Saeki. Anh cán đích sớm nhất với thành tích 1 giờ 13 phút 02 giây. Bóng hồng điền kinh Nguyễn Khánh Ly về nhất nội dung của nữ - sau 1 giờ 25 phút 07. Các vị trí tiếp theo ở nhóm top 5 đều là những chân chạy giàu kinh nghiệm đến từ các câu lạc bộ lớn trong nước và quốc tế, mang đến những màn rượt đuổi kịch tính trên đường đua.

VPBank Hanoi International Marathon 2025 ghi nhận thành thành công vượt bậc về thành tích vận động viên.

Bên cạnh nhóm VĐV chuyên nghiệp và bán chuyên đạt thành tích ấn tượng, hàng nghìn VĐV phong trào cũng về đích trong không khí rộn ràng, cho thấy chất lượng vận hành và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của giải đấu. Đường chạy năm nay được đánh giá vừa đủ thách thức vừa mãn nhãn, tái hiện rõ "hơi thở" Hà Nội - nơi cổ kính giao thoa với hiện đại, nơi nhịp sống thành phố trở thành chất liệu xúc cảm cho từng bước chạy.

Vận động viên được trải nghiệm cung đường đi qua danh thắng mang tính biểu tượng tại Hà Nội.

Không khí thi đấu còn được tiếp sức nhờ hệ thống gần 30 trạm tiếp nước, cổ vũ và y tế dọc đường, cùng đội ngũ gần 1.000 tình nguyện viên phục vụ chuyên nghiệp. Các vận động viên hài lòng với sự chuyên nghiệp của ban tổ chức khi tích hợp công nghệ cao, đồng bộ dữ liệu thành tích và ảnh cá nhân ngay sau vạch đích, giúp runner lưu giữ trọn vẹn trải nghiệm cá nhân.

Ngày hội thể thao - văn hóa - du lịch của Thủ đô

Vượt lên một cuộc đua thể thao, chuỗi sự kiện tại VPBank Hanoi International Marathon 2025 giúp Hà Nội lan tỏa hình ảnh một thành phố hiện đại, sáng tạo nhưng vẫn đậm bản sắc truyền thống.

Giải chạy trở thành ngày hội tại Thủ đô với chuỗi hoạt động sôi nổi.

Suốt ba ngày diễn ra chuỗi sự kiện (24 - 26.10), khu vực Hồ Gươm và phố đi bộ đã trở thành "ngôi làng marathon" giữa lòng Thủ đô, thu hút hơn 50.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và cổ vũ. Các hoạt động như Marathon Expo, phát bib, khu trưng bày thương hiệu, khu check-in và đại nhạc hội VPBank Prime Night đã khuấy động không khí cuối tuần, biến giải chạy thành ngày hội thực sự.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đánh giá: "Việc thu hút VĐV đến từ 25 quốc gia cho thấy sức hút ngày càng lớn của Hà Nội trên bản đồ thể thao quốc tế. Quan trọng hơn, giải đấu đã góp phần kích cầu du lịch, tạo dấu ấn rõ nét trong chiến lược phát triển bền vững văn hóa - thể thao - du lịch của thành phố".

Bên cạnh yếu tố chuyên môn và dấu ấn văn hóa, giải chạy năm nay tiếp tục đồng hành với các hoạt động "Trồng tre chống lũ" vì cộng đồng. Gần 7.000 chiếc bib về đích đã được dán lên mô hình "Cây Thịnh Vượng", tương đương với hơn 200 triệu đồng được ban tổ chức đóng góp cho quỹ trồng tre chống lũ tại Nghệ An. Đó là cách VPBank Hanoi International Marathon gắn kết tinh thần sẻ chia của runner với trách nhiệm cộng đồng.

Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, đánh giá cao mô hình tổ chức giải chạy VPBank Hanoi International Marathon khi vừa tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao, vừa đóng góp tích cực cho cộng đồng. "Đây là hướng đi phù hợp với tầm nhìn phát triển thể thao xanh, bền vững, đồng thời góp phần thúc đẩy nền tảng thể thao phong trào - yếu tố cần thiết để nâng tầm thể thao thành tích cao".

VPBank kiến tạo giá trị bền vững từ thể chất đến cộng đồng

Không chỉ là ngân hàng tiên phong về chuyển đổi số và tài chính bán lẻ, VPBank ghi dấu ấn với vai trò dẫn dắt trong việc kiến tạo giá trị sống bền vững cho cộng đồng.

VPBank đã tổ chức 18 giải chạy trên cả nước, thu hút hơn 100.000 vận động viên tham dự.

Bà Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc Khối Truyền thông và Tiếp thị VPBank chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng thịnh vượng không chỉ là tài chính, mà là sự hài hòa giữa thể chất, tinh thần và cộng đồng. Giải chạy là cách để VPBank tiếp thêm động lực cho cộng đồng sống khỏe, sống tích cực và sống gắn kết hơn".

Mùa giải 2025 là năm thứ 6 liên tiếp VPBank đồng hành cùng VPBank Hanoi International Marathon, và giải chạy thứ 18 VPBank tổ chức - với hơn 100.000 vận động viên trên tham dự. Kiên định với sứ mệnh "Vì một Việt Nam thịnh vượng", VPBank cho thấy sự nhất quán khi lựa chọn đồng hành cùng các hoạt động thể thao gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần "thịnh vượng thể chất" mà ngân hàng luôn theo đuổi.

Ghi dấu ấn bằng những trải nghiệm đậm chất Hà Nội, sáng kiến vì cộng đồng thiết thực và thành tích vượt trội về chuyên môn, VPBank Hanoi International Marathon 2025 đã chứng minh sức ảnh hưởng từ các sự kiện quốc tế của Thủ đô và vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong việc nâng tầm chất lượng sống cộng đồng