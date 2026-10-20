VPBank Hanoi International Marathon 2026 tạo dấu ấn thị giác với diện mạo thiết kế mới

Từ nhịp sống Hà Nội đến ngôn ngữ thiết kế mới

Hà Nội có nhiều cách để được cảm nhận: qua những con phố gắn với ký ức, các công trình mang dấu ấn lịch sử hay nhịp sống liên tục đổi thay của một đô thị hiện đại. Với VPBank Hanoi International Marathon 2026 (VPIM 2026), câu chuyện về thủ đô được tiếp cận từ một góc nhìn khác: trẻ trung, giàu năng lượng và mang hơi thở của thời đại số.

Concept "Hanoi Vibes - Chạm nhịp Hà Nội" của VPIM 2026 lấy cảm hứng từ nhịp sống năng động, không ngừng chuyển động của thành phố. Tinh thần ấy được thể hiện qua ngôn ngữ thiết kế mới, tạo nên diện mạo khác biệt cho VPIM 2026 so với những mùa giải trước. Thay cho phong cách minh họa bằng hình vẽ 2D, 3D, bộ nhận diện năm nay tập trung khai thác kết hợp giữa chữ viết, màu sắc và hình khối tạo nên diện mạo trẻ trung, bắt mắt, góp phần định hình dấu ấn riêng của VPIM trong bức tranh các giải chạy bộ hiện nay.

Ngôn ngữ thiết kế đặc sắc được thể hiện trên các vật phẩm của VPIM 2026 như túi racekit

Trong bộ nhận diện "Hanoi Vibes", typography (nghệ thuật sắp xếp và thể hiện chữ viết trong thiết kế) được lựa chọn làm ngôn ngữ thị giác chủ đạo, với những mảng chữ khổ lớn, nét dày và cấu trúc hình học mạnh mẽ và cách điệu độc đáo. Typography không chỉ truyền tải thông điệp mà còn đóng vai trò như một yếu tố đồ họa, tạo nhịp điệu thị giác và cảm giác chuyển động xuyên suốt.



Bib chạy VPIM 2026

Tinh thần trẻ trung, năng động của concept cũng được thể hiện qua bảng màu lấy sắc xanh VPBank làm nền chủ đạo, kết hợp cùng xanh neon và trắng. Sự tương phản giữa các gam màu tạo hiệu ứng thị giác và gợi liên tưởng đến nhịp sống sôi động của một đô thị hiện đại, duy trì dấu ấn thương hiệu xuyên suốt bộ nhận diện.



Bên cạnh cách tổ chức chữ và hình khối, Pixel Art - phong cách đồ họa lấy cảm hứng từ các trò chơi điện tử cổ điển mang đến sắc thái vui tươi, gần gũi cho bộ nhận diện. Sự kết hợp độc đáo giữa typography, màu sắc, bố cục và đồ họa pixel art tạo nên ngôn ngữ thiết kế thống nhất cho "Hanoi Vibes", thể hiện tinh thần thể thao bằng diện mạo hiện đại, giàu năng lượng, đồng thời tạo dấu ấn riêng với cộng đồng chạy bộ.

Hanoi Vibes - Khi nhịp chạy hòa cùng nhịp sống thủ đô

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, diện mạo mới của VPBank Hanoi International Marathon 2026 hiện diện xuyên suốt không gian giải chạy, từ khu vực xuất phát, vạch đích đến khu vực bảng tên và các điểm check-in... Ngôn ngữ thiết kế trẻ trung, màu sắc nổi bật cùng những chi tiết đồ họa mang cá tính riêng tạo nên sự kết nối giữa các khu vực, đưa tinh thần "Hanoi Vibes" đến gần hơn với vận động viên qua từng trải nghiệm trong ngày thi đấu.

Khu vực xuất phát - nơi mỗi vận động viên bắt đầu hành trình cảm nhận "Hanoi Vibes"qua từng bước chân

Là người đã tham gia VPIM trong nhiều năm, ở nhiều vai trò khác nhau, anh Hà Thành (Hà Nội) chia sẻ: "Tôi cảm nhận khá rõ sự thay đổi của giải qua từng mùa. VPIM 2026 gây ấn tượng với tôi ngay từ diện mạo tổng thể, từ màu sắc, cách bài trí không gian đến những chi tiết nhận diện trên đường chạy. Tất cả tạo nên một cảm giác trẻ trung, hiện đại và giàu năng lượng. Đặc biệt, tông màu của VPIM rất hòa hợp với không gian, cảnh sắc của mùa thu Hà Nội. Rất nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng đầy lôi cuốn, hấp dẫn. Tôi nghĩ những hình ảnh đẹp và đồng bộ như vậy cũng khiến runner hào hứng hơn khi trải nghiệm, chụp ảnh và lưu lại kỷ niệm của mùa giải."

Nhà vô địch Phạm Thị Hồng Lệ check in tại vạch đích

"Tôi rất thích thú với phần check-in cùng kết quả cá nhân tại vạch đích và trên giấy chứng nhận điện tử, biến những con số sau cuộc đua thành một phần kỷ niệm của mùa giải và điều đó làm cho thành tích của tôi trở nên đáng nhớ hơn" - Cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Hồng Lệ hào hứng chia sẻ. Năm nay cô tiếp tục khẳng định phong độ khi cán đích với thời gian 2 giờ 47 phút 52 giây, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch nữ VPIM năm thứ hai liên tiếp. Đáng chú ý, thành tích năm nay giúp Hồng Lệ cải thiện gần 6 phút so với kết tại mùa giải năm 2025.



Hành trình khám phá, cảm nhận và kết nối với thành phố bằng tất cả các giác quan trên từng cung đường của VPIM 2026 đã khép lại. Và trong tiết thu đẹp nhất của năm, hơn 11.000 bước chạy đã cùng viết nên một câu chuyện chung về Hà Nội, một Hà Nội sống động, giàu bản sắc và đầy cảm hứng nhìn từ đường chạy marathon.

Mùa giải thứ 7 của VPIM tiếp tục cho thấy sức hút của một sự kiện thể thao quốc tế, nơi những người yêu chạy bộ gặp gỡ, thử thách bản thân và cùng trải nghiệm thành phố theo cách riêng. Với diện mạo trẻ trung, giàu năng lượng, VPIM 2026 mang tinh thần của một thành phố luôn chuyển động đến gần hơn với cộng đồng runner, để mỗi người vừa được thử thách bản thân, vừa tìm thấy niềm vui trong sự kết nối và những trải nghiệm chung.