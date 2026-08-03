VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 khép lại mùa đầu tiên đầy cảm xúc

VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 là sự kiện được Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phối hợp cùng Nexus Sport Events tổ chức từ ngày 31.7 - 2.8, mang đến mùa lễ hội kết hợp Thể thao - Âm nhạc - Công nghệ giàu trải nghiệm tại TP.HCM.

Trong đó, giải chạy được tranh tài với 3 cự ly, gồm: 21 km, 10 km và 5 km, với các cung đường chạy đạt tiêu chuẩn quốc tế, được chứng nhận bởi Hiệp hội Marathon quốc tế (AIMS).

Thời tiết mát mẻ đã góp phần giúp giải chạy diễn ra thuận lợi, tạo điều kiện để các vận động viên duy trì tinh thần hứng khởi và thể trạng ổn định trong suốt quá trình thi đấu. Nhờ đó, mỗi runner tự tin giữ vững nhịp độ, tập trung phân bổ sức hợp lý và từng bước chinh phục các mục tiêu cho giải đấu.

Đường chạy 21 km là nội dung thi đấu thu hút nhiều vận động viên nhất của VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026. Ở nội dung nam, hai vận động viên Hoàng Nguyên Thanh và Huỳnh Anh Khôi đã sớm bứt lên và tạo nên cuộc đua quyết liệt trong nhóm dẫn đầu. Sau 1 giờ 10 phút 12 giây, runner Hoàng Nguyên Thanh xuất sắc về đích đầu tiên, cách người về nhì là Huỳnh Anh Khôi 36 giây.

Hoàng Nguyên Thanh là vận động viên điền kinh hàng đầu Việt Nam, đang nắm giữ kỷ lục quốc gia của nội dung marathon - 42 km nam, lập đầu năm 2024 là 2 giờ 18 phút 42 giây.

Cự ly 21 km nữ chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ khi sớm vươn lên dẫn đầu từ những kilomet đầu tiên và duy trì lợi thế trong phần lớn chặng đua. Với phong độ ổn định, cô giành chức vô địch nội dung này với thành tích 1 giờ 20 phút 07 giây, trong khi Hoàng Thị Ngọc Hoa về nhì với thành tích 1 giờ 21 phút 56 giây.

Vị trí thứ 3 nội dung này thuộc về vận động viên Lê Thị Hà. Vui mừng chia sẻ tại vạch đích, cô cho biết: "Cung đường rộng và thông thoáng, được tổ chức tốt, tạo điều kiện thuận lợi để các vận động viên chuyên nghiệp như tôi có thể bứt tốc và phát huy khả năng. Giải còn quy tụ nhiều tuyển thủ quốc gia như Hồng Lệ và Ngọc Hoa, vì vậy tôi rất vinh dự khi có cơ hội tranh tài, cọ xát và học hỏi từ những vận động viên hàng đầu".

Nội dung 10 km nam diễn ra đầy kịch tính khi các vận động viên dẫn đầu liên tục bám đuổi, tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt với khoảng cách luôn được duy trì sít sao. Cuộc đua chỉ được định đoạt ở những mét cuối, khi vận động viên Tòng Văn Hoàn thực hiện pha nước rút ấn tượng để cán đích đầu tiên với thành tích 32 phút 52 giây, nhanh hơn người về nhì Nguyễn Anh Trí đúng 5 giây.

Ở nội dung 10 km nữ, Đoàn Thu Hằng giành ngôi vô địch với thành tích 38 phút 18 giây, cách người về nhì là vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Lan đạt thành tích 39 phút.

Cuối cùng ở cự ly 5 km, runner Lê Hữu Lộc xuất sắc giành chức vô địch của nam và vận động viên Nguyễn Thị Phương Trinh chiến thắng ở nội dung thi đấu của nữ. Đây là sân chơi yêu thích dành cho cộng đồng chạy bộ phong trào, phù hợp với những người lần đầu tham gia và các gia đình trẻ.

Bên cạnh các giải thưởng chuyên môn, VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 còn tạo nên dấu ấn đặc biệt khi tôn vinh các runner có trang phục cosplay sáng tạo, tự tin khoe cá tính trên đường chạy. Với sức hút đó, nhiều runner đã đầu tư hóa trang ấn tượng, màu sắc nổi bật để chụp hình và đăng trên mạng xã hội ngay trước giải chạy. Giải thưởng sẽ được công bố online dựa vào tiêu chí chấm điểm của Ban tổ chức và số lượng tương tác của thí sinh trên mạng xã hội.

Điểm nhấn đặc sắc của VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 là sự xuất hiện của các drag queen với tạo hình rực rỡ, tạo nên sức hút mạnh mẽ, qua đó góp phần thể hiện tinh thần hiện đại, hội nhập và cởi mở của giải chạy nói riêng và TP.HCM nói chung.

Đồng hành cùng các vận động viên, Ban tổ chức còn thiết lập 22 trạm tiếp nước cung cấp thức uống, điện giải và các sản phẩm dinh dưỡng; 17 trạm y tế xuyên suốt 3 tuyến đường chạy; cùng hơn 500 tình nguyện viên phục vụ chuyên nghiệp. Các trạm âm nhạc, từ trạm "acoustic ngân vang", "trống hội linh đình" đến "aerobic sôi động" và "DJ bùng nổ", đưa các runner vào chặng hành trình cảm xúc đặc biệt, để mỗi nhịp chạy thực sự là những trải nghiệm đặc biệt và độc bản.

"Giải chạy có bầu không khí đặc biệt sôi động, khác với nhiều sự kiện tôi từng tham gia. Âm nhạc, cung đường và sự nhiệt tình của mọi người đã tạo nên trải nghiệm rất thú vị, khiến tôi cảm thấy hào hứng trong suốt hành trình", runner Vũ Văn Hợp, hạng 3 nội dung 5 km nam chia sẻ.

Ngay sau khi các nội dung thi đấu khép lại, lễ trao giải đã được tổ chức nhằm vinh danh những vận động viên đạt thành tích nổi bật ở từng cự ly. Ban tổ chức đã trao giải thưởng với tổng giá trị lên đến 238 triệu đồng cho hơn 60 hạng mục dành cho các cá nhân và tập thể xuất sắc.

Bên cạnh đó, VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 còn ủng hộ 100 triệu đồng cho Quỹ tài năng trẻ thể thao TP.HCM, góp phần đồng hành cùng công tác phát hiện, đào tạo và nuôi dưỡng các tài năng thể thao trẻ.

Trong ba ngày tổ chức, VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 không chỉ mang đến không gian đa trải nghiệm, nơi khách tham quan và vận động viên được hòa mình vào các hoạt động thể thao và giải trí cuốn hút, mà còn được thưởng thức show âm nhạc đỉnh cao VPBank Prime's Night – Bứt phá từ hôm nay, hay khám phá nhiều tiện ích số và giải pháp tài chính mới mẻ.

Sự kiện này nằm trong hành trình kỷ niệm 33 năm thành lập VPBank, trên tinh thần lan tỏa thông điệp "Vì một Việt Nam thịnh vượng" thông qua chuỗi chương trình kết nối đan xen giữa các trải nghiệm thể thao, âm nhạc và công nghệ.