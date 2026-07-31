VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026: Thông báo phương án phân luồng giao thông

A. Phương án phân luồng giao thông

Thời gian: từ 00:00 đến 06:00 ngày 2.8.2026

từ 00:00 đến 06:00 ngày 2.8.2026 Tuyến đường sử dụng phục vụ giải chạy: Lòng đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur).

Lòng đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur). Hướng dẫn lộ trình di chuyển thay thế:

Lộ trình thay thế (hướng từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi Thảo Cầm Viên):

Nam Kỳ Khởi Nghĩa → Hàn Thuyên → Công Xã Paris → vòng Nhà thờ Đức Bà → Công Xã Paris → Lê Duẩn → Thảo Cầm Viên.

Nam Kỳ Khởi Nghĩa → Alexandre de Rhodes → Phạm Ngọc Thạch → Lê Duẩn → Thảo Cầm Viên.

2. Lộ trình thay thế (hướng từ Thảo Cầm Viên đi Nam Kỳ Khởi Nghĩa):

Thảo Cầm Viên → Lê Duẩn → Phạm Ngọc Thạch → Alexandre de Rhodes → Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Thảo Cầm Viên → Lê Duẩn → Pasteur → Alexandre de Rhodes → Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Các tuyến đường người dân cân nhắc hạn chế lưu thông trong thời gian diễn ra sự kiện để thuận tiện cho việc đi lại:

Đường Công Xã Paris: Từ đường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Du.

Đường Đồng Khởi: Từ đường Nguyễn Du đến đường Tôn Đức Thắng.

Đường Tôn Đức Thắng: Từ đường Đồng Khởi đến đường Võ Văn Kiệt.

Đường Võ Văn Kiệt: Từ khu vực gần cầu Khánh Hội đến chân cầu Ba Son.

Đường Nguyễn Huệ: Từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Lê Thánh Tôn.

Đường Lê Thánh Tôn: Đoạn trước trụ sở UBND TP.HCM

Cầu Ba Son: Từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Tố Hữu.

Đường Tố Hữu: Từ đường R12 đến đường Mai Chí Thọ.

Đường Mai Chí Thọ: Từ đường Tố Hữu đến đường Nguyễn Thiện Thành.

Đường Mai Chí Thọ: Từ đường Bùi Thiện Ngộ đến đường Trần Quý Kiên.

Đường Trần Quý Kiên: Từ đường Mai Chí Thọ đến số 103 Mai Chí Thọ.

B. Phương án điều tiết giao thông

Trên các lộ trình thi đấu của giải chạy VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026, Ban tổ chức chỉ sử dụng một phần lòng đường theo hướng lưu thông để phục vụ các vận động viên. Phần đường còn lại vẫn được duy trì cho các phương tiện lưu thông và được ngăn cách bằng hàng rào, dải phân cách di động cùng hệ thống biển báo theo quy định.

Tại các giao lộ, lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh niên xung phong và đơn vị tổ chức sẽ phối hợp điều tiết giao thông theo từng đợt để đoàn vận động viên di chuyển an toàn, đồng thời hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc tại các khu vực lân cận.

Sự điều chỉnh giao thông trong một khoảng thời gian ngắn sẽ góp phần mang đến một mùa giải an toàn, chuyên nghiệp và lan tỏa tinh thần thể thao đến cộng đồng. Đơn vị tổ chức rất mong người dân chủ động theo dõi thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Đơn vị tổ chức trân trọng cảm ơn sự đồng hành, chia sẻ và hợp tác của người dân TP.HCM trong thời gian diễn ra sự kiện.