VPBank hợp tác Western Union nhận kiều hối vào ví điện tử, tài khoản siêu tốc

Trong bối cảnh dòng tiền kiều hối tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam, nhu cầu chuyển và nhận tiền xuyên biên giới đang có sự thay đổi rõ rệt. Giờ đây, nhu cầu và hành vi của khách hàng đang dần có xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang các giải pháp số hóa. Đồng thời thế hệ Khách hàng mới là gen Z và Millennials đang dần trở thành đối tượng khách hàng chính – yêu thích công nghệ, ưa chuộng sự tiện lợi, kỳ vọng vào tốc độ xử lý nhanh, thao tác đơn giản và khả năng nhận tiền mọi lúc, mọi nơi.

Nắm bắt xu thế đó, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) mở rộng hợp tác chiến lược với Western Union - một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chuyển tiền quốc tế nhằm triển khai dịch vụ nhận tiền kiều hối siêu tốc vào ví điện tử và tài khoản ngân hàng từ nước ngoài về Việt Nam theo thời gian thực. VPBank hiện là một trong hai ngân hàng tại Việt Nam được Western Union lựa chọn để thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược trong lĩnh vực này, khẳng định năng lực công nghệ, độ tin cậy và tầm nhìn dài hạn trong việc phát triển các giải pháp tài chính số.

Thông qua hợp tác này, hai bên hướng tới mục tiêu chung là xây dựng hệ sinh thái kiều hối số hiện đại, nơi các giao dịch chuyển - nhận tiền xuyên biên giới được thực hiện nhanh chóng, liền mạch và an toàn. Người chuyển tiền có thể thực hiện giao dịch từ bất kỳ đâu trên thế giới thông qua hệ thống của Western Union tại 200 quốc gia và vùng lãnh thổ và chỉ cần nhập thông tin người nhận tại Việt Nam để hoàn tất giao dịch.

Điểm nổi bật của dịch vụ nằm ở khả năng linh hoạt trong phương thức nhận tiền. Người nhận tại Việt Nam có thể lựa chọn nhận tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng bằng đồng Việt Nam tại bất kỳ ngân hàng nào trong nước. Bên cạnh đó, dịch vụ còn mở rộng sang kênh ví điện tử, cho phép người dùng nhận tiền ngay lập tức vào các ví điện tử phổ biến tại Việt Nam.

Một trong những ưu điểm quan trọng của giải pháp này là trải nghiệm số hóa toàn diện. Người nhận không cần đến quầy giao dịch, không phải thực hiện các thủ tục phức tạp mà vẫn có thể nhận tiền một cách nhanh chóng vào tài khoản VPBank hoặc bất kỳ tài khoản ngân hàng nào khác tại Việt Nam. Toàn bộ quá trình được tối ưu để đơn giản hóa thao tác, rút ngắn thời gian xử lý và đảm bảo tính thuận tiện cho người dùng. Tiền được ghi có gần như ngay lập tức sau khi giao dịch được thực hiện.

Dịch vụ cũng được thiết kế với chính sách chi phí cạnh tranh khi người nhận không phải trả bất kỳ khoản phí nào, đồng thời có thể nhận tiền xuyên suốt cả cuối tuần và các ngày nghỉ lễ, từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng.Về mặt an toàn và bảo mật, VPBank và Western Union đều sở hữu hệ thống API với công nghệ hiện đại cùng các tiêu chuẩn bảo mật cao, đảm bảo mọi giao dịch được thực hiện một cách minh bạch và an toàn.

Đại diện VPBank cho biết: "Việc hợp tác chiến lược với Western Union là bước đi quan trọng trong hành trình hiện thực hóa tầm nhìn kiến tạo tương lai kiều hối số tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, với nền tảng công nghệ hiện đại và sự am hiểu sâu sắc thị trường trong nước, VPBank có thể cùng đối tác mang đến những giải pháp chuyển tiền xuyên biên giới tối ưu, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng".

Đại diện Western Union cho biết thêm: "Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa chúng tôi và VPBank, thể hiện cam kết chung của hai bên trong việc mang đến cho khách hàng trên khắp Việt Nam khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính xuyên biên giới một cách thuận tiện và đáng tin cậy, đồng thời góp phần hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái thanh toán số đang không ngừng đổi mới của quốc gia. Khi cùng nhau thực hiện bước tiến quan trọng này, chúng tôi vẫn kiên định với trọng tâm của mình: luôn đồng hành cùng khách hàng tại Việt Nam, ở bất cứ nơi đâu và vào bất kỳ thời điểm nào họ cần, đáp ứng nhu cầu tài chính của họ một cách nhất quán và đầy tin cậy".

Thông qua sự hợp tác này, VPBank và Western Union cùng hướng tới một thông điệp xuyên suốt: "Cách nửa vòng trái đất - Chỉ một chạm kết nối". Đây không đơn thuần là lời khẳng định về công nghệ, mà còn thể hiện vai trò của dịch vụ kiều hối số như một cầu nối giữa những người thân yêu. Trong mỗi giao dịch chuyển tiền, giá trị nhận được không chỉ là tài chính mà còn là sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm từ những người con xa quê.