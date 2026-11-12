VPBank 'House of Diamond': Khi sự đủ đầy bắt nguồn từ sự cân bằng bên trong

Khi sự nghiệp và cuộc sống phát triển, mỗi người cũng dần đảm nhận thêm nhiều vai trò, trách nhiệm và theo đuổi những mục tiêu mới. Giữa công việc, gia đình và các kế hoạch tương lai, thời gian dành cho bản thân để lắng nghe cảm xúc và hiểu điều mình cần đôi khi dần vơi bớt. Một khoảng dừng để tìm lại sự cân bằng từ bên trong vì thế trở thành điểm tựa, giúp mỗi người vững vàng bước tiếp và nuôi dưỡng sự thịnh vượng lâu dài.

Từ nhu cầu ấy, chuỗi sự kiện House of Diamond do VPBank Diamond tổ chức ngày 31.10 tại TP.HCM và 7.11 tại Hà Nội dành cho khách hàng khoảng thời gian lắng đọng qua những câu chuyện và trải nghiệm chân thực của diễn giả Thùy Minh.

Trong suốt quá trình trò chuyện, Thùy Minh gợi mở cách nhìn về Inner Wealth với thông điệp, sự giàu có mang lại sức mạnh và sự an yên từ bên trong. Từ kinh nghiệm cá nhân, chị nhấn mạnh việc nhận ra những gì mình đang có, xác định điều thực sự quan trọng và dành thời gian thực hành đều đặn để nuôi dưỡng những giá trị ấy. Theo diễn giả, một tâm trí bình an, sáng suốt giúp mỗi người hiểu rõ vị trí của mình và tìm cách hoàn thành các mục tiêu trong cuộc sống.

Buổi trao đổi về chủ đề "Inner Wealth" nhận được sự quan tâm đặc biệt của khách hàng VPBank Diamond ẢNH: VPBANK

Đến với workshop, hành trình đi tìm sự thịnh vượng trong tâm hồn bắt đầu từ tấm thẻ "Giá trị Phồn vinh", cho phép mỗi khách mời mở ra cuộc đối thoại chân thật với chính bản thân, giúp họ gọi tên những điều quan trọng nhất: từ mong cầu sức khỏe, niềm vui, sự bình an cho đến mục tiêu sự nghiệp hay tự do tài chính. Đó là khoảng lặng cho phép mỗi khách mời chậm lại giữa nhịp sống bận rộn, thêm thấu hiểu chính mình và vun đắp những giá trị ý nghĩa với bản thân cho cuộc sống thêm trọn vẹn, hạnh phúc và đủ đầy.



Để mỗi khách mời cảm nhận rõ sự đủ đầy ấy, diễn giả Thùy Minh còn nhắc lại thông điệp của thiền sư Thích Nhất Hạnh về nhận diện cảm giác thiếu và trân trọng những điều đang có tại workshop, rằng chúng ta thường đặt thêm mục tiêu ngay sau khi đạt được một thành tựu. Và khi mải hướng về điều tiếp theo, ta dễ quên mất những điều đáng trân trọng như sức khỏe, niềm vui hay những người thân yêu đang ở bên mình.

Sự đủ đầy vì thế bắt đầu từ việc dừng lại để nhận ra và tận hưởng những điều đang làm cuộc sống mình thêm ý nghĩa, rồi dành thời gian vun đắp và nuôi dưỡng những giá trị nguyên bản ấy mỗi ngày. Để những giá trị ấy hiện diện trong đời sống, sự thực hành hay những thói quen nhỏ cần được gìn giữ và cam kết mỗi ngày. Đó có thể là một khoảng nghỉ cho riêng mình giữa lịch làm việc dày đặc, những bữa cơm gia đình trọn vẹn, thời gian chăm sóc sức khỏe hay sự tò mò dành cho những điều mới mẻ.

Tiếp nối phần đối thoại, khách mời tại TP.HCM tiếp tục khám phá bản thân qua hoạt động pha chế nước hoa "Chạm hương lưu dấu". Từ thử hương, tự tay lựa chọn các nốt yêu thích đến phối và điều chỉnh, mỗi người có thể tạo nên mùi hương độc bản cho bản thân, khơi gợi cá tính, cảm xúc và những đam mê ẩn sâu bên trong.

Ở Hà Nội, trải nghiệm pha chế matcha mang đến một cách khác để khách mời tận hưởng thời gian cho bản thân. Khách mời được khám phá văn hóa và lịch sử của thức uống này, tìm hiểu cách phân biệt từng loại trà qua màu sắc, kết cấu, hương vị, rồi tự tay đánh trà và pha một ly matcha latte đậm vị riêng. Sự chú tâm vào từng thao tác giúp niềm vui thưởng trà bắt đầu ngay từ những khâu chuẩn bị.

Đến với House of Diamond của VPBank, khách hàng được khám phá những trải nghiệm độc bản, giúp cân bằng và khơi dậy niềm hứng khởi từ bên trong ẢNH: VPBANK

"Ngày thường, công việc rồi việc gia đình cứ nối tiếp nhau nên tôi ít dành một buổi sáng cho những sở thích riêng. Thật thích thú khi có dịp tự tay lựa chọn loại trà và pha được ly matcha đúng vị mình yêu thích. Tìm hiểu thêm về màu sắc, mùi và vị của từng loại trà cũng mở ra nhiều điều mới mẻ với tôi", một khách tham dự chia sẻ sau trải nghiệm pha chế.



Những trải nghiệm chất lượng đó là cam kết đồng hành của VPBank Diamond cùng khách hàng trong nhiều khía cạnh cuộc sống. "Bên cạnh các giải pháp tài chính giúp khách hàng gìn giữ và phát triển tài sản, chúng tôi còn chú trọng mang lại kiến thức thú vị, nguồn cảm hứng và sự cân bằng trong đời sống. Với House of Diamond, VPBank Diamond mong muốn khách hàng có thêm góc nhìn và sự chủ động để lựa chọn những điều phù hợp với bản thân và gia đình, từ xây dựng kế hoạch tài chính đến chăm sóc sức khỏe, tinh thần và tận hưởng thành quả đã gây dựng", đại diện VPBank Diamond chia sẻ.

Qua đó, VPBank Diamond mở rộng thêm những giá trị mang lại cho khách hàng, từ các giải pháp quản lý tài sản đến những chương trình góp phần làm phong phú trải nghiệm sống. Trong hành trình ấy, House of Diamond kiến tạo nên không gian để khách hàng có thêm thời gian cho bản thân, nuôi dưỡng các mối quan hệ ý nghĩa, tìm thấy sự cân bằng và hướng tới cuộc sống thịnh vượng lâu dài.