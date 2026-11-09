VPBank Private lan tỏa tinh hoa âm nhạc cổ điển cùng The Horizon of Vienna 2026

Những tràng pháo tay vang dài đến phút cuối cho thấy khán giả Thủ đô không chỉ thỏa mãn với đêm diễn, mà còn kỳ vọng được thưởng lãm nhiều chương trình nghệ thuật hàn lâm đẳng cấp trong thời gian tới.

Sự kiện quy tụ Dàn nhạc Thính phòng Vienna (Wiener KammerOrchester), nữ nhạc trưởng, nhà soạn nhạc Alma Deutscher cùng hai giọng ca opera quốc tế Adrian Eröd và Nadezhda Karyazina, thu hút khoảng 600 khán giả.

Chương trình The Vienna Concert 2026, với chủ đề The Horizon of Vienna, diễn ra vào tối 7.11 vừa qua

Đồng hành cùng chương trình, VPBank Private tiếp tục nối dài hành trình ba năm kết nối khách hàng với những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật đẳng cấp quốc tế, qua đó góp phần lan tỏa tinh hoa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

Cuộc hội ngộ của di sản âm nhạc Vienna và những tài năng đương đại

Tâm điểm của đêm nhạc là sự trở lại Việt Nam lần thứ ba của Wiener KammerOrchester (Vienna Chamber Orchestra) - một trong những dàn nhạc thính phòng tiêu biểu của Áo. Được thành lập năm 1946, dàn nhạc đã có hành trình 80 năm hoạt động, từng hợp tác với nhiều huyền thoại âm nhạc thế giới như Yehudi Menuhin, Alfred Brendel, Daniel Barenboim và Philippe Entremont.

Dàn nhạc Thính phòng Vienna trở lại Việt Nam lần thứ ba

Đồng hành cùng dàn nhạc trong lần trở lại này là Alma Deutscher - nữ nhạc trưởng, nhà soạn nhạc, nghệ sĩ piano và violin người Anh. Được biết đến với tài năng âm nhạc đặc biệt từ khi còn nhỏ, Alma bắt đầu sáng tác năm 6 tuổi, từng gây tiếng vang quốc tế với vở opera Cinderella và đảm nhận vai trò chỉ huy tại nhiều dàn nhạc danh tiếng.

Chương trình còn có sự góp mặt của Adrian Eröd, nghệ sĩ giọng nam trung (baritone), thành viên Vienna State Opera từ năm 2001 và chủ nhân danh hiệu Austrian Kammersänger; cùng Nadezhda Karyazina, nghệ sĩ giọng nữ trung (mezzo-soprano), từng nhận giải thưởng Herbert von Karajan Prize 2025.

Hai nghệ sĩ opera Nadezhda Karyazina và Adrian Eröd trình diễn trích đoạn "Ai capricci della sorte" trong vở opera L'italiana in Algeri của nhà soạn nhạc Gioachino Rossini

Dưới sự dẫn dắt của Alma Deutscher, cùng phần trình diễn của các nghệ sĩ, khán giả được đắm mình trong những kiệt tác của Beethoven, Mozart, Schubert, Johann Strauss II và nhiều nhà soạn nhạc lừng danh. Những giai điệu vượt thời gian được tái hiện trong không gian Nhà hát Hồ Gươm, tạo nên cuộc gặp gỡ giữa vẻ đẹp kinh điển và tinh thần nghệ thuật đương đại.

Điểm nhấn của đêm diễn là lần đầu tiên trên thế giới tác phẩm "Impromptu for Orchestra in B major" do chính Alma Deutscher sáng tác được công diễn. Sự xuất hiện của sáng tác mới này tạo nên cuộc đối thoại thú vị giữa tinh thần sáng tạo đương đại và di sản âm nhạc cổ điển.

Chia sẻ về định hướng nghệ thuật, Alma cho biết cô luôn mong muốn đưa nhạc cổ điển đến với đông đảo công chúng hơn, đặc biệt là thế hệ trẻ. Theo nữ nhạc trưởng, nhiều bạn trẻ từng nghĩ nhạc thính phòng đã cũ và khó tiếp cận, nhưng khi có cơ hội khám phá qua các nền tảng mạng xã hội, họ lại bất ngờ trước vẻ đẹp và sức hấp dẫn của loại hình nghệ thuật này. Với sáng tác mới được giới thiệu tại Việt Nam, cô cũng kỳ vọng tác phẩm sẽ chạm đến cảm xúc và tạo nên sự rung động cho người nghe.

Âm nhạc cổ điển ngày càng gần hơn với công chúng Việt Nam

Sức hấp dẫn của The Horizon of Vienna 2026 không chỉ đến từ sự hội tụ của những nghệ sĩ quốc tế, mà còn nằm ở khả năng đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

Có mặt tại đêm diễn, nhạc sĩ Quốc Trung cho rằng đây là chương trình được nhiều khán giả chờ đợi bởi Vienna vốn được xem là cái nôi của âm nhạc cổ điển và nhạc thính phòng. Việc các nghệ sĩ quốc tế mang đến Việt Nam những tác phẩm mới cùng các kiệt tác nổi tiếng thế giới không chỉ làm phong phú đời sống nghệ thuật mà còn góp phần khơi gợi nhu cầu thưởng thức nhạc cổ điển trong công chúng.

Theo nhạc sĩ, âm nhạc cổ điển đang dần vượt qua những rào cản về tính hàn lâm và khoảng cách tiếp cận. Sự xuất hiện của những không gian biểu diễn chuyên nghiệp như Nhà hát Hồ Gươm đã góp phần đưa loại hình nghệ thuật này đến gần hơn với khán giả Việt Nam.

Ở góc độ khán giả, chị Nguyễn Thu Hương (Hà Nội) chia sẻ sự xúc động khi được thưởng thức những giai điệu kinh điển của Beethoven và Johann Strauss trong không gian âm nhạc mang đậm dấu ấn Vienna.

"Được gặp lại một Vienna diễm lệ, hàn lâm qua những giai điệu quen thuộc khiến tôi rất xúc động. Âm nhạc giao hưởng đã có lịch sử hàng trăm năm nhưng vẫn luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận. Tôi đặc biệt ấn tượng với nữ nhạc trưởng Alma Deutscher. Dù thuộc thế hệ Gen Z, cô đã thể hiện khả năng truyền cảm hứng mạnh mẽ, đồng thời mang đến một sáng tác mới đầy thú vị", chị Thu Hương chia sẻ.

Những góc nhìn từ giới chuyên môn và khán giả cho thấy sức sống bền bỉ của âm nhạc cổ điển, đồng thời phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của công chúng Việt Nam đối với những trải nghiệm nghệ thuật chất lượng.

VPBank Private và hành trình kiến tạo trải nghiệm thịnh vượng toàn diện

Đằng sau sự trở lại của Vienna Chamber Orchestra và những chương trình nghệ thuật quốc tế như The Horizon of Vienna 2026 là sự đồng hành liên tục của VPBank, trong đó VPBank Private đóng vai trò đưa những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật đặc sắc đến gần hơn với nhóm khách hàng cao cấp.

VPBank Private đồng hành cùng sự kiện

Đây là năm thứ ba liên tiếp VPBank đồng hành cùng The Vienna Concert. Nếu chương trình năm 2025 - The Spirit of Vienna tập trung tôn vinh vẻ đẹp của những giá trị âm nhạc kinh điển, The Horizon of Vienna 2026 tiếp tục mở rộng hành trình ấy bằng cuộc đối thoại giữa di sản và sức sáng tạo đương đại. Qua đó, khán giả không chỉ được thưởng thức những tác phẩm vượt thời gian mà còn có cơ hội khám phá những sáng tác mới, những góc nhìn nghệ thuật khác biệt từ thế hệ nghệ sĩ hôm nay.

Theo đại diện VPBank Private, việc đồng hành cùng những chương trình nghệ thuật được tuyển chọn và đầu tư công phu như The Vienna Concert là một phần trong định hướng kiến tạo thịnh vượng toàn diện. Trong đó, tri thức, văn hóa và gu thưởng thức nghệ thuật được xem là những yếu tố góp phần định hình phong cách sống và làm phong phú trải nghiệm của mỗi cá nhân. Thông qua The Horizon of Vienna 2026, VPBank Private tiếp tục khẳng định định hướng đồng hành cùng các hoạt động văn hóa nghệ thuật quốc tế, góp phần mang những giá trị âm nhạc vượt thời gian đến gần hơn với công chúng Việt Nam.