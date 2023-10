VPBank sẽ phân bổ hạn mức tín dụng cao như thế nào?

VPBank là một trong những ngân hàng được phân bổ tín dụng cao Thanh Vân

Rộng đường tín dụng

Bà Lưu Thị Thảo - Phó tổng giám đốc thường trực VPBank cho biết ngân hàng (NH) đã có kế hoạch cụ thể phân bổ hạn mức tín dụng được giao vào các phân khúc chiến lược là bán lẻ và SME, bên cạnh phân khúc đang được đẩy mạnh khai thác là khối khách hàng FDI - khai thác chéo từ tệp khách hàng của đối tác SMBC. Đây là những phân khúc được đánh giá sẽ mang lại lợi nhuận khả quan cho NH - đặt trong bối cảnh nền kinh tế đang có những cải thiện tích cực, với doanh số bán lẻ tăng trưởng gần 11% và đầu tư công tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2022.

Dù con số tuyệt đối không được NH tiết lộ, các công ty chứng khoán (CTCK) như VNDirect ước tính giới hạn tín dụng của VPBank trong năm 2023 ở mức xấp xỉ 24%.

Kết thúc nửa đầu năm, VPBank ghi nhận tín dụng hợp nhất tăng trưởng hơn 10%, đạt hơn 529.000 tỉ đồng. NH mẹ đạt mức tăng hơn 13%, vượt xa mức tăng trưởng tín dụng trung bình ngành 4,7% nhờ đóng góp từ hai khối chiến lược là bán lẻ và SME với tỷ trọng chiếm hơn 60% trong tổng dư nợ. Dư nợ tín dụng NH bán lẻ nói riêng đạt hơn 220.000 tỉ đồng, tăng hơn 13% từ đầu năm - dẫn dắt bởi các sản phẩm cho vay kinh doanh và dòng thẻ tín dụng thông qua kích cầu từ các chương trình khuyến mãi và hợp tác tăng cường với các đối tác và nhãn hàng lớn.



Để tối ưu hóa hạn mức tín dụng được giao và chuyển hóa thành lợi nhuận trong những tháng cuối năm, khách hàng cá nhân và doanh nghiệp có lịch sử tín dụng tốt sẽ là ưu tiên trong chiến lược cho vay của VPBank. Ngoài ra, NH sẽ tăng cường cho vay trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và mở rộng sản phẩm thẻ tín dụng, nhằm tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng gia tăng.

Đệm thanh khoản dày

Bộ đệm thanh khoản dày tích lũy trong nửa đầu năm không chỉ hỗ trợ tăng trưởng tín dụng cao trong quý 2 vừa qua, mà còn tạo điều kiện cho VPBank tăng trưởng cho vay trong các quý sắp tới và đảm bảo an toàn hoạt động của NH trước những biến động của thị trường.

Huy động từ tiền gửi khách hàng hợp nhất cuối tháng 6.2023 tại VPBank tăng 28% so với cuối năm 2022, đạt gần 388.000 tỉ đồng, nằm trong top đầu thị trường khi so sánh với mức tăng trưởng huy động 3,3% của hệ thống NH trong cùng giai đoạn.



Đáng chú ý, tại NH mẹ, huy động từ khối bán lẻ có mức tăng ấn tượng 45% so với cuối năm ngoái, đạt mức 242.000 tỉ đồng, nhờ chiến lược thu hút khách hàng phủ rộng, với loạt sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn phong phú. Cùng với đó, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của NH trong quý 2 ghi nhận mức tăng 23% so với quý trước đó, riêng khối KHCN đạt mức tăng 39% so với quý 1. Tín hiệu tích cực từ xu thế tăng trưởng CASA của VPBank - đặt trong bối cảnh CASA tăng trưởng chậm trong các quý trước trong môi trường lãi suất cao, cho thấy NH đã và đang nỗ lực tăng cường nguồn huy động giá rẻ, nhằm giảm thiểu chi phí vốn và tối ưu hóa lợi nhuận.

Nguồn huy động dồi dào, đi đôi với bộ đệm vốn vững chắc từ thương vụ bán vốn cho đối tác SMBC, sẽ giúp NH đảm bảo thanh khoản và đáp ứng các nhu cầu tín dụng đa dạng khi thị trường khởi sắc - khi cầu tiêu dùng được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh và giải ngân đầu tư công tăng tốc trong nửa cuối năm 2023. Tận dụng kinh nghiệm và mạng lưới khách hàng doanh nghiệp lớn rộng khắp của đối tác SMBC, VPBank kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhiều khách hàng là các doanh nghiệp quốc tế - đặc biệt là Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam.