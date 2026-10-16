VPBank SME bắt tay Casso: Khi dữ liệu hóa đơn trở thành chìa khóa tiếp cận vốn

VPBank SME vừa phối hợp cùng Casso tổ chức tọa đàm "Khơi thông dòng tiền - Bứt tốc mùa Tết" tại TP.HCM, quy tụ hơn 50 lãnh đạo doanh nghiệp cùng các chuyên gia tài chính, quản trị và công nghệ.

Tham gia chương trình có ông Lâm Minh Chánh, chuyên gia tài chính, quản trị doanh nghiệp; bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa - Giám đốc cao cấp Phát triển đối tác số (VPBank); và ông Lương Khải Hoàng - Giám đốc Khối giải pháp MicroSME (Casso).

Đơn hàng càng lớn, áp lực dòng tiền càng cao

Với một số ngành hàng, doanh thu mùa Tết có thể chiếm tới 50-60% cả năm, nhưng cơ hội tăng trưởng cũng kéo theo áp lực vốn lưu động lớn. Doanh nghiệp phải ứng trước chi phí nguyên vật liệu, hàng hóa, nhân sự và vận hành, trong khi các khoản phải thu chưa kịp quay vòng.

Theo ông Lâm Minh Chánh, nhiều doanh nghiệp nhìn thấy doanh thu từ những đơn hàng lớn nhưng chưa tính toán đầy đủ nhu cầu vốn để thực hiện, dẫn đến tình trạng kinh doanh có lãi nhưng vẫn thiếu tiền thanh toán. "Doanh thu quan trọng, lợi nhuận quan trọng hơn, nhưng dòng tiền còn quan trọng gấp mấy lần", ông Chánh nhấn mạnh.

Các chuyên gia tham gia tọa đàm (từ phải sang trái): ông Lương Khải Hoàng,bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa và ông Lâm Minh Chánh

Để tránh rủi ro, chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp lập kế hoạch dự báo doanh thu, chi phí, lợi nhuận và dòng tiền tối thiểu 6 tháng; chủ động đàm phán thời hạn thanh toán với nhà cung cấp, tăng khả năng thu tiền trước từ khách hàng và kiểm soát chi phí. Đặc biệt, cần sử dụng vốn vay ngắn hạn đúng mục đích, tránh đầu tư vào tài sản dài hạn gây mất cân đối thanh khoản.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa cho biết nhu cầu vốn của doanh nghiệp thường tăng mạnh trong quý IV để dự trữ hàng hóa, mở rộng kinh doanh và đáp ứng các khoản chi phí vận hành. Thay vì đợi đến khi thiếu vốn, đại diện VPBank SME khuyến nghị doanh nghiệp chủ động chuẩn bị hạn mức tín dụng hoặc tài khoản thấu chi để sẵn sàng sử dụng khi cần, không phát sinh lãi nếu chưa sử dụng vốn.

VPBank SME mở lối tiếp cận vốn nhanh từ dữ liệu số

Không ít doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, có doanh thu và đơn hàng thực tế nhưng vẫn khó tiếp cận tín dụng do dữ liệu tài chính thiếu minh bạch. Theo bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa, việc sử dụng tài khoản cá nhân, giao dịch tiền mặt hoặc chưa ghi nhận đầy đủ doanh thu khiến ngân hàng khó đánh giá chính xác dòng tiền và khả năng trả nợ.

Để tháo gỡ rào cản này, VPBank SME phối hợp cùng Casso phát triển Casso Capital - giải pháp vay vốn số dựa trên dữ liệu tài chính và hóa đơn điện tử, giúp doanh nghiệp tiếp cận khoản vay từ 50-500 triệu đồng, với thời gian giải ngân tối đa 4 giờ khi đáp ứng điều kiện phê duyệt.

Đáng chú ý, doanh nghiệp có thể sử dụng dữ liệu từ 3 hóa đơn điện tử đầu ra và một báo cáo tài chính để đăng ký vay, bên cạnh các tiêu chí thẩm định khác. Quy trình được số hóa toàn trình, từ xác thực khách hàng, cung cấp hồ sơ đến phê duyệt, giúp rút ngắn thời gian và đơn giản hóa thủ tục.

Tọa đàm chia sẻ giải pháp quản trị dòng tiền, số hóa vận hành và tiếp cận vốn cho doanh nghiệp mùa cao điểm cuối năm

Theo đại diện VPBank, việc khai thác dữ liệu minh bạch giúp ngân hàng đánh giá chính xác hơn năng lực tài chính, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Nguồn vốn được cung cấp kịp thời cũng giúp doanh nghiệp chủ động nhập hàng, thanh toán nhà cung cấp và nắm bắt cơ hội kinh doanh mùa cao điểm.

Tại phiên hỏi đáp, VPBank SME cũng chia sẻ chính sách xem xét nâng hạn mức đối với khách hàng có lịch sử trả nợ tốt và giới thiệu sản phẩm MiniFlex hướng tới doanh nghiệp mới thành lập.

VPBank SME và Casso: Kết nối vốn với vận hành số

Theo ông Lương Khải Hoàng, khi đơn hàng tăng mạnh, việc quản lý giao dịch, đối soát và xuất hóa đơn thủ công dễ trở thành điểm nghẽn vận hành. Doanh nghiệp vì vậy cần chuẩn hóa quy trình, kết nối dữ liệu và đẩy mạnh tự động hóa tài chính.

Thông qua các giải pháp Casso Flow, Casso Table, payOS và Casso Xinvoice, doanh nghiệp có thể kết nối dữ liệu bán hàng, thanh toán, đối soát và hóa đơn điện tử, giúp giảm sai sót, tiết kiệm thời gian và nâng cao tính minh bạch tài chính. Đây cũng là cơ sở để ngân hàng đánh giá hoạt động kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn.

Sự hợp tác giữa VPBank SME và Casso cho thấy định hướng đồng hành cùng doanh nghiệp không chỉ bằng nguồn vốn, mà còn thông qua các giải pháp công nghệ hỗ trợ quản trị. Trong mùa kinh doanh cao điểm, dòng tiền chủ động, dữ liệu minh bạch và vận hành hiệu quả chính là nền tảng để doanh nghiệp nắm bắt cơ hội tăng trưởng bền vững.