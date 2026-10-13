VPBank SME kết nối CEO Việt với những nhà lãnh đạo từng thay đổi cuộc chơi

Diễn đàn dự kiến quy tụ hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam và ASEAN, mở ra cơ hội tiếp cận những kinh nghiệm quản trị thực tiễn từ các tổ chức đã và đang trải qua những bước chuyển tăng trưởng lớn.

Từ người hồi sinh LEGO đến những nhà lãnh đạo hàng đầu ASEAN

Một trong những diễn giả đáng chú ý của NExT Forum 2026 là ông Jørgen Vig Knudstorp, nguyên Chủ tịch Điều hành và Tổng Giám đốc LEGO, người gắn liền với hành trình hồi sinh thương hiệu đồ chơi nổi tiếng thế giới từ bờ vực khủng hoảng.

Khi tiếp quản vị trí Tổng Giám đốc năm 2004, LEGO vừa trải qua một năm kinh doanh đầy khó khăn với doanh thu giảm 26% và khoản lỗ trước thuế lên tới 1,43 tỉ DKK. Bằng những quyết định tái cấu trúc quyết liệt, tập trung khôi phục dòng tiền và năng lực kinh doanh cốt lõi, ông đã góp phần đưa LEGO trở lại quỹ đạo tăng trưởng. Giai đoạn 2007 - 2014, doanh thu tập đoàn tăng hơn ba lần, lợi nhuận ròng tăng gấp bảy lần.

Tại NExT Forum 2026, ông Jørgen Vig Knudstorp dự kiến chia sẻ hai bài toán quản trị quan trọng: "Turnaround" - xoay chuyển tình thế để vượt qua khủng hoảng, và "Transformation" - chuyển đổi tổ chức nhằm xây dựng năng lực tăng trưởng dài hạn. Đây cũng là những vấn đề thiết thực với doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh áp lực tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả vận hành và mở rộng quy mô ngày càng lớn.

Ở góc độ công nghệ, ông Dongye Yang, Giám đốc Chương trình 10x1000 Tech for Inclusion, sẽ mang đến một câu hỏi thời sự: Khi AI giúp từng nhân viên làm việc nhanh hơn, liệu cả tổ chức có thực sự vận hành hiệu quả hơn? Với kinh nghiệm tại Mastercard, các tổ chức tài chính quốc tế và Ant Group, ông sẽ cùng các lãnh đạo thảo luận về cách chuyển hóa AI từ công cụ nâng cao hiệu suất cá nhân thành năng lực cạnh tranh ở cấp độ doanh nghiệp.

Bên cạnh hai diễn giả quốc tế, diễn đàn còn quy tụ những lãnh đạo giàu kinh nghiệm từ các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và ASEAN. Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc U&I Investment Corporation, thành viên Ban Cố vấn Đông Nam Á của Temasek, sẽ chia sẻ góc nhìn về năng lực quản trị cần thiết cho chu kỳ tăng trưởng mới. Ông Nguyễn Bá Diệp, Đồng sáng lập và Phó Chủ tịch Cấp cao MoMo, mang đến bài toán duy trì tốc độ đổi mới khi doanh nghiệp đã đạt quy mô lớn.

Trong khi đó, bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT AgriS và Betrimex, sẽ chia sẻ kinh nghiệm tái cấu trúc và phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp xuyên biên giới; còn TS. Seow Vei Ken, Giám đốc Y khoa Sunway Healthcare Group, mang đến góc nhìn về năng lực quản trị, tiêu chuẩn vận hành và mở rộng hoạt động tại thị trường ASEAN.

Điểm chung trong những câu chuyện này không chỉ là thành công của các doanh nghiệp lớn, mà còn là những lựa chọn chiến lược, thách thức quản trị và bài học thực tiễn phía sau quá trình tăng trưởng. Qua đó, các CEO Việt Nam có thêm cơ hội nhìn lại năng lực của chính doanh nghiệp mình, nhận diện những điểm nghẽn cần tháo gỡ và chuẩn bị tốt hơn cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

VPBank SME và hành trình đưa tri thức quản trị quốc tế đến gần doanh nghiệp Việt

Đưa những kinh nghiệm quản trị từ các tập đoàn hàng đầu thế giới đến gần hơn với doanh nghiệp Việt Nam cũng chính là cách VPBank SME lựa chọn để đồng hành cùng khách hàng. Thay vì chỉ hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những nhu cầu trước mắt, ngân hàng hướng tới việc đầu tư vào năng lực của đội ngũ lãnh đạo, tạo nền tảng cho những bước phát triển dài hạn.

Với định hướng "Song hành kiến tạo thịnh vượng bằng tri thức", VPBank SME liên tục triển khai những chương trình kết nối, đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm quản trị quốc tế, giúp cộng đồng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và chuẩn bị cho những chu kỳ tăng trưởng mới.

Trong năm 2026, ngân hàng đồng hành tổ chức SME Forum với hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp tham dự, mở ra cơ hội trao đổi về chiến lược và đổi mới. Tiếp đó, Alibaba Study Tour đưa 28 CEO Việt Nam đến Hàng Châu trực tiếp tìm hiểu những mô hình công nghệ, kinh doanh tiên tiến; CEO Bootcamp 2026 mang đến chương trình đào tạo chuyên sâu về chiến lược, chuỗi cung ứng và đổi mới sáng tạo cho 120 lãnh đạo doanh nghiệp.

Tiếp nối hành trình này, NExT Forum 2026 mở rộng cơ hội đối thoại với những nhà lãnh đạo hàng đầu Việt Nam và ASEAN, giúp các CEO tiếp cận kinh nghiệm thực tiễn, nhận diện điểm nghẽn quản trị và tìm kiếm lời giải cho những thách thức tăng trưởng.

Chuỗi chương trình cho thấy VPBank SME đang từng bước mở rộng vai trò từ nhà cung cấp giải pháp tài chính sang đối tác đồng hành phát triển năng lực doanh nghiệp. Bởi bên cạnh nguồn vốn, tri thức quản trị, tư duy chiến lược và khả năng thực thi chính là những nền tảng giúp doanh nghiệp chuyển hóa cơ hội thành tăng trưởng bền vững.